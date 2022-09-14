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Власти Италии назвали возможный потолок цен на газ в ЕС
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Потолок цен на газ в ЕС в 60–65% стоимости на хабе TTF мог бы стать «значительным облегчением», заявил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани.
Чинголани сказал, что сейчас платят «на основе котировок, установленных на хабе TTF в Нидерландах». По его словам, это «волатильный и, по сути, спекулятивный рынок», платить приходится «по ценам, которые не имеют ничего общего с количеством», передает ТАСС со ссылкой на Rai 1.
«У каждого свой энергобаланс, единственное решение – установить европейский потолок цен на газ. Если бы удалось достичь 60–65% цены TTF или привязать стоимость к цене сжиженного природного газа, то это уже стало бы значительным облегчением», – сказал он. Министр сообщил, что будет принят «указ с пакетом из 20 тераватт-часов электроэнергии, которые будут предоставляться по контролируемой цене в соответствии со списком энергоемких компаний, согласованным с Европой».
9 сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали решение о введении предельных цен на газ из России. Чинголани считает, что вводить потолок цен только на российский газ бессмысленно. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что на встрече велась больше политическая дискуссия, и ожидается, что на будущей или следующей за ней неделе Еврокомиссия и страны-члены ЕС выступят с реальными предложениями.
Стало известно, кто из немцев готов на личные жертвы ради поддержки Украины
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Терпеть неудобства, чтобы сохранить санкции против Москвы, несмотря на резкий рост цен на энергоносители, согласны 53% немцев, следует из результатов опроса Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine.
Согласно опросу, большинство жителей Германии по-прежнему готовы к жертвам ради сохранения санкционного давления на РФ. Несмотря на резкий рост цен на энергоносители, согласны терпеть лишения 53% немцев, пишет Deutsche Welle* (СМИ-иноагент).
Кроме того, 42% опрошенных заявили, что не готовы к личным жертвам, а еще пять процентов не определились с ответом. Готовность к личным жертвам ради санкций против Москвы наблюдается преимущественно среди электората СДПГ и «зеленых». Среди «зеленых» на жертвы согласны девять из десяти опрошенных. В то же время электорат свободных демократов, левых и партии «Альтернатива для Германии» преимущественно против личных жертв ради санкций.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил об увеличении числа бездомных в стране в ближайшие месяцы из-за стремительного роста цен на энергоносители и продукты.
Напомним, газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования сообщала, что Германия могла бы зимой отказаться от газа из России при условии, что сэкономит 210 тераватт-часов электроэнергии.
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Пушков предложил Санду попросить газ у «родной Румынии»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Молдавии Майи Санду о высоких ценах на российский газ, предложив политику попросить сжижженые «молекулы свободы» у США или «у родной Румынии».
«Не может Санду платить – пусть (российский) газ не покупает. Пусть лучше закупает сжижженые «молекулы свободы» у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии», – заявил сенатор в своем Telegram-канале.
Таким образом он прокомментировал высказывание Санду, заявившей, что Кишинев каждый месяц ведет переговоры с Газпромом по поводу высоких цен за голубое топливо.
Напомним, в начале сентября собравшиеся у парламента и президентского дворца в Кишиневе предложили Санду согреться «Букетом Молдавии».
В Японии раскрыли суть «лицемерной» политики Запада
Развивающиеся страны попали в беду из-за «зеленой» повестки Запада, который в кризисной ситуации лицемерно «бросился» закупать ископаемые ресурсы, говорится в статье издания Sankei Shimbun за авторством главного научного сотрудника аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугиямы.
Как отмечает автор, столкнувшаяся с энергетическим кризисом и «загнанная в угол» Европа бросилась вновь заниматься добычей всех видов ископаемого топлива. «Европа также увеличивает свой импорт ископаемых энергоресурсов. Она ввозит уголь со всего мира, включая Южную Африку, Ботсвану, Колумбию и США. Она закупает большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США. Такие «взрывные» покупки традиционного топлива усилили энергетический кризис по всему миру», – передает РИА «Новости» текст статьи.
