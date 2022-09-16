В Казани предложили вовлекать в волонтерство как можно больше граждан

В современном обществе не заниматься волонтерством становится уже неприлично, сообщил глава совета Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ, глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев в Казани, где началась «Добро.Конференция».

Открытие проходило в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, организаторами выступили Ассоциация волонтерских центров, Росмолодежь, Министерство науки и высшего образования и правительство Татарстана, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Современная культура складывается так, что не заниматься волонтерством становится уже неприлично. Готовясь к Добро.Конференции, мы получили 1287 заявок на участие – это подтверждает, что наше дело востребовано. 500 участников заявочной кампании успешно прошли отбор и сейчас находятся в зале. Если вы здесь, значит, вы не боитесь говорить о проблемах, вы неравнодушны к людям и готовы взять ответственность за изменения к лучшему в своем регионе. Среди вас представители 150 университетов, 170 НКО, 170 государственных учреждений и 12 гостей из ЛНР и ДНР. И каждому из вас предстоит ответственная миссия – открыть первые центры общественного развития в своем городе», – обратился к гостям Метелев.

Также в приветственном письме к участникам «Добро.Конференции» обратился первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он поблагодарил всех, кто пожелал получить социальную франшизу «Добро.Центр» и продолжил вовлекать в волонтерство как можно больше граждан.

«Программа Ассоциации волонтерских центров по созданию в субъектах России Добро.Центров – площадок для объединения усилий волонтеров, гражданских активистов, бизнеса, СМИ для совместного участия в благотворительных акциях, поиска партнеров, – заслуживает всесторонней поддержки», – считает Сергей Кириенко.

Председатель государственного совета республики Татарстан Фарид Мухаметшин обратился к участникам от имени главы республики Рустама Минниханова.

«Пандемия коронавирусной инфекции разбудила в людях самые глубокие чувства – «помоги ближнему», «поддержи старшего». Волонтеры быстро и добровольно объединились в общественные организации, которые были и будут востребованы всегда. Особенно активно в общественно-политической, культурной и духовной жизни Республики Татарстан участвует наша молодежь. Самое главное, что молодые люди сами воспитываются через это добро, которое совершают. Именно этим ценны ваши усилия и та огромная работа, которую вы делаете», – сказал Мухаметшин.

На открытии «Добро.Конференции» для гостей выступили творческие коллективы, татарские музыканты и вокалисты в национальных костюмах. Зрителей познакомили с культурной азбукой Татарстана и показали главные достопримечательности, ценности и самые вкусные блюда республики. В видеоролике о региональном центре добровольчества собрали ключевые факты о добровольчестве в Татарстане и яркие примеры проектов, которые с успехом реализуются.