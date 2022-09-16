В Казани предложили вовлекать в волонтерство как можно больше граждан

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16 сентября, пятница | Последнее обновление — 18:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Турция согласилась оплачивать четверть поставок газа из РФ рублями
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В середине 1990-х очередь кайфовать настала чеченцам, куда повалили корреспонденты мировых СМИ. Дудаев, Удугов, Яндарбиев, Басаев, Масхадов точь-в-точь как Кулеба ощущали, что в «Ичкерии» находится шарнир истории. Теперь шарниры переместились на берега Днепра.
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Университеты КНР начинают добровольно отказываться от участия в западных образовательных рейтингах. Пекин хочет добиться для своей академической среды полной независимости от чужих стандартов и нормативов. Не пора ли России взять пример с соседей?
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Надеюсь, ЛНР и ДНР работают над заключением Договора о военном союзе с КНДР, по которому Северная Корея официально, в полном соответствии с законами войны и международным правом, отправит на помощь Донбассу двадцать дивизий.
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В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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В Казани предложили вовлекать в волонтерство как можно больше граждан
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В современном обществе не заниматься волонтерством становится уже неприлично, сообщил глава совета Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ, глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев в Казани, где началась «Добро.Конференция».
Открытие проходило в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, организаторами выступили Ассоциация волонтерских центров, Росмолодежь, Министерство науки и высшего образования и правительство Татарстана, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Современная культура складывается так, что не заниматься волонтерством становится уже неприлично. Готовясь к Добро.Конференции, мы получили 1287 заявок на участие – это подтверждает, что наше дело востребовано. 500 участников заявочной кампании успешно прошли отбор и сейчас находятся в зале. Если вы здесь, значит, вы не боитесь говорить о проблемах, вы неравнодушны к людям и готовы взять ответственность за изменения к лучшему в своем регионе. Среди вас представители 150 университетов, 170 НКО, 170 государственных учреждений и 12 гостей из ЛНР и ДНР. И каждому из вас предстоит ответственная миссия – открыть первые центры общественного развития в своем городе», – обратился к гостям Метелев.
Также в приветственном письме к участникам «Добро.Конференции» обратился первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он поблагодарил всех, кто пожелал получить социальную франшизу «Добро.Центр» и продолжил вовлекать в волонтерство как можно больше граждан.
«Программа Ассоциации волонтерских центров по созданию в субъектах России Добро.Центров – площадок для объединения усилий волонтеров, гражданских активистов, бизнеса, СМИ для совместного участия в благотворительных акциях, поиска партнеров, – заслуживает всесторонней поддержки», – считает Сергей Кириенко.
Председатель государственного совета республики Татарстан Фарид Мухаметшин обратился к участникам от имени главы республики Рустама Минниханова.
«Пандемия коронавирусной инфекции разбудила в людях самые глубокие чувства – «помоги ближнему», «поддержи старшего». Волонтеры быстро и добровольно объединились в общественные организации, которые были и будут востребованы всегда. Особенно активно в общественно-политической, культурной и духовной жизни Республики Татарстан участвует наша молодежь. Самое главное, что молодые люди сами воспитываются через это добро, которое совершают. Именно этим ценны ваши усилия и та огромная работа, которую вы делаете», – сказал Мухаметшин.
На открытии «Добро.Конференции» для гостей выступили творческие коллективы, татарские музыканты и вокалисты в национальных костюмах. Зрителей познакомили с культурной азбукой Татарстана и показали главные достопримечательности, ценности и самые вкусные блюда республики. В видеоролике о региональном центре добровольчества собрали ключевые факты о добровольчестве в Татарстане и яркие примеры проектов, которые с успехом реализуются.
Страны Запада собрались передать Украине оружие на 36 млрд евро
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Западные страны планируют выделить Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро, свидетельствуют данные сервиса Ukraine Support Tracker германского Кильского института всемирной экономики.
По имеющейся у германского института информации, США – наиболее крупный поставщик вооружений и военной техники на Украину. На их долю будет приходиться 25 млрд евро. На втором месте по объемам поставок – Британия. Ее доля будет составлять 4 млрд евро. Более млрд евро также выделят Польша (1,8 млрд евро) и Германия (1,2 млрд евро), передает ТАСС.