В ответ на этот кризис страны в других регионах мира также озадачились добычей ископаемого топлива. При этом те, у кого имеются внутренние возможности для добычи, еще как-то могут справится со сложившейся ситуацией, однако бедные страны без природных ресурсов испытывают серьезные трудности, предупреждает Сугияма.
Широко разрекламированная в Европе политика «декарбонизации» доставила миру большие неприятности, однако сама она этого не признает, утверждая, что нынешний возврат к ископаемому топливу носит временный характер, продолжает автор.
«Но с другой стороны сама Европа ведет себя совершенно лицемерно, потому что скупает ископаемое топливо по всему миру. К сожалению, Япония также способствует этому лицемерию», – указывает он. Так, в июне МИД Японии объявил о прекращении программ официальной помощи в целях развития для проектов угольных электростанций в Бангладеш и Индонезии, однако сам Токио приступает к перезапуску остановленных угольных электростанций, чтобы справиться с хроническим дефицитом электроэнергии у себя.
«Разве это не лицемерие: отказаться от помощи в производстве тепловой энергии в развивающихся странах, в то же время расширяя тепловую электрогенерацию в своей стране?» – задается вопросом Сугияма.
По его словам, в результате навязчивой агитации идеи «декарбонизации» странами G7 многие развивающиеся государства «попали в беду». «G7 греховно усугубила проблему, лишив развивающиеся страны доступа к ископаемому топливу. И развивающиеся страны будут совершенно правы, когда отвернутся от лицемерной G7, если группа и дальше будет действовать столь же эгоистично», – заключает автор.
Ранее японское издание Yahoo News Japan опубликовало материал, в котором говорилось о росте доходов России от экспорта энергоресурсов несмотря на санкции Запада, читатели газеты сочли это победой Москвы.
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Европе предрекли скатывание в средневековье без российского газа
Европейские страны вошли в долгосрочный энергетический кризис и теперь катятся в средневековье, заявил старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.
«Новости из Западной Европы напоминают те, что когда-то приходили из таких стран, как Боливия. Высокая инфляция сопровождается нормированием потребления ресурсов, навязываемым государством», – приводит слова журналиста РИА «Новости».
Так, в Германии предприятия прекращают работу из-за неподъемных счетов на электроэнергию. Британия также столкнулась с проблемами в энергетике, при этом новоизбранный премьер Лиз Трасс пообещала отменить запрет на добычу газа путем гидроразрыва пласта, продолжает автор.
По прогнозам Barclays Capital, из-за роста цен на энергоносители, жестких мер ЕЦБ и падения спроса ЕС грозит глубокая продолжительная рецессия. Она продлится до второго квартала 2023 года, а ВВП сократится на 1,7%. Сильнее всего кризис ударит по Германии, Франции, Италии и Испании.
За последние пять лет ЕС потреблял в среднем 400 млрд кубометров газа в год: примерно 100 млрд получали частные потребители, 167 млрд – промышленность, а оставшийся объем шел в энергетический сектор. Причем до российской спецоперации на Украине на Москву приходилась почти половина потребляемого европейцами топлива.
По словам Рапозы, ЕС якобы смог частично заменить импорт из России другими источниками, а также сократить собственное потребление. ЕК считает, что ЕС нужно снизить расход газа на 15% (или около 60 млрд кубов) на случай «разрыва» с Москвой. Однако даже в этом случае в Европе продолжат покупать российское топливо.
Эксперты Barclays считают, что Европа может покрыть недостающий объем, запустив атомные и угольные электростанции. Они также предостерегли от сокращения потребления – в противном случае удара по экономике не избежать.
В прошлую пятницу в Турции предсказали скорую капитуляцию ЕС перед Россией. В прошлую среду президент Сербии Александр Вучич заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали президента России Владимира Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти в случае введение потолка цен на энергоресурсы.
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Власти Нидерландов захотели приучить население мыться за пять минут
Правительство Нидерландов развернуло кампанию, призванную ограничить посещение душа пятью минутами, при этом не все жители готовы смириться с такими ограничениями, говорится в статье издания Wall Street Journal.
