Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России

Евросоюз продлил на полгода санкции против 1206 физических и 108 юридических лиц России, введенных после присоединения в 2014 году Крыма и начала 24 февраля военной операции России, говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в среду в Брюсселе.

«Совет принял сегодня решение продлить срок действия ограничительных мер в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2023 года», – приводит заявление ТАСС.

В документе говорится, что «санкции будут по-прежнему применяться к 1206 физическим и 108 юридическим лицам, многие из которых включены в список в ответ» на проведение военной спецоперации России на Украине».

Санкции предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным физическим и юридическим лицам.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен продолжать санкционное давление на Россию и не считает нужным «искать умиротворения».