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Стало известно, кто из немцев готов на личные жертвы ради поддержки Украины
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Терпеть неудобства, чтобы сохранить санкции против Москвы, несмотря на резкий рост цен на энергоносители, согласны 53% немцев, следует из результатов опроса Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine.
Согласно опросу, большинство жителей Германии по-прежнему готовы к жертвам ради сохранения санкционного давления на РФ. Несмотря на резкий рост цен на энергоносители, согласны терпеть лишения 53% немцев, пишет Deutsche Welle* (СМИ-иноагент).
Кроме того, 42% опрошенных заявили, что не готовы к личным жертвам, а еще пять процентов не определились с ответом. Готовность к личным жертвам ради санкций против Москвы наблюдается преимущественно среди электората СДПГ и «зеленых». Среди «зеленых» на жертвы согласны девять из десяти опрошенных. В то же время электорат свободных демократов, левых и партии «Альтернатива для Германии» преимущественно против личных жертв ради санкций.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил об увеличении числа бездомных в стране в ближайшие месяцы из-за стремительного роста цен на энергоносители и продукты.
Напомним, газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования сообщала, что Германия могла бы зимой отказаться от газа из России при условии, что сэкономит 210 тераватт-часов электроэнергии.
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Соловьев показал «смертельные» шутки в Италии
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Телеведущий Владимир Соловьев показал, как итальянские предприниматели горько шутят по поводу заоблачных счетов за электричество и отопление.
«Креатив от итальянских предпринимателей. В витринах магазинов в Риме стали появляться «повешенные» надувные куклы с табличкой на груди «Счет на коммуналку пришел», – рассказал Соловьев в своем Telegram-канале.
Ранее лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини потребовал, чтобы Евросоюз возместил расходы граждан, которые появились из-за антироссийских санкций.
В свою очередь итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti предупредила, что запасов газа в стране может не хватить на всех. В ассоциации заявили, что через 45 дней «наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Названа причина возобновления поставок российского газа в Латвию
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«Латвийское подземное хранилище до сих пор заполнено лишь наполовину. Так что они вынуждены вопреки политической позиции покупать газ у Москвы по рублевой схеме», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что поставки российского газа в Латвию были возобновлены.
«Контракты с Латвией до сих пор не расторгнуты. Оплачивать поставки необходимо по рублевой схеме, на которую они уже перешли. Так что Рига имеет полное право закупать наш газ, а Газпром вынужден отгружать запрошенное количество ресурсов», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Надо понимать, что в Прибалтике довольно большие проблемы с топливом. На фоне того, как активно остальная Европа закачивает в подземные хранилища газ, именно в Латвии хранилище заполнено меньше чем наполовину. И это при том, что оно единственное на весь регион», – заметил собеседник.
«Эстонцы потребляют не очень много ресурсов, поэтому они не переживают. А вот Латвия и Литва заинтересованы в максимальной заполненности хранилища до начала холодов. А учитывая, что зачастую наш газ через Эстонию направляют в Финляндию, пострадать от дефицита энергоресурсов может и Хельсинки», – рассказал эксперт.
«То есть, с одной стороны, мы видим острую политическую напряженность в отношениях между Россией и Латвией, а с другой – Рига осознает весь спектр потенциальных проблем и вынуждена возвращаться к закупке нашего сырья», – заключил Юшков.
Ранее латвийский оператор Conexus Baltic Grid сообщил, что российский газ снова начал поступать в страну по магистральному газопроводу Валдай – Псков – Рига, который входит из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа.
Согласно сайту Entsog, через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» (в эту точку может идти только газ российского происхождения) сейчас поступает около 4 млн кубометров в сутки. Об этом же свидетельствуют схема поступления газа на сайте латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid. При этом поставки идут с 5 августа, передает РИА «Новости».
Согласно информации на сайте Entsog, поставки газа через точку «Лухамаа» не велись весь апрель, но при этом периодически шли в мае, июне и последний раз – в конце июля.
Глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис сообщил, что компания возобновила покупку российского газа, но не у Газпрома, а у другого поставщика, и не за рубли, а за евро. Между тем Газпром объявил, что с 30 июля прекратил поставлять газ в Латвию из-за нарушений условий отбора газа.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС
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Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.
«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.
«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома
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Компания «Нафтогаз Украины» подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против российской компании «Газпром» за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины, следует из пресс-релиза украинской компании.
«Нафтогаз» требует от Газпрома денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме», – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в 2021 году заявлял, что «Нафтогаз» собрался обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать голубое топливо в ЕС. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.
Позже глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства.
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Польша пригрозила Германии международными судами
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Польша может обратиться в международные суды в связи со своим требованием к Германии о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны, заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий считает, что «6,2 трлн злотых – это не такая уж и фантастическая сумма», поскольку «бюджет федерального правительства вместе с бюджетом земель» Германии «почти так же велик». По его словам, Польша «понесла наибольший ущерб во Второй мировой войне, но так и не получила возмещения за него», пишет Spiegel.
Варшава намерена «обратиться к берлинскому правительству с дипломатической нотой» и считает ошибочным мнение Берлина, согласно которому Польша «отказалась от репараций». По версии Моравецкого, «Советский Союз вынудил Польшу сделать это».
Польша не признает соответствующее соглашение и хочет «провести переговоры в Берлине, а также пригласить представителей Израиля – ведь половина польских жертв были гражданами еврейского происхождения», сказал Моравецкий, не исключив, что позднее Польша «обратится со своими требованиями в международные суды». При этом Польша намерена учитывать не только «человеческие и материальные потери, но и культурные ценности».
Напомним, Польша хочет получить от Германии репарации за действия немцев во время Второй мировой войны. Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти республики оценили ущерб стране от действий нацистской Германии в 1,3 трлн долларов (6 трлн 200 млрд злотых). В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
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Немцев возмутил визит Бербок в Киев
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок из-за ее визита в Киев.
«Эта женщина не представляет интересы Германии, только интересы Украины!» – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
Еще одни предложил политику остаться на Украине.
«Ей просто нравится путешествовать вместо того, чтобы серьезно работать дома. Или она не знает, что делать за рабочим столом? Она так и не научилась работать», – заявил третий.
Один из пользователей отметил, что Бербок комфортнее в Киеве, чем с избирателями в Германии.
Ранее стало известно о визите главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев, где она заявила, что ее действия являются сигналом продолжающейся поддержки Украине.
В Японии раскрыли суть «лицемерной» политики Запада
Развивающиеся страны попали в беду из-за «зеленой» повестки Запада, который в кризисной ситуации лицемерно «бросился» закупать ископаемые ресурсы, говорится в статье издания Sankei Shimbun за авторством главного научного сотрудника аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугиямы.
Как отмечает автор, столкнувшаяся с энергетическим кризисом и «загнанная в угол» Европа бросилась вновь заниматься добычей всех видов ископаемого топлива. «Европа также увеличивает свой импорт ископаемых энергоресурсов. Она ввозит уголь со всего мира, включая Южную Африку, Ботсвану, Колумбию и США. Она закупает большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США. Такие «взрывные» покупки традиционного топлива усилили энергетический кризис по всему миру», – передает РИА «Новости» текст статьи.
В ответ на этот кризис страны в других регионах мира также озадачились добычей ископаемого топлива. При этом те, у кого имеются внутренние возможности для добычи, еще как-то могут справится со сложившейся ситуацией, однако бедные страны без природных ресурсов испытывают серьезные трудности, предупреждает Сугияма.
Широко разрекламированная в Европе политика «декарбонизации» доставила миру большие неприятности, однако сама она этого не признает, утверждая, что нынешний возврат к ископаемому топливу носит временный характер, продолжает автор.