Жительница общины Нордвейк Карла Дженераал обычно проводила в душе 15 минут, однако ее молодой человек, который принимает холодный душ по полторы минуты, не мог понять такую расточительность, из-за чего купил ей пятиминутный песочный таймер, передает РИА «Новости».
Теперь же, как пишет издание, убедить жительницу Нордвейка, 37-летнего руководителя интернет-магазина, и других, подобных ей, экономить горячую воду пытается и правительство Нидерландов. Как отмечает издание, растущие счета за электроэнергию и возможный дефицит оказались достаточной мотивацией. «Теперь я принимаю душ за пять минут...», – рассказала Дженераал, добавив, что сократила количество ванн, которые она принимает, до одной в месяц.
В одной из северо-восточных провинций Нидерландов местные власти раздали жителям таймеры, чтобы подтолкнуть их к экономии так же, как это сделал бойфренд Дженераал, указывает издание.
Музыкальный журналист из Амстердама Тея Деркс рассказала, что всегда пыталась ограничить потребление энергии. Так, она принимает душ всего раз в неделю и не более пяти минут по времени, а в остальные дни просто терла себя мочалкой. При этом 58-летняя женщина, использующая в качестве основного транспорта велосипед, называет «совершенно излишними» частые приемы душа.
Кроме этого, для экономии энергии при приготовлении пищи Деркс, к примеру, во время варки риса доводит воду до кипения, затем выключает плиту и кладет кастрюлю в «кокон», сделанный из пухового одеяла. Для мытья посуды она использует электрический чайник, в котором греет воду, вместо того, чтобы использовать горячую воду из системы водоснабжения.
При этом ученый Рейнт Ян Ренес, который консультирует правительство страны в вопросе того, как склонить людей к экономии энергии, отметил, что жители любят экономить деньги и заботятся об окружающей среде, однако они скептически относятся к просьбам правительства и обычно не идут на личные жертвы без уважительной причины.
«Для некоторых душ остается священным местом», – подчеркивает издание. Так, 23-летний студент из провинции Фрисландия Мейндерт Бурсма заботится о климате, поэтому во время путешествия в Грецию выбрал поезд, чтобы избежать выбросов, связанных с авиаперелетом. Тем не менее, Бурсма не планирует сокращать время принятия душа, которое, по его словам, должно длиться не более 10 минут. По его мнению, для снижения зависимости от ископаемого топлива следует сокращать энергопотребление «в основных отраслях промышленности».
Релинда ван Доррестейн, 25-летняя жительница Амстердама, сетует, что пяти минут недостаточно для нормального посещения душа. По ее словам, когда она остается с родителями, то «бунтует»: у ее отца имеется «шестиминутный таймер для принятия душа», который она специально переворачивает два раза.
Ранее премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман, представляющий партию «зеленые», посоветовал жителям Германии в целях экономии энергии реже принимать душ или перейти к обтиранию влажной тряпкой.
Напомним, вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что в целях экономии энергии стал реже принимать душ. Он также рассказал, что никогда в жизни не мылся дольше пяти минут. Согласно опросу INSA, более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее.
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В США увидели выгоду от рецессии в Европе
США могут выиграть от рецессии в Европе, которой чревато сокращение поставок российского газа, но пострадают в случае отказа РФ от экспорта нефти, приводит мнение американских экономистов и профильных чиновников The Washington Post.
Издание цитирует неназванного представителя администрации США, по словам которого, в министерстве финансов и группе экономических советников Белого дома прогнозируют для США «умеренные и управляемые» последствия спада в Европе, на торговлю с которой приходится менее 1% американского ВВП, передает РИА «Новости».
«Если Россия продолжит продавать миру нефть и только сократит экспорт газа в Европу, эффект для экономики США, вероятно, будет минимальным. На самом деле, это может даже помочь американским фирмам, которые добывают природный газ. Это также может ослабить глобальный спрос, посодействовав снижению внутреннего ценового давления», – говорится в публикации.
