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В Москве задержан Леонид Гозман после отбытия 15 суток ареста
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Политик Леонид Гозман, включенный в реестр СМИ-иноагентов, задержан после отбытия административного ареста на выходе из спецприемника, сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
«Леонид Гозман задержан, в настоящее время его везут в ОВД «Тверской», – сказал он, передает ТАСС.
30 августа Тверской суд Москвы арестовал политика на 15 суток за публичное отождествление СССР с нацистской Германией. Минюст России в начале мая включил Гозмана и ряд других лиц в реестр СМИ-иноагентов.
В июле его объявили в розыск – и в тот же день его задержали.
Экипаж Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом
Экипаж российского ударного вертолета Ми-35 обнаружил и уничтожил украинскую бронетанковую колонну в Изюмском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны.
«В ходе выполнения очередного боевого задания экипажем вертолета в районе одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области была обнаружена выдвигающаяся на марше колонна и район скопления живой силы противника. <...> В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены», – следует из сообщения в Telegram-канале российского оборонного ведомства.
Действия летчиков позволили остановить продвижение украинских формирований на данном участке и не позволили противнику прорваться к оборонительным позициям российских войск.
Ранее Минобороны РФ показало боевую работу ударных вертолетов Ми-28Н – «ночной охотник».
Москва возмутилась карательной операцией ВСУ в Харьковской области
Карательные операции в отношении мирных жителей в Харьковской области, проводимые ВСУ, возмутительны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается жителей Харьковской области, то, действительно, по поступающей информации, сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают, над людьми издеваются. Это, конечно, возмутительно», – цитирует Пескова ТАСС.
Он подчеркнул, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться.
В пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что людей эвакуируют из Изюма, Шевченково, Балаклеи и Купянска. Также стало известно, что детей из Изюма и Балаклеи, отдыхающих в Геленджике, решили оставить на вторую смену в целях безопасности.
Во вторник стало известно, что около 60 тыс. жителей Купянского района Харьковской области эвакуировались на территорию России.
Скидка на российскую нефть упала в два раза
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Скидка на российскую нефть марки Urals уменьшилась до 20 долларов за баррель по сравнению с британской Brent из-за подорожавшего фрахта судов, заявил замдиректора РЭА Минэнерго России Денис Дерюшкин.
Дерюшкин отметил, что еще пару месяцев назад скидка на российскую нефть составляла почти 40 долларов за баррель, передает ТАСС.
По его словам, это было вызвано подорожавшим фрахтом судов с российским сырьем, отсутствием страхования сделок и желания банков предоставлять аккредитивы.
«Сегодня в связи с тем, что фрахт немного упал и все-таки находятся альтернативные потребители, дисконт на Urals составляет уже не 40 долларов, а 20 долларов [за баррель]. По-прежнему это существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать», – сказал он.
Ранее сообщалось, что если Германия решит заменить российскую нефть марки Urals на другие сорта для переработки на нефтеперерабатывающем заводе РСК Raffinerie GmbH в Шведте, это приведет к росту цен на топливо в стране.
Дробницкий: В Белом доме началась жесткая игра из-за поставок оружия Украине
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«После успехов ВСУ на Харьковщине «партия войны» в США оказалась на коне. И теперь поставки оружия для ВСУ будут зависеть от того, как мы ответим на ситуацию в Харьковской области», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя сообщения в западной прессе о том, что Украина запросила у США 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году».
«Сейчас в Белом доме ведется самая настоящая и жесткая политическая игра между теми, кто хочет дать Украине еще больше оружия, и теми, кто не хочет. Ранее США уже выделили 3 млрд долларов с формулировкой «на несколько лет». На днях, в ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал еще 2 млрд долларов, но пока не очень понятно, о каких именно средствах идет речь. Сегодня помощь США Украине стала столь же запутанной, как и бюджет Пентагона. Как известно, Пентагон ни разу не прошел аудит», – рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
«С точки зрения вашингтонской кухни, помощь Украине – это доходы тех компаний, которые производят и поставляют оружие. Вместе с тем до сих пор ни один крупный производитель оружия не поставляет свою продукцию ВС США. В этих целях действует целая система оружейных контрабандистов, услугами которых пользуются все заинтересованные ведомства и самые разные заказчики. Например, таким образом они вооружили всю иракскую армию, а также афганские силы безопасности и другие», – отметил собеседник.
Политолог пояснил, что «оружейные контрабандисты» – это не стереотипный образ контрабандиста с нечищеными зубами, а вполне серьезные, представительные ребята в костюмах от Brioni». «Они имеют огромное количество лоббистов в Вашингтоне. Это самая настоящая система, а услугами таких контарабандистов пользуются очень уважаемые люди в Америке и других странах», – добавил он.
