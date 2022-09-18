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Байден: Мир не находится в состоянии новой холодной войны
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Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не является предпосылкой к «новой более сложной холодной войне», заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.
«Нет, я не считаю, что это новая более сложная холодная война», – заявил Байден, комментируя прошедшую встречу Путина и Цзиньпина на саммите ШОС, а также отвечая на вопрос «является ли это новой более сложной холодной войной», передает ТАСС.
Президент США напомнил, что предыдущая встреча лидеров России и КНР состоялась в феврале, когда Путин прилетал в Пекин на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
По словам Байдена, после этой встречи он звонил Си Цзиньпину и предупредил его, что ошибочно считать, что американцы и их союзники продолжат инвестировать в Китай с учетом нарушения Пекином санкций, введенных против Москвы.
Он также добавил, что в настоящий момент нет никаких свидетельств, что КНР поставляет России оружие или что-то еще.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Они провели двусторонние переговоры, пообщались в трехстороннем формате вместе с президентом Монголии, приняли участие в заседании Совета глав государств ШОС.
Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Помимо этого, Путин сказал, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях.
Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».
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Россия собралась требовать арбитража против США
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Россия будет настаивать на запуске генсеком ООН Антониу Гутерришем арбитража против США из-за регулярных проблем с выдачей виз дипломатам, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Нарушений накопилось много. Наши проблемы с визами и незаконно изъятой дипломатической собственностью остаются нерешенными уже шестой год. Ограничения на передвижение (пресловутая «25-мильная зона») имеют еще более давнюю историю», – рассказал Полянский в интервью РИА «Новости».
По его словам, все обозначенные ГА ООН «разумные и ограниченные сроки» для устранения этих проблем давно прошли, «однако, генсекретарь, к сожалению, пока так и не начал арбитражную процедуру».
«Мандат на это от Генассамблеи у него есть. Продолжим настаивать на его выполнении», – подчеркнул Полянский.
Он заявил также, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке. Только 13 сентября глава МИД России Сергей Лавров и ряд сопровождающих лиц получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. При этом препятствия для участия Лаврова в ГА ООН все еще сохраняются. Большая же часть делегации России американские визы пока не получила.
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СМИ: Президент Армении сфотографировался у гроба Елизаветы II в нарушение правил
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Президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался у гроба с телом королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне, нарушив тем самым установленные правила публичного прощания с монархом, сообщила газета The Sun.
Отмечается, что Хачатуряна, пришедшего в Вестминстерский холл одноименного дворца в воскресенье утром, сфотографировал на телефон один из его помощников. По данным газеты, упомянутый инцидент стал первым случаем нарушения запрета на фотосъемку в ходе прощания с королевой, передает ТАСС.
Гроб с телом Елизаветы II выставлен в Вестминстерском холле – самом вместительном и старинном зале одноименного дворца. На гробе установлены символы королевской власти – держава и скипетр Эдуарда VII, а также корона Британской империи. Корону и скипетр, доставленные из Тауэра, украшают бриллианты «Куллинан – I» и «Куллинан – II». У гроба круглосуточно несут стражу телохранители монарха, в том числе королевские гвардейцы и йоменская стража (бифитеры) из Тауэра. При этом люди, которые приходят проститься с монархом, имеют возможность находиться на расстоянии примерно трех-четырех метров от самого гроба, накрытого королевским штандартом.
Гроб с телом королевы с 17.00 (19.00 мск) 14 сентября находится в Вестминстерском дворце в Лондоне, где с ней могут проститься десятки тысяч желающих до 06.30 (08.30 мск) 19 сентября, когда состоятся похороны монарха.
Ранее в воскресенье власти Британии порекомендовали больше не вставать в очередь на прощание с Елизаветой II.
Напомним, 8 сентября королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
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Зеленский предложил США показать пример Берлину и передать Киеву танки
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Для поставки Берлином танков на Украину США могли бы повлиять на Германию своим примером, заявил украинский президент Владимир Зеленский, добавив, что ждет от Вашингтона ответа по передаче соответствующей боевой техники.
