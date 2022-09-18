Байден: Мир не находится в состоянии новой холодной войны

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не является предпосылкой к «новой более сложной холодной войне», заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.

«Нет, я не считаю, что это новая более сложная холодная война», – заявил Байден, комментируя прошедшую встречу Путина и Цзиньпина на саммите ШОС, а также отвечая на вопрос «является ли это новой более сложной холодной войной», передает ТАСС.

Президент США напомнил, что предыдущая встреча лидеров России и КНР состоялась в феврале, когда Путин прилетал в Пекин на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

По словам Байдена, после этой встречи он звонил Си Цзиньпину и предупредил его, что ошибочно считать, что американцы и их союзники продолжат инвестировать в Китай с учетом нарушения Пекином санкций, введенных против Москвы.

Он также добавил, что в настоящий момент нет никаких свидетельств, что КНР поставляет России оружие или что-то еще.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Они провели двусторонние переговоры, пообщались в трехстороннем формате вместе с президентом Монголии, приняли участие в заседании Совета глав государств ШОС.

Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Помимо этого, Путин сказал, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях.

Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».

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