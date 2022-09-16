В США описали сценарий ядерной войны между Россией и НАТО

В случае гипотетического конфликта России и НАТО с использованием ядерного оружия стороны могут разрушить по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга, приводит мнение доцента Принстонского университета Алекса Глейзера американское издание Newsweek.

По мнению Глейзера, одного из создателей симулятора столкновения России и НАТО под названием «План А», гипотетическая ядерная война между РФ и альянсом разыгралась бы по ужасному сценарию и привела бы к гибели миллионов людей в мире за несколько часов. Американское издание заметило, что аудиовизуальный фрагмент, моделирующий ход ядерной войны, стал особенно популярным именно после обострения конфликта на Украине, хотя впервые был продемонстрирован в 2017 году, передает РИА «Новости».

По мнению исследователей, в теоретической войне Россия будет вынуждена отреагировать на наступление НАТО, которая после этого нанесет удар тактическим ядерным оружием с воздуха. Если ситуация обострится, то стороны «могут разрушить по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга».

«По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 млн человек», – заметил Глейзер. Он также добавил, что последствия глобальной термоядерной войны для жизни на Земле будут «невообразимыми».

«Помимо непосредственного ущерба, а также экономического и социального коллапса, наступит ядерная зима, которая усугубит катастрофу», – заявил доцент Принстонского университета, ссылаясь на исследование, которое показало, что из-за ядерного конфликта между США и Россией могут погибнуть более 5 млрд человек.

Напомним, 2 сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за гибели или ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.

В конце августа заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы не допустить третьей мировой войны. Он также перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается. Кроме того, Медведев подчеркнул, что российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.

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