«Но с другой стороны сама Европа ведет себя совершенно лицемерно, потому что скупает ископаемое топливо по всему миру. К сожалению, Япония также способствует этому лицемерию», – указывает он. Так, в июне МИД Японии объявил о прекращении программ официальной помощи в целях развития для проектов угольных электростанций в Бангладеш и Индонезии, однако сам Токио приступает к перезапуску остановленных угольных электростанций, чтобы справиться с хроническим дефицитом электроэнергии у себя.
«Разве это не лицемерие: отказаться от помощи в производстве тепловой энергии в развивающихся странах, в то же время расширяя тепловую электрогенерацию в своей стране?» – задается вопросом Сугияма.
По его словам, в результате навязчивой агитации идеи «декарбонизации» странами G7 многие развивающиеся государства «попали в беду». «G7 греховно усугубила проблему, лишив развивающиеся страны доступа к ископаемому топливу. И развивающиеся страны будут совершенно правы, когда отвернутся от лицемерной G7, если группа и дальше будет действовать столь же эгоистично», – заключает автор.
Ранее японское издание Yahoo News Japan опубликовало материал, в котором говорилось о росте доходов России от экспорта энергоресурсов несмотря на санкции Запада, читатели газеты сочли это победой Москвы.
Предложение ограничить цену на газ из России не получило широкой поддержки в ЕС
Предложение ввести лимит цен на российский газ не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС, сообщили западные СМИ, ссылаясь на дипломатов.
По данным агентства Reuters, это предложение «не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС на встрече в пятницу», передает РИА «Новости».
Отмечается, что Еврокомиссия должна выступить с предложением, которое «будет способствовать снижению цен на весь газ, но в то же время не поставит поставки газа в Европу под угрозу».
Ранее сообщалось о планах обсудить 9 сентября дополнительные меры, которые могут быть применены в ЕС ввиду высоких цен на энергию.
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В Японии признали победу России над западными санкциями
Японское издание Yahoo News Japan опубликовало материал, в котором говорилось о росте доходов России от экспорта энергоресурсов несмотря на санкции Запада, читатели газеты сочли это победой Москвы.
Автор статьи подчеркнул, что Россия направила освободившийся объем энергоресурсов из-за западных санкций в Китай, Индию, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Читатели газеты отметили, что Запад хотел нанести сокрушительный удар по России, но только навредил собственной экономике, спровоцировал энергетический кризис в Европе. Кроме того, антироссийские санкции привели к росту инфляции в США, передает канал «360».
«Россия и Запад разделят боль, говорите? Это еще на Запад не пришла настоящая зима!» – отметил один из комментаторов.
Ранее Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph написал, что предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
В Германии предложили перемирие с Россией ради поставок газа
Правительству Германии лучше отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа, заявила в интервью Die Welt депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
«Я выступаю за то, чтобы мы вели с Россией – даже если нам будет трудно и даже если меня это не радует – переговоры о возобновлении энергетических поставок по любому трубопроводу», – цитирует РИА «Новости» Вагенкнехт.
По ее словам, Берлину придется завершить дипломатическим путем экономическую войну с Россией, которую ранее Германия сама же развязала. Такое решение избавит немцев от дискуссий о возвращении к атомным электростанциям, добавила она.
В материале Die Welt уточняется, что слова политика прозвучали в поддержку демонстраций, вызванных ростом цен на топливо.
Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, РФ благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.
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Бербок уклонилась от вопроса Кулебы о поставках танков
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Глава МИД Германии Анналена Бербок не дала отчетливого ответа на вопрос своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о поставках киевскому режиму танков Leopard. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv.
«По мере изменения ситуации на местах мы всегда рассматриваем возможность оказания поддержки и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнерами», – заявила она в ответ на слова Кулебы, передает РИА «Новости».
По данным N-tv, глава МИД Германии в целом неохотно отреагировала на призывы Киева по усилению поставок тяжелых вооружений, указав на поставки РСЗО и самоходных гаубиц со стороны Берлина. Отмечается, что Бербок говорила сдержанно и осторожно, избегая вопросов о возможной передаче Украине танков Leopard, пишет Газета.Ru.
