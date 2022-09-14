Армения заявила о новом обстреле со стороны Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана в среду утром начали применять артиллерию, минометы и другие виды вооружений в направлении армянских населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа, сообщило министерство обороны Армении.

«Ночью ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжала оставаться напряженной. В частности, противник применил БПЛА в направлении Джермука. С 08.00 (07.00 мск – прим. ВЗГЛЯД) противник, применяя артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, начал наступательные действия в направлениях Джермук и Верин Шоржа», – передает ТАСС сообщение армянского военного ведомства.

Минобороны Армении в ночь на вторник сообщало, что подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что в результате азербайджанских действий погибли 49 человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь подчеркнул, что вооруженные силы страны принимают ответные меры, возложив ответственность за происходящее на военно-политическое руководство Армении. Азербайджанское Минобороны сообщило о гибели 50 военнослужащих.

Постоянный совет ОДКБ выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно произошло по версиям обеих сторон и почему происходящее критически важно для Еревана.

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