Зеленский сказал, что на решение Германии «влияет и открытие поставок танков США и других государств». По его мнению, «они бы серьезно могли бы повлиять на решение немцев». Как считает украинский президент, поставки танков с американской стороны подтолкнут Германию к такому же решению, передает РЕН ТВ со ссылкой на УНИАН.
Напомним, лидер социал-демократов Германии Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву со стороны Берлина танков. Зеленский считает, что немецкая сторона не желает поставлять украинской вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с нацистским прошлым страны.
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В США енотов обвинили в измене родине
Один из законодателей округа Олбани американского штата Нью-Йорк Сэм Фейн обвинил енотов в «непатриотизме».
Чиновник заметил, что пока его нет дома, в жилье пробираются еноты. Животные, в основном, наносят вред мебели, воруют еду, ползают в вещах, а также оставляют после себя неприятный беспорядок, передает «Рен-ТВ» со ссылкой на портал UPI.
Однако больше всего американца возмутило не это, а то, что еноты много раз испражнялись на флаг Соединенных Штатов. По его словам, животные залезли в шкаф со американским знаменем и нагадили на него.
После этого Сэм Фейн назвал данных енотов «непатриотичными».
Летом прошлого года в Краснодаре спасатели вызволили енота, пробравшегося в магазин алкогольной продукции, из ящика с вином.
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США выразили обеспокоенность «по поводу стабильности и безопасности» в Арктике
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Пока Арктика остается мирной, но растет беспокойство «по поводу стабильности и безопасности» в регионе, заявил директор управления по вопросам Арктики и глобальной устойчивости Пентагона Грег Поллок.
Поллок назвал Китай «растущей угрозой для Пентагона», о чем «четко говорится в стратегии национальной обороны» США. Вашингтон «очень внимательно следит за действиями и намерениями России и Китая в Арктике», американская сторона обеспокоена растущим сотрудничеством этих стран в регионе, который богат полезными ископаемыми, сказал он. Кроме того, Пентагон следят и за тем, что Китай «использует научные исследования в Арктике как маскировку для осуществления деятельности, которая может иметь иное применение», приводит его слова ТАСС.
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Даг Джонс заявил, что «Россия наращивает там свое присутствие, Китай ищет пути влияния в этом регионе». По словам Джонса, НАТО намерено «уделять еще больше внимания» Арктике, когда «Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу и в нем будут представлены семь из восьми арктических стран». Как подчеркнул Джонс, НАТО уже «увеличило свое присутствие в Арктике», так как регулярно проводит там военные учения. «Это свидетельствует о том, что НАТО здесь играет все более важную роль», – сказал он.
В Госдепе сообщили, что ведется работа «над обновлением национальной стратегии по Арктике», ее могут представить в ближайшее время. Документ будет учитывать происходящие изменения климата, а также «растущую геополитическую конкуренцию с Россией и Китаем», сказал Джонс, отметив, что Москва и Пекин проявляют большую активность в Арктическом регионе.
Пока «остается в силе» прежняя стратегия США по Арктике 2013 года, пояснил он. Джонс сказал, что США видят Арктику «как место низкой напряженности, где государства действуют ответственно», где нужно «обеспечить экономическое развитие и инвестиции устойчивым и прозрачным образом», учитывая интересы коренных жителей и окружающей среды.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно воспринимает заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости наращивать присутствие альянса в Арктическом регионе, так как Арктика – зона российской экономической и хозяйственной деятельности. Он отметил, что Кремль воспринимает такие заявления как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике, Россия будет обеспечивать свои интересы в надежном, необходимом уровне.
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Трамп предупредил немцев о «потере страны» без российского газа
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Из-за сокращения поставок российского газа жители Германии могут «остаться без страны», заявил экс-президент США Дональд Трамп, добавив, что предупреждал о такой угрозе Ангелу Меркель, когда та была канцлером.
«Я отправил ей (белый) флаг. «Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?». Я сказал, что... если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Он заявил, что немцы смеялись в ответ, но «больше они не смеются». «Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», – сказал он.
Трамп считает, что Демократическая партия США является распространителями дезинформации, в том числе в вопросах, касающихся России. Трамп добавил, что за время нахождения администрации демократов у власти США превратились из энергетически независимого государства в «попрошайку», который просит энергию, передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.
