В Москве наградили авторов контента в поддержку российских военных

В рамках проекта «За нами правда» наградили 100 авторов лучшего контента в поддержку российских военнослужащих, награждение прошло в медиастудии Общероссийского народного фронта в Москве.

Военный журналист, руководитель информационного проекта WarGonzo Семен Пегов рассказал, что сообщения поддержки, которые участники проекта «За нами правда» присылают для защитников Донбасса, являются бесценными, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«У меня нет сомнений в том, что мы победим! Но сейчас роль каждого и ответственность каждого возрастает в сотни, если не в тысячи раз. И для наших бойцов, все время находящихся на линии огня, живая весточка с родной земли может быть важнее любого другого снабжения, боеприпасов. Это то, что их по-настоящему вдохновляет бороться до конца и в итоге побеждать», – подчеркнул Пегов.

Среди участников проекта есть те, кто поддерживает жителей Донбасса и освобожденных территорий не только творчеством, но и делами. Они участвуют в гуманитарной миссии, оказывают адресную волонтерскую помощь.

На конкурс проекта «За нами правда» детские рисунки в поддержку военных прислала Ирина Кугаевская. Она помогает жителям Донбасса с 2014 года. Среди них Елена и Влад, с которыми Ирина познакомилась через благотворительный фонд. Владу необходимы специальные лекарства для лечения тяжелого заболевания, и Ирина регулярно отправляет для семьи медикаменты и продукты.

«Каждый раз звоню им с тревогой. Боюсь, что на другом конце больше не ответят. Но когда слышу голос Лены, от сердца отлегает. Она с неизменным оптимизмом на вопрос «Как вы?», говорит: «Да потихоньку, живем». Я уверена, что когда-нибудь приеду к Лене и Владу в гости», – поделилась своей историей помощи Донбассу Кугаевская.

Другая победительница конкурсов проекта «За нами правда» Евгения Виноградова рассказала, что регулярно участвует в различных активностях в поддержку спецоперации. Например, она помогала в сборе гумпомощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

«У меня старший брат – военный летчик, он находится сейчас под Ростовом. Поэтому для меня важно поддержать наших защитников, которые рискуют своей жизнью ради избавления Донбасса от нацистов, ради мира на Украине», – отметила Евгения Виноградова.

На церемонии участники проекта «За нами правда» поделились своими личными историями и представили авторские песни, а также стихотворения о том, что считают по-настоящему важным. Например, Владимир Лапшин из города Клин Московской области прочитал свое стихотворение «Глаза непокоренного Донбасса», в котором рассуждает о верности Родине и силе духа.