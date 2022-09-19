Космонавты с борта МКС поприветствовали участников «Путешествия мечты»

Участники «Путешествия мечты» – победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» – побывали на космодроме Восточный, где услышали видеоприветствие членов экипажа МКС-67 космонавтов Роскосмоса Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова.

«Мы рады приветствовать победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена», участников «Путешествия мечты» с борта Международной космической станции. За время путешествия вы уже посетили и еще посетите много значимых мест нашей необъятной Родины. Сейчас вы находитесь на космодроме Восточный. Это то место, которое символизирует стремление нашей страны к развитию и новым технологиям, а также бесконечную тягу к звездам. Кроме этого, на вас, участников «Путешествия мечты», возложена почетная миссия стать послами созданного в этом году Российского движения детей и молодежи. Мы верим, что у вас все получится, и знамя движения, которое вы везете через всю страну, от Санкт-Петербурга до Владивостока, станет символом объединения детей и молодежи всей России. А мы с борта Международной космической станции будем наблюдать за вашим путешествием», – обратились космонавты к школьникам, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На космодроме победители «Большой перемены» увидели монтажно-испытательный комплекс, стартовый стол для ракеты-носителя «Союз» и пообщались с космонавтом-испытателем, героем Российской Федерации Сергеем Ревиным, который рассказал им о его полете в космос, работе на Земле, своих хобби и о том, как он решил стать космонавтом. Еще школьники побывали городе Циолковском, где для них провели творческие мастер-классы, посвященные теме космоса, а также посетили КДЦ «Восток» и познакомились с историей космодрома Восточный, увидели элементы ракет и вещи космонавтов.

По словам победителя «Большой перемены» Анны Везеренко из Сочи, после встречи с космонавтом и посещения Восточного ей тоже захотелось побывать в космосе. А Андрею Леферовскому из Кемерово запомнилось «огромное помещение с белыми стенами, полами и потолками в цехе сборки, и четыре ракеты, которые будут собирать и запускать».

Образовательная поездка «Путешествие мечты» для победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди 5–7 классов впервые состоялась в сентябре 2021 года, став первым образовательным путешествием по России для школьников. В этом году «Путешествие мечты» проходит в два рейса по 150 победителей «Большой перемены» – от Санкт-Петербурга до Владивостока с 5 по 20 сентября и от Владивостока до Санкт-Петербурга с 22 сентября по 7 октября.

Поезд уже совершил остановки в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Чите и увидели озеро Байкал. Впереди участников ожидает посещение восточных городов России – Хабаровска и Владивостока.

В ходе путешествия в специальном образовательном вагоне для ребят проходят лекции, мотивационные встречи и мастер-классы от экспертов в разных сферах.

Кроме того, участники путешествия стали амбассадорами Российского движения детей и молодежи – ребята провозят через всю страну знамя нового движения. В городах, где останавливается поезд, официально стартует деятельность движения.