Высвобождение стратегического нефтяного запаса США президентом страны Джо Байденом направлено лишь на усиление позиций демократов перед промежуточными выборами в ноябре, после этого срока цены на бензин вырастут как минимум вдвое, сказал Трамп. Он подчеркнул, что стратегические нефтяные запасы предназначены для использования «на случай войны, а не для снижения цен перед выборами».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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В США признались в ведении заведомо проигрышной экономической войны
Война президента США Джо Байдена с национальным энергетическим сектором подрывает безопасность Америки, усугубляя зависимость страны от зеленых технологий Китая, заявил сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон в эфире Fox news.
«Мы здесь в США воюем против добычи энергоносителей, в то же время, становясь зависимыми от китайской энергии», – цитирует РИА «Новости» Коттона.
Он считает, что политика Байдена – это провал, который приведет к опасным для США последствиям: усилению союза Москвы и Пекина и потере европейского энергетического рынка сбыта.
Ранее в США не исключили введения новых санкций против РФ и модификации санкционных режимов для большей эффективности в подрыве российской экономики.
В пятницу в администрации Соединенных Штатов признали, что введенные Западом санкции не оказали ожидаемого влияния на экономику России.
Тем временем президент России Владимир Путин на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном формате призвал страны Запада отказаться от политики протекционизма, экономического эгоизма и незаконных санкций.
Он также посоветовал Европе снять санкции с газопровода «Северного потока – 2», если им «приспичило, если все так тяжело».
Президент также назвал шизофренией введение Западом санкций против детей политиков из России.
В США выразили разочарование неэффективностью санкций против России
Высокопоставленные американские чиновники разочарованы тем, что введенные США санкции против России до сих пор не оказали значительного влияния на российскую экономику. По их прогнозу, серьезные последствия проявятся не раньше начала следующего года, говорится в статье на сайте американского телеканала CNN.
Как напоминает телеканал, в Вашингтоне рассчитывали, что санкции быстро остановят продвижение российских войск на Украине, перекрыв финансирование вооруженных сил страны, а возможно, даже настроят россиян против спецоперации, сделав их повседневную жизнь некомфортной.
Однако, признает CNN, во многом благодаря рекордным доходам, которые Россия получила весной и летом из-за резкого роста цен на энергоносители, российская экономика оказалась значительно более устойчивой, чем ожидали многие высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена, передает ИноТВ.
По подсчетам американского телеканала, только за первые 100 дней спецоперации Россия получила рекордные 93 млрд евро доходов от экспорта нефти, газа и угля. Несмотря на то что в период с апреля по июнь российская экономика сократилась примерно на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это далеко от 15-процентного падения, которое предсказывали в начале года.
«Мы ожидали, что такие вещи, как SWIFT и все блокирующие санкции против российских банков, полностью разрушат российскую экономику и что, по сути, к сентябрю мы будем иметь дело с экономически намного более ослабленной Россией, чем та, с которой мы имеем дело», – заявил в беседе с CNN высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, подразумевая отключение некоторых российских банков от международной системы передачи финансовых сообщений между банками SWIFT.
Другой высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил, что в Вашингтоне разочарованы тем, насколько эффективной оказалась санкционная политика в отношении России, учитывая ее беспрецедентный характер. Тем не менее еще один политик, пообщавшийся с CNN на условиях анонимности, заявил, что в процессе подготовки ограничительных мер в Белом доме допускали, что их эффект будет наиболее ощутим в долгосрочной перспективе.
«Я думаю, что мы с самого начала придерживались мнения, что, когда Россия ввела войска на Украину и мы ввели санкции, они, по всей вероятности, будут среднесрочными и долгосрочными», – приводит телеканал его слова.
CNN полагает, что подобные различия между ожиданиями и реальностью прежде всего связаны с тем, что многие западные политики недооценили стремительно растущие доходы России от цен на нефть, а также готовность таких стран, как Китай и Индия, продолжать покупать российское сырье. Даже Саудовская Аравия, которая является одним из крупнейших производителей нефти в мире, начала покупать российскую нефть – хотя и со скидкой, – чтобы использовать ее на своих электростанциях, а собственную нефть продавать другим странам.
