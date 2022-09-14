Эксперт рассказал о поддержке креативных проектов, прославляющих подвиги участников СВО

«Старта четвертой волны специальных конкурсов ждали – прежде всего, из-за необходимости поддержать жителей Донбасса, для которых культурная интеграция с нашей страной сейчас глубокий, значимый вопрос», – сказал газете ВЗГЛЯД член Экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив Влад Маленко, говоря о специальном конкурсе на предоставление президентских грантов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

«Разумеется, члены Экспертного совета, эксперты, которые работают в регионах, понимают всю ответственность и необходимость самой объективной оценки проектов. Уверен, что такой подход позволит поддержать людей на местах, тех, кто готов менять культурную жизнь в регионах, создавать яркие креативные проекты, в том числе патриотической направленности и прославляющие подвиги бойцов, участвующих в СВО. Ранее поддержку получили 172 проекта из 50 регионов России на общую сумму более 991 млн рублей. После объявления результатов этих проектов станет больше», – отметил поэт, художественный руководитель Московского государственного музея С. А. Есенина, член Экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив Влад Маленко.

Президентский фонд культурных инициатив завершил заявочную кампанию четвертого специального конкурса на предоставление президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Подать заявки на четвертый специальный конкурс 2022 года можно было с 19 августа до 13 сентября, 23.30 по московскому времени (срок заявок накануне был продлен). За это время в информационной системе сайта фондкультурныхинициатив.рф заявки начали заполнять 5688 творческих команд, из них полностью завершены и направлены на рассмотрение в Фонд 3392 заявки из 84 регионов страны. Общая сумма смет запрашиваемых грантов – свыше 30,3 млрд рублей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Напомним, что грантовый фонд четвертого специального конкурса – 1 млрд рублей, дополнительно выделенный по решению президента Российской Федерации.

Все направленные заявки на грантовую поддержку должны соответствовать условиям конкурса и критериям, указанным в положении, которое размещено на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив.