Эрдоган дал оценку встрече с Путиным на ШОС

Президент Турции Тайип Эрдоган надеется на хорошие результаты после плодотворной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

«На полях саммита мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также премьер-министрами Пакистана и Индии. В ходе встреч мы обменялись мнениями по нашим двусторонним отношениям, а также по актуальным глобальным вопросам. Надеюсь, что наши консультации и контакты приведут к хорошим результатам», – приводит РИА «Новости» слова Эрдогана.

По его словам, он договорился с Путиным продолжить обсуждение поставок зерна и удобрений.

«Мы, безусловно, ведем переговоры с соответствующими странами по всем видам продукции, поступающей как из России, так и из Украины. Это могут быть зерновые продукты и удобрения. В переговорном процессе нет никаких проблем. На нашей встрече с господином Путиным мы договорились продолжать этот процесс с осторожностью», – цитирует ТАСС президента Турции.

Также Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса.

«К сожалению, нет ситуации, когда среди этих видимых держав в мире задаются вопросом: «Что мы можем сделать, как мы можем решить этот вопрос?» Мы дали необходимый ответ и Западу, и всем им, особенно США, теми инициативами, которые мы предприняли, той политикой баланса, которой мы придерживались с самого начала», – отметил турецкий лидер.

Эрдоган и Путин провели встречу в Самарканде в пятницу. В частности, по словам, российского лидера, стороны договорились об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях и урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС «Аккую».

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