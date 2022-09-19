Голландский танкер доставил российский СПГ на новый терминал в Финляндию

В Германии резко раскритиковали планы Турции стать членом ШОС

Намерение Турции стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), о котором объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, не должно остаться без последствий, заявил спикер по внешнеполитическим вопросам фракции «Союз-90»/«Зеленые» в Бундестаге Юрген Триттин.

«Член НАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай», – приводит его слова Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на интервью политика газете Die Welt.

Триттин отметил, что исключить из НАТО ни одну страну невозможно, а потому призвал «задуматься о принудительных мерах экономического характера».

«НАТО и Евросоюзу нужно задаться вопросом, сколько еще они собираются позволять Эрдогану водить себя за нос», – добавил он.

При этом планы Анкары об углубленном сотрудничестве с Россией и Китаем в рамках ШОС – лишь один из пунктов, которые Триттин считает неприемлемыми. Не менее возмутительным, с его точки зрения, является то обстоятельство, что «Турция препятствует осуществлению контроля НАТО за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию», а также «бурит [нефтяные скважины] в экономической зоне Греции».

«Член НАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай. Эрдоган тормозит процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. И вот теперь он собирается вместе с Ираном вступить в ШОС (Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС 15 сентября 2022 года – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил «зеленый» политик. По его мнению, ответом на все это должна стать «крепкая политика в отношении Турции».

В свою очередь спикер по внешнеполитическим вопросам Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей вместе с «Зелеными» и СвДП в правящую коалицию в ФРГ, Нильс Шмид также раскритиковал намерение Эрдогана сделать Турцию членом ШОС. «С внешнеполитической точки зрения это стало бы дальнейшим символическим шагом прочь от Запада и его ценностей – тяжкая политическая ошибка для будущего Турции», – считает он.

17 сентября президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что цель его страны – стать членом в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.