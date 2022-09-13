Названы продолжающие выдавать визы россиянам страны ЕС

Ряд стран остаются лояльными к России в вопросах выдачи виз после ужесточения визовой политики ЕС с 12 сентября, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Как отмечают туроператоры, к списку лояльных стран ЕС, которые до настоящего момента оформляли и продолжают принимать документы на визы под туристические поездки, относятся Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не «шенген»)», – говорится в сообщении на сайте АТОР.

Между тем больше не принимают документы от туристов Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

В силу разных причин сроки рассмотрения визовых заявлений россиян по факту уже увеличились еще до 12 сентября. Рассмотрение документов занимает около четырех недель, однако ситуация различается от консульства к консульству.

«Так, консульство Венгрии в Москве в среднем оформляет визу за 15 календарных дней, консульство Греции – за 2,5 недели», – сказано в сообщении АТОР.

«Чем лояльней страна, тем дольше сроки получения паспорта еще до приостановки соглашений, поскольку лояльность прямо перетекает в ажиотаж и очереди. К таким странам сейчас относятся Франция, Испания, Германия. Еще на прошлой неделе сроки получения виз в такие страны были от полутора месяцев», – констатируют наблюдатели.

При этом, по оценкам туроператоров, резкого роста количества отказов в визах для своих клиентов от консульств «лояльных» стран ЕС не ожидается. Однако туристы должны подходить к визовому вопросу более тщательно.

«В текущих условиях не стоит рисковать и с правилом первого въезда: желательно, чтобы это была страна, которая выдала «шенген». То есть по новой итальянской визе, еще не открытой, лучше не пытаться въехать в другую страну шенгенской зоны. За этим теперь будут внимательно следить», – указывают в АТОР.

С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.

Напомним, российские туроператоры после отмены упрощенного визового режима со странами Евросоюза перестали оформлять шенгенские визы российским туристам в ряд стран, в числе которых Финляндия и Греция.