«Сейчас тема военной ситуации в Харьковской области будет разгоняться в американских СМИ как победа в непрямой войне Запада с Россией. По сути, у них получилось сделать то, что они хотели сделать в Грузии и после поражения в Афганистане», – полагает эксперт.
«Кроме того, США увидели в Украине возможности для воплощения своей давней идеи – создать некую силу, вооруженную по натовским стандартам, которая будет воевать в интересах Вашингтона. Теперь у США есть армия, которая неплохо вооружена и похожа на нас. СМИ подадут это как успех американской военной политики», – убежден Дробницкий.
«Однако в Вашингтоне есть и противоположные мнения. Их аргументация сводится к тому, что США потратят слишком много денег и повысят риск прямого конфликта с Россией. Более того, по их мнению, Россия еще не начала в полной мере отвечать на действия США, в то время как американская внешняя политика толкает Москву в объятия Пекина. Индия также не спешит тесно дружить с США. Также в топку противостояния отправлен Евросоюз.
В итоге США рискуют надорваться и потерять всю Евразию»,
– добавляет эксперт. «И, конечно, эта полемика вокруг помощи Украине становится все актуальнее в контексте встречи глав оборонных ведомств НАТО в Рамштайне и смены власти в Британии. Кроме того, впереди еще Конференция национальных военно-промышленных предприятий США, на которой ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского», – отметил политолог.
«Можно отметить, что благодаря британцам операция по наступлению ВСУ была хорошо подготовлена с военно-политической точки зрения. «Партия войны» сейчас на коне. Ровно по этой причине в западных СМИ мы видим данные о необходимости увеличить поставки оружия на Украину. Чем это обернется – мы сможем узнать только через два-три месяца», – отметил эксперт.
«Но, конечно, дополнительная помощь Украине и ее объемы зависят еще и от того, каков будет наш ответ на события в Харьковской области», – заключил Дробницкий.
Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о планах Украины запросить у Конгресса США поставки 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году». Среди «пожеланий» Украины фигурируют ракетные системы ATACMS, чья дальнобойность достигает 300 километров.
При этом ранее администрация Джо Байдена отказалась поставлять Украине системы ATACMS из-за опасения, что ВСУ могут использовать их для нанесения ударов по территории России. Кроме того, в перечне запросов Украины фигурируют танки, дроны, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon, а также 2 тыс. боеприпасов для систем HIMARS.
Напомним, как считает главком ВСУ Валерий Залужный, чтобы вверенные ему войска смогли перехватить инициативу у ВС России, им необходимо атаковать Крым, мобилизовав 60 тыс. солдат и получив в свое распоряжение ракеты дальностью 2 тыс. километров для нанесения ударов вглубь российской территории.
Военачальник отметил, что конфликт на Украине вышел за рамки локального и продолжится в следующем году. Главной целью всех операций ВСУ в 2023 году Залужный назвал Крым. Но, по его мнению, нынешних войск, которые сейчас удерживают фронт, для этого не хватит. «Подготовка наступательной кампании требует создания одной или нескольких оперативно-стратегических группировок в составе от десяти до двадцати общевойсковых бригад», – цитирует Залужного издание Страна.ua.
По его словам, для захвата Крыма Киеву необходима группировка военных размером в 30–60 тысяч, а бригады должны быть обеспечены новым оружием от западных партнеров. «И если с численностью персонала ситуация, вероятно, будет выглядеть достаточно неплохо для ВС Украины, то относительно тяжелого вооружения и боеприпасов такого сказать никак нельзя», – считает главком.
Залужный напомнил, что Россия имеет возможность наносить удары на глубину 2 тыс. километров по украинской территории, тогда как возможности ВСУ ограничены дальностью в 100 км. Для этого, по его словам, Западу нужно поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMC для HIMARS, а также переоснастить всю артиллерию ВСУ (в том числе ракетные войска). Поставки со стороны западных партнеров будут ключевым фактором для ВСУ, отметил он.
Ранее в четверг в Пентагоне заявили, что в новый пакет военной помощи Киеву войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM). Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico в очередной раз призвал страны Запада поставлять Киеву больше тяжелых вооружений. Кроме того, Киев потребовал от Запада зенитные системы IRIST и NASAMS.
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Урганта и Светлакова исключили из новогодней комедии «Елки 9»
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Актеры Сергей Светлаков и Иван Ургант не появятся в девятой части новогодней комедии «Елки», сообщил шоураннер проекта Евгений Кулик.
«Это не наше решение», – заявил РБК Life Сергей Светлаков. От дальнейших комментариев он отказался.