«Соединенные Штаты недооценили это, и мы медлили с тем, чтобы начать думать о введении санкций против интересов России в энергетической сфере. Санкции, конечно, сократили российскую экономику, но не до такой степени, как ожидалось. И уж точно не до такой степени, чтобы посадить русских за стол переговоров», – заявил бывший сотрудник Госдепартамента Джейсон Блазакис.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
В России рассказали о колоссальном давлении Запада на генсека ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш испытывает мощнейшее давление со стороны западных стран, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Специальная военная операция на Украине отчетливо продемонстрировала застарелую проблему Секретариата ООН и организаций ее системы», – сказал Полянский, отвечая на вопрос РИА «Новости» о том, как он оценивает линию генсека ООН и структур организации в целом применительно к украинскому кризису.
По словам дипломата, речь идет о доминировании представителей западных государств «в руководящем звене международных чиновников». Как указал Полянский, Россия и большинство развивающихся государств давно борются с этой проблемой, но прогресс медленный, а географическое распределение должностей связано с размерами взносов, «и быстрых решений тут не найти».
«В этой связи генсекретарь ООН испытывает колоссальное давление со стороны западных стран, которые, кроме продвижения своей несбалансированной повестки через кадры, не стесняются и прибегать к давлению на Секретариат, в том числе через генсекретаря, своими добровольными взносами, объемы которых сопоставимы с обязательными», – подчеркнул Полянский.
Он заявил также, что ООН вела себя пассивно, когда было нужно стимулировать исполнение Киевом Минских соглашений.
По его словам, Россия сравнивала публичную риторику ооновского руководства до начала специальной военной операции 24 февраля и после этой даты, и «это сравнение не в пользу ООН».
Как указал дипломат, ООН в комментариях о плачевной ситуации в Сирии и Афганистане максимум ограничиваются призывами наращивать гуманитарное содействие этим странам и искать взаимоприемлемые решения. «В то время как о том, что стало причиной кризисов, генеральный секретарь попросту не говорит. Игнорируется, например, факт продолжающейся оккупации американцами части территории Сирии», – сказал Полянский.
«На фоне обостренной реакции Антониу Гутерриша на начало специальной военной операции на Украине мы никогда не слышали от него обвинений в адрес руководства США и стран НАТО, нанесших непоправимый урон ближневосточному региону, включая ковровые бомбардировки городов и гибель гражданского населения, и продолжающих «добивать» Сирию санкционной дубинкой», – заявил Полянский.
По его словам, не звучало от Гутерриша осуждений в адрес Вашингтона и «когда американские военные позорно бежали из Афганистана и попросту украли у страны финансовые резервы». «Генеральный секретарь ООН развил весьма активную деятельность после начала СВО. Жаль, что такого рвения не наблюдалось при оценке невыполнения Киевом минских договоренностей», – отметил дипломат.
Между тем он добавил, что Россия поддержала конструктивное посредничество Гутерриша при эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь», при заключении стамбульских пакетных договоренностей, предусматривающих обеспечение поставок на мировой рынок украинского зерна и российских продовольствия и удобрений.
Полянский заявил также, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке. Только 13 сентября глава МИД России Сергей Лавров и ряд сопровождающих лиц получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. При этом препятствия для участия Лаврова в ГА ООН все еще сохраняются. Большая же часть делегации России американские визы пока не получила.
Ветеран «Альфы» назвал ЦРУ глобальной террористической структурой
ЦРУ проводит в разных частях мира акции, которые основаны на насилии, ведомство стало глобальной террористической структурой, заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
«Они готовы на любые действия, вплоть до убийств», – сказал Гончаров. Он отметил, что именно США стояли за созданием террористических организаций «Исламское государство*» и «Аль-Каида*», которые Вашингтон использовал для своих целей, передает РИА «Новости».
