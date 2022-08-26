Медведев указал на первый библейский фактор наступления апокалипсиса

Риски третьей мировой войны пока удается сдерживать, однако «первый ангел вострубил, но апокалипсис еще не наступил», и чтобы этого не произошло, Россия проводит спецоперацию на Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

В интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI он отрицательно ответил на вопрос, вступила ли Земля в новую мировую войну. «Я надеюсь, что нет, и все-таки пока ситуацию удается удерживать. Хотя, если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: «И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь» – ну вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит», – сказал он, передает РИА «Новости».

«Мы должны сделать все, чтобы третья мировая война не случилась, и политика нашей страны направлена именно на это. Скажем прямо, даже специальная военная операция проводится для того, чтобы не случилось третьей мировой войны», – подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается. Кроме того, он подчеркнул, российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.