«Если Европа сползет в рецессию, то, очевидно, сократится спрос на широкий круг товаров. Мы сейчас в настолько извращенной ситуации, что в этом может быть позитив», – сказал экономист Дин Бейкер, имея в виду попытки американской администрации обуздать рекордную за 40 лет инфляцию.
Более скверный для США сценарий, по версии опрошенных изданием экспертов, – отказ России от экспорта нефти, возможный в случае применения западными странами механизма ценовых ограничений. «Это толкнет экономику [США] в рецессию. Цены на бензин в одночасье взлетят до потолка, обратно к рекордным пяти долларам за галлон. Экономика [США] не может переварить пять долларов за галлон», – цитирует издание экономиста из Moody»s Analytics Марка Занди.
Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Еврозона может столкнуться с рецессией на фоне рекордных цен на газ, будущая зима, вероятно, станет «одной из худших в истории». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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В Германии предрекли Европе судьбу Древнего Рима
Европа переживает упадок, схожий с падением Римской империи, пишет Даниэль Эккерт в немецкой газете Die Welt. По его словам, история развала Рима имеет множество последовательных совпадений с развивающимся кризисом в Евросоюзе.
Первым признаком автор назвал период инфляции, которая поразила до этого стабильную валюту. В Римской империи деньги не обесценивались примерно два с половиной века, однако затем девальвация перевернула с ног на голову общественный порядок.
«Девальвация денег началась во втором веке нашей эры, практически сразу после пандемии. До этого римская валюта, динарий, была очень стабильна в цене на протяжении веков», – передает РИА «Новости» слова автора.
Вторым фактором Эккерт считает пандемию – в Римской империи и за ее пределами до периода инфляции свирепствовала чума Антонина.
«Как именно чума повлияла на развитие цен в империи, определить так же сложно, как и количество жертв. По имеющимся данным, в городских центрах империи погиб каждый десятый житель, а армия частично истребила треть в своих полевых лагерях. Не вызывает сомнений то, что денежный и экономический порядок уже не был прежним после чумы Антонина. Возможно, потому что политики все чаще пытались регулировать цены», - заявил он.
Кроме того, контроль рынка со стороны государства привел к еще большему обострению кризиса. Например, на зерно устанавливались максимальные цены, которые были ниже рыночных, что приводило к сокращению предложения и остановке торговли между городами и провинциями.
Возвращаясь к нынешнему экономическому упадку Европы, Эккерт подчеркнул, что континент также болезненно зависим от свободного передвижения товаров и денежной массы, чему не способствовали ни санкционные ограничения, ни закрытие границ во время пандемии коронавируса.
«Германия дважды пострадала от двух пересекающихся кризисов, потому что, как страна-экспортер, страна больше зависит от безопасных торговых путей, чем почти любая другая страна. Как и в Римской империи 2000 лет назад, наше процветание в значительной степени обусловлено свободным движением товаров и услуг, в то время как перебои с поставками и другие сбои замедляют процветание», – отметил автор.
Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.
Газпром продолжил передачу газа для Европы через «Суджу»
Газпром прокачивает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной, сообщил представитель Газпрома.
«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 42,4 млн куб. м на 11 сентября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – передает ТАСС слова представителя Газпрома.
Накануне объем прокачки также составлял 42,4 млн куб. м.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как дефицит газа заставит ЕС изменить отношение к России.
Цена газа в Европе упала ниже 2 тыс. долларов за тысячу кубометров
Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник опустилась ниже 2 тыс. долларов за тысячу кубометров впервые с 26 июля, следует из данных лондонской биржи ICE.
Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 9%. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 1971 за тысячу кубометров, или 188,105 евро за МВт·ч, передает ТАСС.
Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в понедельник утром заметно снижаются на перспективах уменьшения спроса на нее. По состоянию на 7.59 цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,44%, до 91,52 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 1,64%, до 85,37 доллара.