Ранее Бербок призвала продолжить оказывать военную помощь Киеву. На совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Бербок, отвечая на вопрос о возможности поставки Киеву западных танков, заявила: «Поскольку ситуация на местах меняется, мы продолжаем смотреть на нашу поддержку и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнерами».
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В США увидели выгоду от рецессии в Европе
США могут выиграть от рецессии в Европе, которой чревато сокращение поставок российского газа, но пострадают в случае отказа РФ от экспорта нефти, приводит мнение американских экономистов и профильных чиновников The Washington Post.
Издание цитирует неназванного представителя администрации США, по словам которого, в министерстве финансов и группе экономических советников Белого дома прогнозируют для США «умеренные и управляемые» последствия спада в Европе, на торговлю с которой приходится менее 1% американского ВВП, передает РИА «Новости».
«Если Россия продолжит продавать миру нефть и только сократит экспорт газа в Европу, эффект для экономики США, вероятно, будет минимальным. На самом деле, это может даже помочь американским фирмам, которые добывают природный газ. Это также может ослабить глобальный спрос, посодействовав снижению внутреннего ценового давления», – говорится в публикации.
«Если Европа сползет в рецессию, то, очевидно, сократится спрос на широкий круг товаров. Мы сейчас в настолько извращенной ситуации, что в этом может быть позитив», – сказал экономист Дин Бейкер, имея в виду попытки американской администрации обуздать рекордную за 40 лет инфляцию.
Более скверный для США сценарий, по версии опрошенных изданием экспертов, – отказ России от экспорта нефти, возможный в случае применения западными странами механизма ценовых ограничений. «Это толкнет экономику [США] в рецессию. Цены на бензин в одночасье взлетят до потолка, обратно к рекордным пяти долларам за галлон. Экономика [США] не может переварить пять долларов за галлон», – цитирует издание экономиста из Moody»s Analytics Марка Занди.
Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Еврозона может столкнуться с рецессией на фоне рекордных цен на газ, будущая зима, вероятно, станет «одной из худших в истории». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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В Британии назвали способную обрушить еврозону страну
Еврозона сейчас находится в опасной ситуации из-за того, что энергетический кризис уничтожает Германию, сообщает корреспондент издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль.
«Еврозона настолько сильно зависит от ФРГ, что последствия тех экономических потрясений, с которыми Берлин сейчас сталкивается, скоро будут ощущаться по всему континенту», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».
По словам автор публикации, многих шокировал тот факт, что Германия впервые за несколько десятилетий зафиксировала дефицит торгового баланса.
«Германия была единственной крупной страной – участницей еврозоны с неизменно положительным сальдо торгового баланса. Поэтому неудивительно, что по мере того, как слабеет ФРГ, евро быстро теряет в цене не только по отношению к доллару, но и даже по отношению к швейцарскому франку», – отметила Бепплер-Шпаль.
Подчеркивается, что политики Германии связывают проблемы в экономике с украинским кризисом, но именно решение отказаться от атомной энергетики обернулось зависимостью Берлина от российского газа. Журналистка отмечается, что это стало причиной текущего энергетического кризиса.
Ранее в Британии заявили, что энергетический кризис «переломит хребет» странам ЕС.
В Германии предрекли Европе судьбу Древнего Рима
Европа переживает упадок, схожий с падением Римской империи, пишет Даниэль Эккерт в немецкой газете Die Welt. По его словам, история развала Рима имеет множество последовательных совпадений с развивающимся кризисом в Евросоюзе.
Первым признаком автор назвал период инфляции, которая поразила до этого стабильную валюту. В Римской империи деньги не обесценивались примерно два с половиной века, однако затем девальвация перевернула с ног на голову общественный порядок.
«Девальвация денег началась во втором веке нашей эры, практически сразу после пандемии. До этого римская валюта, динарий, была очень стабильна в цене на протяжении веков», – передает РИА «Новости» слова автора.
Вторым фактором Эккерт считает пандемию – в Римской империи и за ее пределами до периода инфляции свирепствовала чума Антонина.
