Стало известно, кто из немцев готов на личные жертвы ради поддержки Украины

Немецкий импортер газа VNG запросил госпомощь из-за кризиса

VNG AG направит запрос в Минэкономики Германии на принятие мер для покрытия убытков, связанных с ростом цен на энергоносители, заявили в концерне.

«Из-за невыполнения обязательств по поставкам со стороны поставщиков, занимающихся разведкой и добычей, было и остается необходимым закупать объемы газа по значительно более высоким ценам на энергетических рынках, чтобы сохранить способность надежно снабжать клиентов VNG по значительно более низким ценам, согласованным в контрактах», — подчеркивается в сообщении, передает ТАСС.

Отмечается, что для того, «чтобы предотвратить дальнейшие убытки для VNG и обеспечить продолжение деятельности компании в целом, VNG считает себя вынужденной применить дополнительные меры поддержки в соответствии с Законом об энергетической безопасности ФРГ».

Также в концерне отметили, что до начала событий на Украине, VNG была здоровой корпоративной группой, способствовавшей обеспечению безопасности поставок газа в Германию, но теперь компания находится в критическом финансовом положении не по своей вине.

Воздействие конфликта на Украине на энергетические рынки, как заметили в компании, «поставило VNG во все более критическое финансовое положение не по ее вине».

При этом в компании уточнили, что у VNG есть два контракта, на которые повлияли перебои с поставками из России.

«Имеется прямой контракт примерно на 35 ТВтч газа в год с «Газпром экспорт», который в настоящее время не выполняется и не ожидается в обозримом будущем. Этот контракт истекает в конце года. Как прямой импортер, VNG может за счет собственных средств и вместе с дальнейшими стабилизирующими мерами со стороны своих акционеров нести убытки, которые даже с учетом ожидаемого с 1 октября 2022 года послабления в результате введения сбора за газ составят около 1 млрд евро в 2022 году», – говорится в заявлении концерна.

Более крупный из этих двух контрактов касается закупок газа примерно на 65 ТВтч в год у немецкого поставщика, который импортирует соответствующее количество газа. Этот контракт не выполняется последовательно с середины мая. «Сегодняшняя заявка необходима для обеспечения способности VNG продолжать работу в качестве третьего по величине поставщика газа в Германии и в качестве системного поставщика для надежного снабжения примерно 400 коммунальных предприятий и промышленных потребителей, второго по величине оператора газотранспортной системы Германии с протяженностью 7700 километров», – заключили в VNG.

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