Кремль спросили о ремонте турбины «Северного потока»
Компания «Газпром» находится в контакте с компанией Siemens по вопросу ремонта турбины после утечки масла на оборудовании двигателя для «Северного потока», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Насколько я понимаю, Газпром находится в непосредственном контакте с Siemens, потому что Siemens несет обязательства по действующим контрактам по техническому обслуживанию турбин - это первое. В то же время Siemens сейчас как компания обременена теми ограничениями, которые вменены санкциями», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Также он отметил, что в Кремле не будут гадать, как отразится на общих поставках поданный нефтегазом Украины иск к компании "Газпром" из-за неполной оплаты газа.
«Очень много всего непредсказуемого может быть как в действиях наших западных коллег в настоящее время, так и руководителей газовой отрасли Украины. Очень много всего непредсказуемого. И здесь мы просто не беремся гадать, как это может отразиться на общих поставках», – заявил Песков, напомнив, что Украина уже отключила ток по одной из ниток, причем достаточно давно.
«Никаких оснований для этого у Украины не было. Этот ток мог и может до сих пор продолжаться. Но, тем не менее, это было отключено. Поэтому какие решения будут в дальнейшем приниматься в этой области в Киеве, даже страшно предположить», – отметил представитель Кремля.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
Между тем, компания «Нафтогаз Украины» подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против российской компании «Газпром» за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины.
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Президент Германии предупредил об увеличении числа бездомных
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в своей резиденции – дворце Бельвю, предупредил об увеличении числа бездомных в стране в ближайшие месяцы из-за стремительного роста цен на энергоносители и продукты.
«По оценкам, более 300 тыс. человек в Германии живут без собственного дома, что примерно соответствует населению такого крупного города, как Мюнстер или Карлсруэ. Почти 180 тыс. женщин и мужчин живут в приютах для бездомных, а около 45 тыс. бездомных постоянно ночуют на улице», – передает ТАСС слова Штайнмайера. При этом он добавил, что есть и признанные беженцы, которые продолжают жить в общежитиях, и люди, которые живут у родственников или знакомых и часто переезжают из одного места в другое.
«Более 300 тыс. – это слишком много! И мы должны сказать совершенно четко: в ближайшие месяцы это число грозит еще больше увеличиться», – констатировал президент ФРГ. Конфликт на Украине и кризисы, по его словам, могут привести к тому, что еще больше людей в Германии будут испытывать нехватку жилья осенью и зимой. «Бедные люди, особенно семьи, которые больше не в состоянии платить за аренду или дополнительные расходы из-за роста цен, рискуют потерять свое жилье. А лицам, ищущим жилье, может быть еще труднее найти доступный дом», – сказал Штайнмайер.
Таким образом, как заметил глава германского государства, власти страны должны принять меры предосторожности, чтобы люди не потеряли свои дома и не стали бездомными.
Ранее газета Welt am Sonntag сообщила, что проверка и оптимизация систем газового центрального отопления в жилых и нежилых зданиях Германии, предложенные вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком в целях экономии энергии, будут стоить примерно 10 млрд евро.
В ООН предрекли Украине трудности с энергоснабжением зимой
Множество домохозяйств на Украине зимой может столкнуться с нехваткой энергии, ООН прилагает усилия для смягчения возможных последствий, заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Что касается зимы, то мы, конечно, обеспокоены проблемами с доступом к энергии для большого количества домохозяйств, что повлечет разрушительные последствия. Поэтому мы работаем с украинскими властями по поддержке программ зимовки и защиты населения, а также по любым направлениям, которые помогут смягчить последствия», – приводит его слова ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.
Как сообщало украинское издание «Вести», отключение электроэнергии или перебои с ее подачей в воскресенье вечером фиксировались в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины. При этом уточняется, что в отдельных городах электричества не было, в других наблюдались скачки напряжения. Ряд местных властей подтвердили отключения и перебои со светом.
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Испания удвоила закупки российского газа
Испания в августе увеличила закупки российского природного газа на 102,19% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, в это же время импорт сырья из Алжира снизился на 34,8%, свидетельствуют данные, опубликованные энергетической компанией Enagas.
Испания в последний месяц лета купила 4 505 гигаватт-часов российского природного газа по сравнению с 2 228 гигаватт-часами в августе 2021 года, передает РИА «Новости».