США также являются лидером и по общим запланированным объемам помощи Украине. Они будет достигать 44,5 млрд евро.
Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до 600 млн долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, пакет «включает дополнительные вооружения, боеприпасы и технику из запасов» Пентагона.
В четверг американские СМИ сообщили, что Вашингтон на данный момент якобы не намерен поставлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS из опасений эскалации, поскольку радиус их действия достигает 300 километров, что даст Украине возможность нанести удар по территории России.
В МИД России предупреждали, что возможные поставки на Украину американских ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
Польша опубликовала список картин, которые требует у России
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Министерство культуры Польши опубликовало список из семи картин, которые рассчитывает получить от России. Среди них «Поклонение младенцу» Лоренцо ди Креди, «Двое скорбящих святых» Аретино Спинелло, «Христос и грешница» Луки Джордано.
«Я надеюсь, что когда-то наши экспозиции пополнят военные потери, которые находятся сейчас в РФ, там находятся произведения искусства, которые принадлежат польскому государству и просто должны быть возвращены», – приводит ТАСС слова министра культуры и национального наследия страны Петра Глиньского. По его словам, «тут нет места для какой-либо дискуссии».
Согласно размещенному на сайте министерства культуры списку, Польша рассчитывает получить семь картин преимущественно итальянских художников. Среди них «Поклонение младенцу» Лоренцо ди Креди, «Двое скорбящих святых» Аретино Спинелло, «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем» неизвестного автора, «Христос и грешница» Луки Джордано, «Мадонна с младенцем и лилиями на фоне пейзажа» неизвестного автора, «Портрет художника» Валантена де Булонь, «Итальянский пейзаж со стаффажем» Андреа Локателли.
Ранее посольство России в Варшаве получило дипломатическую ноту МИД Польши с требованием вернуть семь объектов культуры.
Напомним, в среду вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заявил, что министерство иностранных дел Польши направило посольству России ноту с требованием вернуть семь предметов искусства из Пушкинского музея в Москве.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Польша открыла новый фронт в «исторической войне» с Россией.
Власти Германии собрались национализировать три крупные газовые компании
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Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH), сообщили источники Bloomberg.
«Германия находится на поздней стадии переговоров о приобретении Uniper SE и двух других крупных импортеров газа в качестве исторического шага, который позволит избежать коллапса энергетического рынка страны», – приводит сообщение американского агентства РИА «Новости».
По данным Bloomberg, прекращение поставок газа по «Северному потоку» приносит немецким компаниям огромные убытки, так как вынуждает их закупать голубое топливо у других поставщиков по повышенной цене. Bloomberg отмечает, что Uniper теряет до 100 млн евро в день, а VNG ожидает в 2022 году убытков в 1 млрд евро. «Все очень сложно, мы очень тщательно все прорабатываем», – заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Немецкие компании ранее обращались к правительству Германии за финансовой помощью. Uniper запрашивала 9 млрд евро еще в июле, а VNG подала обращение за помощью на прошлой неделе.
Securing Energy for Europe – переименованная структура Газпрома Gazprom Germania, взятая под временный контроль правительством ФРГ 4 апреля.
Uniper – немецкая энергетическая компания. Основная деятельность – производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.
VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тыс. человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
Ранее власти ФРГ решили взять Gazprom Germania GmbH под долгосрочное управление, переименовав немецкое подразделение Газпрома в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE).
Часть войск ВСУ попала в тактическое окружение у границ Херсонской области
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У границ Херсонской области часть украинских войск оказалась в тактическом окружении возле реки Ингулец, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«В реке Ингулец поднялся уровень воды, нарушив возведенные украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области. Сейчас они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде. У них там бедственное положение», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что власти Херсонской области решили усилить деятельность правоохранительных структур и патрулирование на улицах.
