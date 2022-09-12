Эксперты назвали факторы успеха «Единой России» на выборах

Высокие результаты губернаторов и кандидатов «Единой России» – это в первую очередь демонстрация поддержки населением президента России и его политики, считают участники круглого стола «Единый день голосования – 2022: итоги и тенденции», который провел Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).

Глава ФоРГО Константин Костин заявил, что «Единая Россия» на этих выборах получила один из лучших своих результатов. «Партия взяла 80% от всех мандатов на выборах в парламентах регионов и муниципальных ассамблеях. Это говорит о поддержке политики президента и тех политических сил, которые проводят его политику на региональном и муниципальном уровне. Все действующие губернаторы также победили в первом туре с очень хорошими результатами», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Муниципальные выборы в Москве также показали, что поддержка Сергея Собянина и его команды на очень высоком уровне. «Результат «Единой России», политического крыла поддержки и объединения «Мой район», которое можно отнести к гражданскому крылу поддержки, совокупно очень хороший. В этом смысле московский политический ландшафт стабилен: 50% – сторонники власти, 25% – сторонники различных оппозиционных сил, 25% – ситуативные избиратели, которые примыкают к одному или другому лагерю, в данном случае – провластному», – отметил Костин.

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский заявил, что со стороны электората в условиях СВО были очень серьезные запросы на понимание стратегии органов власти в этот период. «В большинстве регионов у граждан это происходит по модели – чрезвычайная ситуация требует чрезвычайной компетенции и чрезвычайной ответственности, а также наличия стратегии действия», – подчеркнул он. Так, по его словам, во Владимирской области Александру Авдееву на фоне не очень эффективного бывшего губернатора региона Владимира Сипягина нужно было доказывать не только свою состоятельность, но и вести параллельно кампанию по «реанимации» доверия к региональной власти и институту губернаторства.

Эксперты отметили слабое выступление парламентской оппозиции. «Результаты старожил – КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» – чуть хуже, чем пять лет назад, и вообще по сравнению с выборами последних лет. И это странно, учитывая, что текущие социально-экономические условия создают пространство для левой риторики и повестки. Но мы видим, что эти партии проседают, теряют своих избирателей во всех регионах», – констатировал Костин.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков также отметил, что это была сложная кампания и для ЛДПР: Партия потеряла лидера на старте. В то же время эксперт отметил, что «Новые люди» провели вполне неплохую кампанию. «Она была первой для них после прохождения в ГД. Их результат демонстрирует полезную работу «вдолгую», – добавил он.

Потерпела серьезное поражение на этих выборах и несистемная оппозиция, а их разработка – «умное голосование» – провалилась. «Организаторы, несистемная оппозиция сделали большую ставку на него как на инструмент политической декларации. Они прямо озвучивали: нам не важны результаты, нам важно, чтобы вы пришли и высказали свою политическую позицию, используя этот инструмент», – отметил политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

«А поскольку позиция эта заключалась в критике СВО, то у них просто не набралось нужного количества кандидатов с выраженной подобной позицией, и они начали включать в этот список людей по другим принципам», – пояснил он.

В итоге в список попали представители парламентских партий, в том числе «Новые люди». По словам эксперта, из примерно 770 рекомендаций, около 170 – это кандидаты от КПРФ и «Справедливая Россия – За Правду». Причем кандидаты из «Новых людей», узнав о своем включении в эти списки, стали это опровергать», – указал аналитик. «Из этого списка избрались примерно 58 человек, но не благодаря «умному голосованию», а, скорее, вопреки. Таким образом, стратегия УГ была провалена. Несмотря на декларируемые ими тезисы, что есть электорат, который верен их установкам, оказалось, что его нет. Избиратель практичен, у него выше электоральная грамотность, он понимает за кого он отдает голос», – заключил Асафов.