Гончаров также указал на «недавние скандалы, связанные с массовыми жестокими пытками, которые применялись в расположенных в разных странах секретных тюрьмах ЦРУ», куда «неугодные американцам люди попадали без суда и следствия». Он считает показательным тот факт, что недавно ЦРУ возглавляла Джина Хаспел, «про которую известно, что она была непосредственно причастна к пыткам заключенных».
Ветеран «Альфы» заявил, что в ЦРУ «привыкли добиваться быстрых результатов, не брезгуя самыми грязными способами». Из-за этого, по его словам, «вытесняется практика оперативной работы, основанной на интеллекте, не случайно же разведка по-английски называется intelligence». «Приходят люди, для которых человеческая жизнь – просто ноль, ничто», – сказал он.
В руководство ЦРУ пришли выходцы из подразделений, действовавших во время войн в Ираке и Афганистане. Сейчас Украина действует под кураторством ЦРУ. Гончаров провел параллель между снабжением американцами афганских моджахедов оружием и нынешними поставками вооружений Киеву. По его словам, оружие изменилось, но «принцип тот же – борьба с Россией чужими руками».
В воскресенье исполняется 75 лет со дня создания ЦРУ. Напомним, более трех четвертей граждан России называют США в качестве врага своей страны. Такого негатива не было за всю историю социсследований в России, однако эта картина сильно напоминает ту, которая сложилась в самих Соединенных Штатах в начале первой холодной войны.
Пелоси заявила о намерении США поддержать демократию в Армении
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Вашингтон будет поддерживать демократию в Армении и способствовать мирному урегулированию конфликта, заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе визита в Ереван.
«Мы находимся здесь, чтобы сказать, США будут поддерживать демократию в Армении. В трудные минуты мы стоим рядом с Арменией. Когда ведется борьба между демократией и автократией, Армения – то место, где мы можем явственно видеть эти противоречия», – сказала Пелоси, выступая в Центре искусств Гафесчян, передает РИА «Новости».
Она добавила, что Армения находится в центре полемики между демократией и автократией, является «частью глобального обсуждения между этими полюсами».
Пелоси добавила, что, находясь в Ереване, конгрессмены могут «лично строго осудить неприемлемые действия Азербайджана, угрожающие мирному процессу», заявив, что Вашингтон как сопредседатель МГ ОБСЕ будет способствовать мирному урегулированию проблемы, военного решения которого нет. «США следят за проблемой, для президента Байдена и Конгресса это приоритетное направление», – отметила спикер.
Ранее Пелоси, которая 17-19 сентября находится с визитом в Ереване, заявила, что осуждает «смертельные атаки» Азербайджана против Армении.
Минобороны Армении в ночь на вторник заявило об артобстрелах населенных пунктов страны со стороны ВС Азербайджана. В Баку заявили, что это ответ на провокации со стороны Еревана. Позднее Азербайджан сообщал о достижении договоренностей о прекращении огня, однако Армения заявляет о продолжении обстрелов. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. В ОДКБ заявили, что «пока не достают шашку из ножен» и стараются урегулировать обострение напряженности на границах.
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и встретился лично с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер отметил, что рад предотвращению эскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана.
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Песков: Россия и Китай не стремятся рулить миром
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Россия и Китай, в отличие от некоторых других стран, не претендуют на то, чтобы рулить всем миром, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», – сказал Песков в показанном фрагменте передачи «Москва. Кремль. Путин» в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, передает ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера также обратил внимание на «абсолютное сходство в отношении [России и Китая] к различного рода провокационным действиям, источником коих являются Соединенные Штаты Америки». Москва и Пекин едины в оценке «непозволительности такого поведения дестабилизирующего», добавил он.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Они провели двусторонние переговоры, пообщались в трехстороннем формате вместе с президентом Монголии, приняли участие в заседании Совета глав государств ШОС.
Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Помимо этого, Путин сказал, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях.
Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».
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В России объяснили, как США используют выдачу виз для участников ГА ООН
Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Вашингтон неприкрыто использует выдачу виз как «фильтр» для недопуска на ооновскую площадку не только россиян, но представителей целой группы государств, чья «вина» заключается лишь в стремлении проводить суверенную и независимую политику», – сказал Полянский в интервью РИА «Новости».