Сообщалось, что украинские войска продолжают накопление сил и средств в районах Приазовья и Причерноморья. В частности, ВСУ предпринимают попытки атаковать союзные армии на севере Херсонской области, на николаевском направлении и в районе Кинбурнской косы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключается новый план Киева на южном фронте.
Эксперт: Власти Германии фактически отняли актив Роснефти
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«Германия пытается убедить нас в том, что формально она не национализирует активы «Роснефти». Но фактически нашу собственность вновь просто отобрали. При этом они пока не представляют, чем можно загрузить отобранные НПЗ», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее немецкое правительство передало под управление своего регулятора «дочку» «Роснефти».
«Немцы заявляют, что взяли в доверительное управление «дочку» «Роснефти». Но это, конечно, бред, поскольку наша компания согласия на это не давала. По сути, у России снова отнимают заграничные активы, позабыв про всякие приличия и права собственности», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Стоит напомнить, что Европа все время громогласно заявляла: государство не должно вмешиваться в экономику, а контроль отдан «невидимой руке рынка». Сейчас же мы видим повсеместную национализацию, ручное управление в разных отраслях и тотальное вмешательство государства в экономику», – сказал собеседник.
«Германия объясняет свое решение опасениями за то, что после введения запрета на импорт российской нефти, «Роснефть» просто откажется закупать альтернативное сырье и остановит НПЗ. Это, в свою очередь, усугубит топливный кризис в Европе и повысит цены», – пояснил эксперт.
По словам Юшкова, сейчас Берлин попытается найти неких альтернативных поставщиков. «Это большая проблема – чем загрузить украденные НПЗ. Германия, вероятно, поищет какие-то похожие на российский сорта нефти. Не исключаю, что встанет вопрос о необходимости смешивать различные сорта, чтобы получить среднесернистую тяжелую нефть Urals», – рассуждает он.
«Конечно, для «Роснефти» это потери, поскольку они покупали эти активы по рыночным ценам. В Германии сейчас идет речь о том, что нашу компанию пока не лишают права собственности. Но фактически это национализация, потому что забрали самое главное – оперативный контроль над собственным предприятием. По всей видимости, они вскоре запретят выплачивать и дивиденды», – предположил собеседник.
«Немцы также утверждают, что через полгода закончится период временного доверительного управления, после этого поменяется право собственности, а «Роснефти» выплатят компенсацию. Но лично я сомневаюсь, что мы получим какую-то вменяемую сумму. Скорее всего, скажут, что деньги ушли на помощь Украине или что-то в этом роде», – заключил Юшков.
Ранее минэкономики ФРГ сообщили, что правительство передало под доверительное управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH
В министерстве добавили, что правительство пошло на такой шаг для обеспечения деятельности трех нефтеперерабатывающих заводов – в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау.
Ранее сообщалось, что Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH).
По данным источников Bloomberg, прекращение поставок газа по «Северному потоку» приносит немецким компаниям огромные убытки, так как вынуждает их закупать голубое топливо у других поставщиков по повышенной цене. Bloomberg отмечает, что Uniper теряет до 100 млн евро в день, а VNG ожидает в 2022 году убытков в 1 млрд евро. «Все очень сложно, мы очень тщательно все прорабатываем», – заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Немецкие компании ранее обращались к правительству Германии за финансовой помощью. Uniper запрашивала 9 млрд евро еще в июле, а VNG подала обращение за помощью на прошлой неделе.
Securing Energy for Europe – переименованная структура Газпрома Gazprom Germania, взятая под временный контроль правительством ФРГ 4 апреля.
Uniper – немецкая энергетическая компания. Основная деятельность – производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.
VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тыс. человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
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От грузинского игрока московского «Динамо» потребовали покинуть Россию
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Грузинский полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе не должен выступать в России, заявил главный тренер молодежной сборной Грузии Рамаз Сванадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это наша твердая позиция, как лично моя, так и Федерации футбола Грузии: футболист сборной Грузии не должен выступать в чемпионате России. Не только Лука, но и любой другой», – заявил наставник сборной.
«Такова сегодняшняя реальность», – отметил он.
Рамаз Сванадзе отметил, что Лука Гагнидзе является футболистом, который в будущем должен представлять интересы всего грузинского футбола.