«Как именно чума повлияла на развитие цен в империи, определить так же сложно, как и количество жертв. По имеющимся данным, в городских центрах империи погиб каждый десятый житель, а армия частично истребила треть в своих полевых лагерях. Не вызывает сомнений то, что денежный и экономический порядок уже не был прежним после чумы Антонина. Возможно, потому что политики все чаще пытались регулировать цены», - заявил он.
Кроме того, контроль рынка со стороны государства привел к еще большему обострению кризиса. Например, на зерно устанавливались максимальные цены, которые были ниже рыночных, что приводило к сокращению предложения и остановке торговли между городами и провинциями.
Возвращаясь к нынешнему экономическому упадку Европы, Эккерт подчеркнул, что континент также болезненно зависим от свободного передвижения товаров и денежной массы, чему не способствовали ни санкционные ограничения, ни закрытие границ во время пандемии коронавируса.
«Германия дважды пострадала от двух пересекающихся кризисов, потому что, как страна-экспортер, страна больше зависит от безопасных торговых путей, чем почти любая другая страна. Как и в Римской империи 2000 лет назад, наше процветание в значительной степени обусловлено свободным движением товаров и услуг, в то время как перебои с поставками и другие сбои замедляют процветание», – отметил автор.
Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.
Немецкий импортер газа VNG запросил госпомощь из-за кризиса
VNG AG направит запрос в Минэкономики Германии на принятие мер для покрытия убытков, связанных с ростом цен на энергоносители, заявили в концерне.
«Из-за невыполнения обязательств по поставкам со стороны поставщиков, занимающихся разведкой и добычей, было и остается необходимым закупать объемы газа по значительно более высоким ценам на энергетических рынках, чтобы сохранить способность надежно снабжать клиентов VNG по значительно более низким ценам, согласованным в контрактах», — подчеркивается в сообщении, передает ТАСС.
Отмечается, что для того, «чтобы предотвратить дальнейшие убытки для VNG и обеспечить продолжение деятельности компании в целом, VNG считает себя вынужденной применить дополнительные меры поддержки в соответствии с Законом об энергетической безопасности ФРГ».
Также в концерне отметили, что до начала событий на Украине, VNG была здоровой корпоративной группой, способствовавшей обеспечению безопасности поставок газа в Германию, но теперь компания находится в критическом финансовом положении не по своей вине.
Воздействие конфликта на Украине на энергетические рынки, как заметили в компании, «поставило VNG во все более критическое финансовое положение не по ее вине».
При этом в компании уточнили, что у VNG есть два контракта, на которые повлияли перебои с поставками из России.
«Имеется прямой контракт примерно на 35 ТВтч газа в год с «Газпром экспорт», который в настоящее время не выполняется и не ожидается в обозримом будущем. Этот контракт истекает в конце года. Как прямой импортер, VNG может за счет собственных средств и вместе с дальнейшими стабилизирующими мерами со стороны своих акционеров нести убытки, которые даже с учетом ожидаемого с 1 октября 2022 года послабления в результате введения сбора за газ составят около 1 млрд евро в 2022 году», – говорится в заявлении концерна.
Более крупный из этих двух контрактов касается закупок газа примерно на 65 ТВтч в год у немецкого поставщика, который импортирует соответствующее количество газа. Этот контракт не выполняется последовательно с середины мая. «Сегодняшняя заявка необходима для обеспечения способности VNG продолжать работу в качестве третьего по величине поставщика газа в Германии и в качестве системного поставщика для надежного снабжения примерно 400 коммунальных предприятий и промышленных потребителей, второго по величине оператора газотранспортной системы Германии с протяженностью 7700 километров», – заключили в VNG.
В среду президент России Владимир Путин перечислил несколько сценариев для Запада в связи с повышением цен на энергию: либо субсидировать высокие цены, но это не изменит поведение потребителей, либо сокращать потребление, что опасно с социальной точки зрения. Он также отметил, что лучше придерживаться контрактных обязательств, соответствующих правил и цивилизованных отношений. Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе. Говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики, Путин напомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост».
Ранее президент Сербии Александр Вучич после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
Во вторник Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
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