Импорта природного газа Испанией в августе 2022 года из США составил 26,5% поставок, на долю Алжира выпало 24%, Нигерии – 15,3%, Франции – 12,3%. Россия заняла пятое место среди основных поставщиков страны (11,8%).
Закупки природного газа Испанией за первые восемь месяцев года выросли на 13,89% в годовом исчислении, составив 301 498 гигаватт-часов.
Ранее сообщалось, что европейским странам удалось еще до конца лета заполнить газом свои подземные хранилища на целевые 80% к грядущему отопительному сезону.
В Польше подсчитали запасы угля перед предстоящей зимой
Польские власти запасли так много угля, что его хватит стране даже на «суперсуровую зиму», заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
«Мы сегодня видим, что на весь отопительный сезон от сентября до апреля законтрактовано угля значительно больше, чем в прошлом году, то есть на суперсуровую зиму. Уже сегодня есть эта контрактация», – цитирует Моравецкого РИА «Новости».
Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что жители Польши вынуждены собирать по лесам валежник, чтобы согреться предстоящей зимой.
Оптимизацию систем отопления зданий в Германии оценили в 10 млрд евро
Проверка и оптимизация систем газового центрального отопления в жилых и нежилых зданиях Германии, предложенные вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком в целях экономии энергии, будут стоить примерно 10 млрд евро, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении расчеты Федеральной ассоциации немецких компаний жилищного строительства и недвижимости (GdW).
По ее информации, на фоне энергетического кризиса правительство Германии планирует ввести новое регулирование, чтобы граждане и компании использовали меньше энергии для обогрева зданий. В частности, все системы газового центрального отопления не менее чем в миллионе жилых и нежилых зданий должны быть подвергнуты генеральной проверке и оптимизации в течение ближайших двух лет. По отраслевым оценкам, расходы на это составят порядка 10 млрд евро.
«Если вторая часть постановления [об обеспечении энергоснабжения ФРГ] вступит в силу, только для согласования в течение следующих двух лет потребуется инвестировать не менее 7 млрд евро для примерно 7 млн затронутых единиц жилья», – передает ТАСС сообщение ассоциации. Кроме того, к этому следует добавить, как минимум еще 2,7 млрд евро расходов, которые Минэкономики ФРГ выделяет на первую часть постановления – немного более сложную проверку отопления с обследованием, среди прочего настроек температуры. В среднесрочной перспективе новый регламент энергосбережения должен применяться ко всем зданиям, в которых более шести квартир, а также к нежилым помещениям площадью более 1000 квадратных метров.
Общие затраты в размере почти 10 млрд евро сопоставимы с экономией на газе в размере 8,4 млрд евро, прогнозируемой министерством на первые два года. Вместе с тем ведомство ожидает, что расходы на гидравлическую выверку составят всего 2,8 млрд евро. И то, и другое, как подчеркивает газета, считается совершенно нереалистичным. «Затраты на согласование огромны: понадобятся инженеры и специализированные монтажники систем отопления, которые будут проверять каждую отдельную комнату в каждой отдельной квартире», – сказал главный исполнительный директор GdW Ингеборг Эссер.
Однако федеральное правительство убеждено, что домовладельцев следует заставлять экономить, несмотря на рост цен на энергоносители. «Необходимая краткосрочная экономия не будет достигнута исключительно за счет добровольных мер и обязательств по сокращению потребления энергии», – говорится в постановлении. Тем не менее введение штрафа изначально не планируется. Но, например, арендаторы могут подать в суд на своих арендодателей в случае бездействия.
Ранее агентство DPA сообщило, что германские министерства также рассматривают меры для сокращения потребления энергии. В частности, в ряде министерств решили летом охлаждать кондиционируемые помещения только до 26 градусов, исключения сделают лишь для серверных комнат, где температура должна быть ниже. Министерство по делам экономики и защиты климата собирается таким образом уже текущим летом сократить потребление электроэнергии на 40%.
Напомним, газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования сообщала, что Германия могла бы зимой отказаться от газа из России при условии, что сэкономит 210 тераватт-часов электроэнергии.