«Мы беседовали с ним, он знает нашу позицию, высказал свою», – заявил тренер.
Гагнидзе вызван на товарищеские встречи молодежной сборной Грузии против Португалии 24 сентября и Турции 27 сентября.
По словам тренера, участие в этих играх может помочь Гагнидзе «как можно скорее обрести связанное с Европой будущее», передает «Первый канал» – Общественное ТВ Грузии.
Ранее в Грузии назвали идею референдума о «втором фронте» против России сарказмом.
Власти Херсонской области заявили о большом числе иностранцев в рядах ВСУ
Войска Украины, которые стоят у границы Херсонской области, состоят из большого числа наемников, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Очень много в рядах украинских войск, сосредоточенных на Херсонском направлении, иностранных наемников. Есть много свидетельств присутствия наемников, говорящих на английском и других иностранных языках», – передает его слова РИА «Новости».
Стремоусов указал, что сегодня на Украине «фактически сколотили четвертый рейх», состоящий из группы нацистов и наемников, а также силой согнанных в армию людей с улиц.
«Киевский режим сегодня использует весь потенциал НАТО. Это фактически оккупанты», – добавил он.
Ранее Стремоусов заявил, что часть войск ВСУ попала в тактическое окружение у границ Херсонской области.
В Бердянске убиты замглавы администрации по ЖКХ и его жена
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В Бердянске убиты замглавы администрации по ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации Бердянска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума», – сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что двойное убийство совершено в пятницу в микрорайоне Колония. Проводятся следственные действия.
Источник РИА «Новости» в местной администрации уточнил, что чиновников застрелили из пистолета Макарова около полудня.
Ранее в сентябре коменданта Бердянска Артема Бардина госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва его автомобиля в центре города. Рогов называл произошедшее терактом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
США потребовали от России немедленно принять предложение по обмену заключенными
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США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией и считают, что Москва должна сделать это сегодня же, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она добавила, что американские власти продолжат добавиться соглашения с РФ, а также подтвердила взаимодействие президентской администрации с бывшим американским дипломатом Биллом Ричардсоном, участвующим в переговорах по обмену осужденными, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон, который, по утверждению СМИ, посетил Москву и провел здесь ряд встреч, не был ни на каких переговорах в Кремле.
10 августа отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон сообщил, что США и Россия смогут заключить сделку по обмену заключенными по формуле «два на два».
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
СМИ сообщали, что Ричардсон намерен поехать в Россию, чтобы попытаться договориться об освобождении Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать эту информацию.
Офицеры НАТО прибыли в Краматорск и Харьковскую область
Разведка ЛНР сообщила, что есть данные о прибытии кадровых офицеров НАТО в подконтрольные Киеву город Краматорск в ДНР и в Харьковскую область, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.
«Нашими разведорганами в начале недели зафиксировано прибытие кадровых офицеров НАТО в населенный пункт Краматорск, в середине недели зафиксировано прибытие кадровых офицеров в Харьковскую область», – передает ТАСС его слова.
Также он добавил, что прибывшие офицеры должны будут налаживать взаимодействие между действующими иностранными подразделениями и украинскими войсками.
Отмечается, что это может привести к слиянию всех этих подразделений и формирования одного.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Украина стала для НАТО полигоном, где утилизируют устаревшие вооружения и испытывают новые в противостоянии российскому оружию.
В Германии заявили о принятом запрете на поставку западных танков Украине
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Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца, сообщил лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления Ольденбурге.
«Совместно с союзниками принято решение о том, что ни одна страна не поставляет основные боевые танки западного образца», – цитирует политика издание Die Zeit.
В свою очередь обозреватель Bloomberg Андреас Клут отметил, что страны НАТО до сих пор не поставляли Украине основные боевые танки собственного производства. «Никто из стран-партнеров пока еще не отправлял западные танки – в отличие от советских», – приводит слова обозревателя ТАСС.