Дипломат напомнил, что одной неделей высокого уровня (20-26 сентября) нынешняя 77-я сессия Генассамблеи не ограничивается. «По линии ООН весь предстоящий год будут проводиться и многие другие мероприятия. В рамках предыдущей, 76-й, сессии ГА ООН практически ни одна из подобных встреч не обходилась без искусственных сложностей, создаваемых американскими властями», – рассказал Полянский.
По его словам, многим делегатам либо отказывали в визах, либо давали их с таким опозданием, что участие в мероприятии утрачивало всяческий смысл.
«Были и вопиющие случаи, когда из-за неприемлемых действий США без виз оставалась делегация в полном составе. Последний пример такого рода – срыв участия делегации во главе с министром внутренних дел Российской Федерации Владимиром Колокольцевым в третьем саммите руководителей органов полиции государств-членов ООН», – указал Полянский.
Он также напомнил, что по Соглашению о центральных учреждениях ООН максимально оперативная выдача виз любым лицам, направляющимся на мероприятия по линии всемирной организации, – это прямая обязанность США как страны пребывания штаб-квартиры.
«В этом документе специально подчеркивается, что выполняться данное обязательство должно вне зависимости от состояния двусторонних отношений между Соединенными Штатами и государством, запрашивающим визу. Таким образом, действия американских властей в отношении российских делегатов – грубое и очевидное нарушение положений Соглашения, носящее при этом длящийся, системный и демонстративных характер», – подчеркнул Полянский.
Дипломат заявил, что от такой политики США страдают делегаты из Москвы, дипломаты постпредства в Нью-Йорке и даже сотрудники Секретариата ООН из числа российских граждан.
Он выразил надежду, что вся российская делегация, направляющаяся на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, получит визы США. «Хотя сам факт выдачи виз буквально накануне визита – ситуация беспрецедентная, существенно осложняющая решение организационных и логистических вопросов», – добавил он.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке. Только 13 сентября глава МИД России Сергей Лавров и ряд сопровождающих лиц получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. При этом препятствия для участия Лаврова в ГА ООН все еще сохраняются. Большая же часть делегации России американские визы пока не получила.
Власти Британии порекомендовали больше не вставать в очередь на прощание с Елизаветой II
Британские власти предостерегли людей от того, чтобы занимать очередь для прощания с умершей 8 сентября королевой Елизаветой II, говорится сообщении Министерства цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Соединенного Королевства.
«Время ожидания уже составляет 13,5 часов и может увеличиться. Чтобы избежать разочарования, не выезжайте для того, чтобы занять очередь», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Сейчас начало очереди находится в том же месте, что и все последние дни – в своей крайней точке, парке Сазерк на южном берегу Темзы. Он удален примерно на 8 км от Вестминстерского дворца – здания парламента, где с 14 сентября находится гроб с телом монарха для публичного прощания.
Многим людями пришлось провести около 24 часов на улице, несмотря на то, что температура воздуха ночью упала до 10-11 градусов по Цельсию. По оценкам властей, всего проститься с королевой смогут около полумиллиона человек.
Доступ к телу монарха будет прекращен в 06.30 (08.30) 19 сентября, когда состоятся государственные похороны. Это означает, что в ближайшие часы доступ новых людей в очередь будет окончательно остановлен.
Напомним, 8 сентября королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
Более 250 человек обратились за медпомощью в очереди на прощание с Елизаветой II
Более 250 людям в субботу понадобилась медицинская помощь, когда они стояли в очереди на прощание с королевой Великобритании Елизаветой II в Лондоне, сообщает телеканал Sky News.
«Около 259 человек, стоявших в очереди, чтобы увидеть королеву, чей гроб был выставлен для прощания, нуждались вчера в медицинской помощи», – передает РИА «Новости» сообщение благотворительной неправительственной организации St John Ambulance.
Девять из них были госпитализированы. Организация выразила беспокойство по поводу людей, стоящих в очереди вдоль реки Темза, из-за низких температур ночью.
Ранее в воскресенье власти Британии порекомендовали больше не вставать в очередь на прощание с Елизаветой II.
Напомним, 8 сентября королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.