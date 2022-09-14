Судьям в России запретили брать плату за работу спортивным арбитром

Судьи могут быть спортивными арбитрами, только если не получают за это оплату, говорится в заключении комиссии по этике Совета судей России.

К такому выводу комиссия пришла, рассмотрев запрос действующего судьи, который хотел получить статус шахматного судьи и выступать арбитром в свободное от основной работы время.

Комиссия напомнила, что закон о статусе судей запрещает им заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой.

«Поэтому комиссия исходит из того, что участие действующего судьи в качестве спортивного судьи в соревнованиях по любому виду спорта с получением за это соответствующей оплаты может быть расценено как нарушение запрета... и, следовательно, не соответствует требованиям профессиональной судейской этики», – передает РИА «Новости» заключении комиссии.

Там уточняется, что вывод применим как к соревнованиям профессионалов, так и спортсменов-любителей.

Само по себе получение квалификационной категории спортивного судьи по любому виду спорта возможно, отмечает комиссия.

«Учитывая социальную направленность деятельности в области физической культуры и спорта, при наличии соответствующей квалификационной категории судья в свободное от работы время может обслуживать спортивные и физкультурные мероприятия в качестве спортивного судьи на безвозмездной основе, поскольку такую деятельность можно рассматривать в качестве общественной деятельности, заниматься которой судья может» – сказано в выводах.