Грузия продолжила отказывать россиянам во въезде из Турции

В ДНР перечислили успехи союзных армий за сутки

«Вести борьбу стало чуть сложнее из-за огромного числа иностранных инструкторов и наемников, противостоящих нашим силам. При этом за минувшие сутки у нас есть серьезные успехи в Артемовске, под Угледаром, в Марьинском районе и возле Красного Лимана», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в республике.

«В Артемовске мы движемся с восточной стороны и уже практически дошли до центра города. Если все так и продолжится, то уже в ближайшие дни мы возьмем населенный пункт под контроль», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«При этом немного сложнее ситуация обстоит под Угледаром и в Марьинском районе. Дело в том, что за последнее время там скопилось достаточно большое количество украинских подразделений. В какой-то момент они пытались совершить атаки на наши войска, но мы их превентивно отбили. Сейчас противостояние усилилось. Но с учетом уже имеющихся успехов на этих направлениях, есть все шансы стабилизировать обстановку в короткие сроки», – отметил собеседник.

Наибольшим достижением Бердичевский назвал обстановку возле Красного Лимана. «Город полностью наш. Сейчас там расположены подразделения регулярной российской армии и казачьи дружины. Так что опасений за этот населенный пункт пока нет», – подчеркнул он.

«Относительно Святоргорска поступает очень мало информации. Город изначально был в так называемой серой зоне. С уверенностью могу сказать, что наши военные туда заходили. Но со стороны Святогорской Лавры на постоянной основе замечены украинские формирования», – рассказал донецкий депутат.

«Мы вынуждены признать, что вести борьбу стало несколько сложнее. Это обусловлено тем, что воевать приходится не с ВСУ. Украинские боевики используются преимущественно в качестве пушечного мяса. Теперь костяк украинской армии – натовские инструкторы и западная техника», – заключил Бердичевский.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на донецком направлении. «Красный Лиман, который всех волнует. Противник продолжает предпринимать попытки занятия данного населенного пункта, но наши подразделения этого не допускают, достаточно успешно сейчас отбивают атаки противника. Далее смотрим, наблюдаем и, я думаю, ситуация здесь должна улучшаться», – сообщил Пушилин в Telegram-канале.

«Следующее более сложное, наверное, направление и более сложный населенный пункт – это Святогорск. Честно вам скажу, что сейчас на данный момент ни мы, ни противник не контролируем в полной мере данный населенный пункт», – заметил Пушилин. Он также сообщил, что на данном направлении замечены польские наемники.

По словам Пушилина, противник активизировался в районе Угледара, но позиции союзных войск были сохранены. Более того, наблюдается небольшое продвижение.

Ранее в понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом. В понедельник днем в Народной милиции ЛНР заявляли, что Красный Лиман находится под полным контролем подразделений республик Донбасса. Военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что российские военные продолжают бои с ВСУ за Красный Лиман. Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.

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