Клут указывает, что основная причина, по которой поставки танков не осуществляются – опасения западных стран по поводу возможной эскалации, если Украина получит современное западное оружие. Представители же Киева уже длительное время просят у Германии танки «Леопард» (Leopard), запасы которых у Берлина составляют около 2 тыс. единиц, а также бронетранспортеры «Мардер» (Marder).
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить то вооружение, которое ей необходимо, в том числе танки. Во вторник глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер («зеленые») выступил за скорейшую поставку Украине немецких боевых танков «Леопард» (Leopard). Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «союзников» поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
В минувшее воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок уклонилась от ответа на вопрос Кулебы о поставках киевскому режиму танков «Леопард» (Leopard). Днем ранее глава МИД Германии призвала продолжить оказывать военную помощь Украине.
Новак: Газопровод «Сила Сибири – 2» заменит России «Северный поток – 2»
Газопровод «Сила Сибири – 2» может стать фактической заменой для России газопровода «Северный поток – 2», заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
«Ну фактически – да», – сказал вице-премьер, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, может ли газопровод «Сила Сибири – 2» стать заменой «Северного потока – 2», передает ТАСС.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
Кадыров отреагировал на введение санкций США против своих детей
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Минфина США о введении санкций в отношении членов своей семьи и призвал власти Соединенных Штатов ввести рестрикции в отношении всех 14 своих детей, младшим из которых по пять лет.
«В Штатах прекрасно знают, что у меня нет ни имущества, ни счетов на Западе, но они упорно вносят меня в санкционные списки, а в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте включайте, американцы, всех моих детей, их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет, их тоже внесите в свои списки. Вы же не гнушались лошадьми и конюхом, когда вводили против них санкции из-за связи со мной», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Объяснить упертое желание Минфина США блокировать у меня то, чего нет и в помине, можно только отсутствием морали и логики в руководстве Штатов. Или желанием насолить всем, кто противостоит западной идеологии и планам», – отметил Кадыров.
«С подачи Штатов в Чеченскую Республику когда-то хлынули террористы из более чем 50 стран мира. Но стратегия развала российского суверенитета через терроризм на Северном Кавказе провалилась. Мы уничтожили этих шайтанов. А от американского плана по развалу не оставили и мышиного писка», – подчеркнул глава республики.
«Теперь с небольшими правками сценарий повторяется на Украине, и американцы наступают на те же грабли. Милости просим: в пух и прах разнесем внедренную нацистскую идеологию и переплавим западное оружие в прочные чугунные памятники братским народам», – заявил Кадыров.
«А чтобы сегодня Госдепу спалось как на иголках, расскажу две хорошие новости. Первая: мы создали еще одно подразделение ОМОН «Ахмат-1» с двумя тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наемников свинцовым дождем. Вторая: новое подразделение – это еще не предел. Желающих поставить у себя во дворе трофейный Хаймерс хоть отбавляй», – подчеркнул глава республики.
Накануне США ввели новые санкции против России, в том числе против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, а также против детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске
При взрыве в здании генпрокуратуры в центре Луганска погиб генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко, сообщил Первый республиканский телеканал ДНР.
«Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в здании Генпрокуратуры в Луганске», – цитирует сообщение ТАСС.
Взрыв прогремел примерно в 11.30 (совпадает с мск) в здании генеральной прокуратуры ЛНР. Сообщается, что на третьем этаже здания видны повреждения, повреждено по меньшей мере пять окон.
ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по администрации Херсона
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию администрации Херсонской области, есть разрушения, сообщил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Прилетело в администрацию. Выясняем», – цитирует ТАСС Стремоусова, заявившего, что о количестве погибших неизвестно, данные уточняются.
По словам замглавы администрации Херсонской области Екатерины Губаревой, украинская ракета попала непосредственно в здание администрации.
Между тем сообщается, что центр Херсона обстреляли ракетами HIMARS. Рядом со зданием администрации упало не менее пяти ракет, передает РИА «Новости».
По меньшей мере один человек погиб, еще один ранен в результате украинского обстрела центра Херсона.
Ранее ВСУ обстреляли поселок Нижняя Дуванка в ЛНР из РСЗО HIMARS.
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