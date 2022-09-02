В МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией

Россия готова использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование самой страны, это прописано в российской военной доктрине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия- 4».

«Я напомню, что российская военная доктрина, а также такой документ, как «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», исчерпывающим образом излагают все сценарии, при которых теоретически возможно применение ядерного оружия нами. Эти сценарии сводятся к агрессии против России и ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства», – цитирует ТАСС Рябкова.

Он также указал на попытки США и стран НАТО размыть баланс ответственности за использование ядерного оружия, Москва призывает отказаться от таких подходов.

«На недавней конференции в рамках ДНЯО Российская Федерация и другие страны высказывали озабоченность по поводу этой практики [распространения ядерного оружия], высказывали опасения, что она может быть перенесена США за пределы Европы, где все это происходит на протяжении десятилетий, в другие регионы – в Азию, это все правомерные вопросы. Так кто же, спрашивается, размывает эту грань, нарушает этот важнейший баланс ответственности в обращении с ядерным оружием и подходами к его применению? Мы видим здесь дальнейшее нагнетание напряженности именно со стороны наших противников», – отметил дипломат.

Рябков считает, что США и их союзникам по НАТО надо проявлять иной подход, руководствоваться ответственностью в этой сфере, как это делает Российская Федерация.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы не допустить третьей мировой войны.

До этого Медведев перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается. Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.

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