Во Франции спрогнозировали пятикратный рост цен на газ

Эксперт назвал способ быстро освоить в России выпуск самых современных микросхем

«Необходимо переманивать людей из-за рубежа, причем готовыми коллективами. Так мы сможем сами подсмотреть и научиться», – сказал газете ВЗГЛЯД техноблогер Максим Горшенин, комментируя острый дефицит квалифицированных специалистов в сфере разработки и производства российской микроэлектроники.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подготовило обновленную концепцию по развитию российской микроэлектроники до 2030 года, чтобы исправить основные проблемы отрасли, сообщает «Коммерсант». В документе отмечается, что у отрасли достаточно много проблем, в частности, идет отставание технологий на 10–15 лет от мирового уровня, наблюдается зависимость от иностранных технологий, а также ощущается острая нехватка квалифицированных кадров.

«Сейчас в России есть два более-менее известных передовых завода: Микрон и Ангстрем, которые производят микросхемы в 180 нанометров. Для того, чтобы у нас появились люди, которые смогут наладить производство микросхем в 3–5 нанометров, недостаточно обучения специалистов в университете. Маловероятно, что будет осуществлен скачек от 180 к 5 нанометрам», – говорит Горшенин.

Он отмечает, что уже сейчас в России ведутся разработки по созданию собственного литографического оборудования для микроэлектронной промышленности. Однако, по словам эксперта, без помощи из-за рубежа обучить россиян подобным технологиям не получится, поскольку в стране нет специалистов такой квалификации.

«Есть вариант из-за рубежа приглашать. Ведь фабрик, которые владеют этими технологиями, достаточное количество – в Тайване, Китае, Индии, странах Европы. И несколько специалистов нам не помогут. Тут нужен слаженный коллектив, который как раз научит наших людей всем технологиям», – рассуждает собеседник.

Мотивацией для них, говорит Горшенин, могут послужить льготы и привлекательные условия для бизнеса. Например, Россия могла бы предложить открыть производство у нас, предоставив газ и электричество по ценам в 10 раз ниже, чем в Европе или других странах. Это значительно бы удешевило производство.

«Учебные заведения у нас есть, специалисты, которые могли бы все это помочь освоить – тоже, но не в достаточном количестве. Нам в любом случае необходимо переманивать людей из-за рубежа, причем целыми коллективами. Так мы сможем сами подсмотреть и научиться», – заключил Горшенин.

В конце августа глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что во Владивостоке на острове Русский может появиться производство микросхем, но не «суперпродвинутых», на уровне трех-четырех нанометров, а тех, что используются для автомобилей (60 нанометров).