Иван Ургант заявил изданию, что «в съемках новой части фильма «Елки» я участия не принимал. Мы посоветовались с Сергеем и Дмитрием (Нагиевым) и решили взять паузу на две-три серии».
Кулик опубликовал видеозапись во «ВКонтакте», на которой он заявляет, что у него есть новость, о которой он хотел рассказать, но не находил подходящего момента, однако теперь «пришло время». Затем Кулик направляет камеру на свою супругу Регину, которая говорит, что «Урганта и Светлакова в следующих «Елках» не будет».
Позже на официальной странице проекта во «ВКонтакте» появились первые кадры из предстоящего фильма, на которых замечены герои. В комедии снялись: Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Федор Добронравов, Михаил Орлов, Виктория Агалакова и сам Евгений Кулик. В списке не хватает Дмитрия Нагиева, который появлялся в предыдущих частях франшизы.
Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
В Германии заподозрили США в планах разорить Европу войной с Россией
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США заинтересованы в обострении ситуации на Украине и расширении театра боевых действий, Вашингтон пытается помешать сотрудничеству между Россией и Германией и разорить ФРГ, выразил мнение профессор экономики Кристиан Крайс на страницах немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Война с участием НАТО, полагает эксперт, могла бы стать для официального Вашингтона решением проблем с перепроизводством и долгами. Соединенные Штаты рассчитывают, что в результате конфликта в Центральной Европе будет уничтожена большая часть производственных мощностей, передает РИА «Новости».
Но самое главное, чего пытается избежать Белый дом, это сотрудничества между Россией и Германией. Поэтому сейчас Вашингтон планирует разорить именно ФРГ, заключил Крайс.
Он также отметил, что с каждым днем экономические прогнозы в ФРГ звучат все мрачнее и мрачнее. Над страной нависла опасность обнищания и деиндустриализации, а больше всего пострадает малый и средний бизнес.
Ранее New York Times писала, что американская разведка помогает планировать наступление вооруженным силам Украины (ВСУ) своими разведданными, в том числе на харьковском направлении.
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ФСБ задержала топ-менеджера оборонного завода в Подмосковье за госизмену
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ФСБ задержала в Подмосковье сотрудника оборонного завода за государственную измену. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, он передал на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники.
«Федеральной службой безопасности изобличен в государственной измене гражданин России, осуществивший передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение ФСБ.
Он занимал должность директора по качеству авиационного завода. «Имея допуск к технической документации с грифом «совершенно секретно», житель Московской области осуществил с помощью мобильного телефона фотографирование фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего посредством электронных каналов связи передал указанные материалы гражданину Украины – сотруднику Одесского авиационного завода», – сообщили в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что ФСБ завершила следственные действия в отношении сотрудника «Аэрофлота» Дмитрия Федоткина, которого обвиняют в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в России разведслужбе Великобритании.
Постпред России при ЕС Чижов объявил о скором отъезде из Брюсселя
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Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет.
«Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», – сказал он российским журналистам в Брюсселе, сообщает РИА «Новости».
Имя преемника он называть не стал.
«Могу сказать, что в ходе своих прощальных визитов я предупредил европейцев, что сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать», – отметил Чижов.
По его словам, ЕС на мировой арене «упорно и сознательно отказывается от самостоятельной роли, о которой заявлял разными устами в течение длительного времени, говоря о своей стратегической автономии», фактически Евросоюз быстро превращается в «экономический придаток НАТО».
Он отметил, что «возврата к прежним отношениям с Евросоюзом уже не будет».
Ранее президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что Россия справляется с давлением со стороны Запада, тактика блицкрига не сработала, Россия оперативно реализовывает защитные меры.
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Ликвидация базы наемников ВСУ под Харьковом попала на видео
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Уничтожение базы иностранных наемников ВСУ в Харьковской области сняли на видео, в числе погибших есть как минимум один темнокожий боевик, сообщают информационные агентства со ссылкой на источники в силовых структурах.
В жилом секторе села в Харьковской области обнаружили расположение наемников, в домах мирных жителей они оборудовали склады и казармы, сказал собеседник РИА «Новости».
Российские беспилотники установили точное местонахождение базы, а по этим координатам был нанесен удар минометами.
На видео запечатлено уничтожение складов с ГСМ, штаба и расположения наемников. В числе боевиков был один с темным цветом кожи. После удара наемники понесли потери убитыми и ранеными. Эвакуацию раненых проводили на квадроциклах.
«У вэсэушников нет такой техники. Они в интернете собирают деньги на старые «Нивы». Наличие квадроциклов и багги – это первый признак, что вы столкнулись со спецподразделением», – заключил источник.
