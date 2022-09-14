Правозащитники обвинили власти Латвии в шантаже Православной церкви

С обвинением в адрес Риги, которая на минувшей неделе в одностороннем порядке «провозгласила» автокефалию Латвийской православной церкви Московского патриархата, выступила Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС).

«Особенно примечательно в этом контексте заявление Э. Левитса о том, что «Церковь может рассчитывать на полную поддержку государства, которое юридически признает ее автокефальный статус». Из этого прямо следует, что вопрос поддержки православных общин в стране рассматривается исключительно как предмет политического торга, а тысячелетние канонические нормы Православия, определяющие вопросы предоставления автокефалии (самостоятельности) местным объединениям только церковными соборными механизмами, государство игнорирует», – цитирует заявление «Интерфакс».

По мнению авторов заявления, принятие упомянутого закона очень напоминает недавние события на Украине, а именно инициативы прежнего главы государства Петра Порошенко, который «путем прямого давления и коррупционных механизмов пытался «даровать автокефалию» Украинской Православной Церкви, затем изменить ее название и т. д.»

Ассоциация защиты религиозной свободы отмечает, что данная инициатива вступает в «вопиющее противоречие» с одним из ключевых конституционных принципов Латвийской республики, который гласит, что «Церковь отделена от государства» (ст. 99), а также с международными актами о правах человека, которые на протяжении десятилетий подписывала латвийская сторона.

«Налицо грубое вмешательство государственных органов в жизнь и деятельность одной из крупнейших религиозных организаций страны, нарушение принципа свободы совести, нормативное оформление попытки навязать религиозному сообществу страны конфронтационный антироссийский курс», – сказано в заявлении, авторы которого призывают международное сообщество дать непредвзятую и справедливую правовую оценку вышеупомянутым инициативам.

Российская ассоциация защиты религиозной свободы, созданная в 2014 году, объединяет представителей крупнейших религиозных объединений России, общественных деятелей, правозащитников и религиоведов.

Депутаты латвийского Сейма 8 сентября в срочном порядке приняли поправки к закону о православной церкви, предусматривающие самостоятельность Латвийской православной церкви и ее независимость от Московского патриархата. В субботу на сайте ЛПЦ появилось заявление о том, что решение Сейма носит юридический характер и «государство установило статус нашей Церкви как автокефальный». Власти Латвии определили, что «ЛПЦ юридически независима ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами Латвии», констатировали в церкви.