Ранее во вторник глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что число польских наемников в рядах украинских войск под Святогорском превышает количество самих украинцев.
Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане, Святогорске, Угледаре и Донецком аэропорту
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о ситуации на фронте: в Красном Лимане, Святогорске, Угледаре и Донецком аэропорту.
«Ситуация на фронте. Красный Лиман, который всех волнует. Противник продолжает предпринимать попытки занятия данного населенного пункта, но наши подразделения этого не допускают, достаточно успешно сейчас отбивают атаки противника. Далее смотрим, наблюдаем и, я думаю, ситуация здесь должна улучшаться», – рассказал Пушилин в видеозаписи, которая была опубликована в Telegram-канале главы ДНР.
«Следующее более сложное, наверное, направление и более сложный населенный пункт – это Святогорск. Честно вам скажу, что сейчас на данный момент ни мы, ни противник не контролируем в полной мере данный населенный пункт. Также замечены польские наемники на данном направлении, но наши подразделения тоже предпринимают определенные шаги, поэтому здесь рассчитываем на то, что у наших ребят все получится», – сообщил Пушилин.
«Не менее важное направление – это Угледар. Очень много в средствах массовой информации, в социальных сетях обсуждались, и вбросы были и прочее. Противник там действительно предпринимает определенные попытки, но там удерживает позиции наши ОБТФ (оперативно-боевое тактическое формирование – прим. ВЗГЛЯД) «Каскад», а также союзные силы. Все получается, и даже на определенных участках, пусть небольшие, но все же есть продвижения», – рассказал глава ДНР.
«Дальше пытался противник, больше наверное исходя из каких-то пиар-соображений, выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но там доблестная «Спарта», все понимая, все осознавая, все выполнила так, как нужно. Противник практически в полном составе, практически вся группа, уничтожен», – сообщил Пушилин.
Ранее в понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом. В понедельник днем в Народной милиции ЛНР заявляли, что Красный Лиман находится под полным контролем подразделений республик Донбасса. Военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что российские военные продолжают бои с ВСУ за Красный Лиман. Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
В ДНР перечислили успехи союзных армий за сутки
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«Вести борьбу стало чуть сложнее из-за огромного числа иностранных инструкторов и наемников, противостоящих нашим силам. При этом за минувшие сутки у нас есть серьезные успехи в Артемовске, под Угледаром, в Марьинском районе и возле Красного Лимана», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в республике.
«В Артемовске мы движемся с восточной стороны и уже практически дошли до центра города. Если все так и продолжится, то уже в ближайшие дни мы возьмем населенный пункт под контроль», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«При этом немного сложнее ситуация обстоит под Угледаром и в Марьинском районе. Дело в том, что за последнее время там скопилось достаточно большое количество украинских подразделений. В какой-то момент они пытались совершить атаки на наши войска, но мы их превентивно отбили. Сейчас противостояние усилилось. Но с учетом уже имеющихся успехов на этих направлениях, есть все шансы стабилизировать обстановку в короткие сроки», – отметил собеседник.
Наибольшим достижением Бердичевский назвал обстановку возле Красного Лимана. «Город полностью наш. Сейчас там расположены подразделения регулярной российской армии и казачьи дружины. Так что опасений за этот населенный пункт пока нет», – подчеркнул он.
«Относительно Святоргорска поступает очень мало информации. Город изначально был в так называемой серой зоне. С уверенностью могу сказать, что наши военные туда заходили. Но со стороны Святогорской Лавры на постоянной основе замечены украинские формирования», – рассказал донецкий депутат.
«Мы вынуждены признать, что вести борьбу стало несколько сложнее. Это обусловлено тем, что воевать приходится не с ВСУ. Украинские боевики используются преимущественно в качестве пушечного мяса. Теперь костяк украинской армии – натовские инструкторы и западная техника», – заключил Бердичевский.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на донецком направлении. «Красный Лиман, который всех волнует. Противник продолжает предпринимать попытки занятия данного населенного пункта, но наши подразделения этого не допускают, достаточно успешно сейчас отбивают атаки противника. Далее смотрим, наблюдаем и, я думаю, ситуация здесь должна улучшаться», – сообщил Пушилин в Telegram-канале.
«Следующее более сложное, наверное, направление и более сложный населенный пункт – это Святогорск. Честно вам скажу, что сейчас на данный момент ни мы, ни противник не контролируем в полной мере данный населенный пункт», – заметил Пушилин. Он также сообщил, что на данном направлении замечены польские наемники.
По словам Пушилина, противник активизировался в районе Угледара, но позиции союзных войск были сохранены. Более того, наблюдается небольшое продвижение.
Ранее в понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом. В понедельник днем в Народной милиции ЛНР заявляли, что Красный Лиман находится под полным контролем подразделений республик Донбасса. Военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что российские военные продолжают бои с ВСУ за Красный Лиман. Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
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Минобороны: Потери ВСУ за сутки превысили 800 человек
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Высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артемовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Кроме того, поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харькова.
В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены двенадцать пунктов управления в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Веселое, Соледар, Зайцево и Павловка Донецкой народной республики (ДНР), Успеновка и Гуляйполе Запорожской области, Широкое, Киселевка и Новогригоровка Николаевской области, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 152 районах», – отметил Конашенков.
«Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Павловка и Темировка Запорожской области, Новополь ДНР, Великое Артаково и Оленовка в Николаевской области.
Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Барвинок и Петровка Херсонской области, Киселевка Николаевской области, Каменское, Зализничное Запорожской области, а также Владимировка ДНР», – отчитались в Минобороны.
«Кроме того, в воздухе уничтожены семь реактивных снарядов в районах населенных пунктов Новая Каховка и Киселевка Херсонской области», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 154 вертолета, 1944 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4900 танков и других боевых бронированных машин, 834 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3385 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5506 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что высокоточными ударами в районах Купянска и Изюма уничтожено до 250 украинских военных.
Польша намеренно скрыла опровергающие версию взрыва в Ту-154 Качиньского материалы
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Польская комиссия, которая расследовала крушение самолета Ту-154 в Смоленске, намеренно скрыла данные, опровергающие версию взрыва на борту воздушного судна, сообщил телеканал TVN.
Телеканал показал ранее неопубликованные материалы, в том числе анализы Национального института аэрокосмических исследований США, передает RT.
В документах говорится, что крыло самолета могла разрушить береза. Эксперты не подтверждают взрыв на борту. Но эти доказательства не были опубликованы.
«Подкомиссия выбрала только те фрагменты [отчета], которые послужили обоснованием принятого тезиса о взрыве», – сообщает TVN.
Напомним, в апреле 2010 года самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. Все находящиеся на борту 96 человек, включая главу государства, его супругу, представителей руководства Польши и экипаж, погибли.
Летом 2017 года польская комиссия, расследующая обстоятельства катастрофы Ту-154 под Смоленском, объявила, что разрушения левого крыла самолета якобы «носят следы взрыва». В апреле 2019 года Следственный комитет России опроверг данные выводы британских экспертов о крушении Ту-154 Качиньского, а в мае этого же года одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета.
В мае 2022 года в пресс-службе окружного суда Варшавы сообщили, что суд района Мокотув заочно арестовал российского авиадиспетчера Виктора Рыженко, дежурившего на аэродроме Смоленска в день авиакатастрофы, на срок 30 дней от даты его задержания.
Пушков предложил Санду попросить газ у «родной Румынии»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Молдавии Майи Санду о высоких ценах на российский газ, предложив политику попросить сжижженые «молекулы свободы» у США или «у родной Румынии».
«Не может Санду платить – пусть (российский) газ не покупает. Пусть лучше закупает сжижженые «молекулы свободы» у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии», – заявил сенатор в своем Telegram-канале.
Таким образом он прокомментировал высказывание Санду, заявившей, что Кишинев каждый месяц ведет переговоры с Газпромом по поводу высоких цен за голубое топливо.
Напомним, в начале сентября собравшиеся у парламента и президентского дворца в Кишиневе предложили Санду согреться «Букетом Молдавии».
Медведев назвал инициативы Киева прологом к третьей мировой войне
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В случае продолжения «накачивания» Киева оружием военная кампания на Украине может перейти на «другой уровень», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень. У нее исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта. Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников. Так было всегда», – написал он в своем Telegram-канале.
В таком случае западные страны уже не смогут «отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками».
«Все заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: «От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей» (Откр. 9:18).», – подчеркнул зампред Совбеза.
Он напомнил, что киевское руководство «родило проект «гарантий безопасности», которые «являются прологом к третьей мировой войне», но Киеву никто не даст никаких гарантий. Это воззвание обращено к различным западным лидерам, и оно прямо касается гибридной войны НАТО с Россией, отметил Медведев.
Напомним, ранее офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию.
Также в проекте отмечается, что гарантии безопасности должны включать меры, направленные на конфискацию активов России и ее граждан.
Ранее в августе Медведев уже прибегал к цитатам из Библии. Он заявлял, что риски третьей мировой войны пока удается сдерживать, однако «первый ангел вострубил, но апокалипсис еще не наступил».