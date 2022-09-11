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Президент Германии предупредил об увеличении числа бездомных
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в своей резиденции – дворце Бельвю, предупредил об увеличении числа бездомных в стране в ближайшие месяцы из-за стремительного роста цен на энергоносители и продукты.
«По оценкам, более 300 тыс. человек в Германии живут без собственного дома, что примерно соответствует населению такого крупного города, как Мюнстер или Карлсруэ. Почти 180 тыс. женщин и мужчин живут в приютах для бездомных, а около 45 тыс. бездомных постоянно ночуют на улице», – передает ТАСС слова Штайнмайера. При этом он добавил, что есть и признанные беженцы, которые продолжают жить в общежитиях, и люди, которые живут у родственников или знакомых и часто переезжают из одного места в другое.
«Более 300 тыс. – это слишком много! И мы должны сказать совершенно четко: в ближайшие месяцы это число грозит еще больше увеличиться», – констатировал президент ФРГ. Конфликт на Украине и кризисы, по его словам, могут привести к тому, что еще больше людей в Германии будут испытывать нехватку жилья осенью и зимой. «Бедные люди, особенно семьи, которые больше не в состоянии платить за аренду или дополнительные расходы из-за роста цен, рискуют потерять свое жилье. А лицам, ищущим жилье, может быть еще труднее найти доступный дом», – сказал Штайнмайер.
Таким образом, как заметил глава германского государства, власти страны должны принять меры предосторожности, чтобы люди не потеряли свои дома и не стали бездомными.
Ранее газета Welt am Sonntag сообщила, что проверка и оптимизация систем газового центрального отопления в жилых и нежилых зданиях Германии, предложенные вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком в целях экономии энергии, будут стоить примерно 10 млрд евро.
Соловьев показал «смертельные» шутки в Италии
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Телеведущий Владимир Соловьев показал, как итальянские предприниматели горько шутят по поводу заоблачных счетов за электричество и отопление.
«Креатив от итальянских предпринимателей. В витринах магазинов в Риме стали появляться «повешенные» надувные куклы с табличкой на груди «Счет на коммуналку пришел», – рассказал Соловьев в своем Telegram-канале.
Ранее лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини потребовал, чтобы Евросоюз возместил расходы граждан, которые появились из-за антироссийских санкций.
В свою очередь итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti предупредила, что запасов газа в стране может не хватить на всех. В ассоциации заявили, что через 45 дней «наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС
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Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.
«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.
«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
Названа причина возобновления поставок российского газа в Латвию
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«Латвийское подземное хранилище до сих пор заполнено лишь наполовину. Так что они вынуждены вопреки политической позиции покупать газ у Москвы по рублевой схеме», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что поставки российского газа в Латвию были возобновлены.
«Контракты с Латвией до сих пор не расторгнуты. Оплачивать поставки необходимо по рублевой схеме, на которую они уже перешли. Так что Рига имеет полное право закупать наш газ, а Газпром вынужден отгружать запрошенное количество ресурсов», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Надо понимать, что в Прибалтике довольно большие проблемы с топливом. На фоне того, как активно остальная Европа закачивает в подземные хранилища газ, именно в Латвии хранилище заполнено меньше чем наполовину. И это при том, что оно единственное на весь регион», – заметил собеседник.
«Эстонцы потребляют не очень много ресурсов, поэтому они не переживают. А вот Латвия и Литва заинтересованы в максимальной заполненности хранилища до начала холодов. А учитывая, что зачастую наш газ через Эстонию направляют в Финляндию, пострадать от дефицита энергоресурсов может и Хельсинки», – рассказал эксперт.
«То есть, с одной стороны, мы видим острую политическую напряженность в отношениях между Россией и Латвией, а с другой – Рига осознает весь спектр потенциальных проблем и вынуждена возвращаться к закупке нашего сырья», – заключил Юшков.
Ранее латвийский оператор Conexus Baltic Grid сообщил, что российский газ снова начал поступать в страну по магистральному газопроводу Валдай – Псков – Рига, который входит из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа.
Согласно сайту Entsog, через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» (в эту точку может идти только газ российского происхождения) сейчас поступает около 4 млн кубометров в сутки. Об этом же свидетельствуют схема поступления газа на сайте латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid. При этом поставки идут с 5 августа, передает РИА «Новости».
Согласно информации на сайте Entsog, поставки газа через точку «Лухамаа» не велись весь апрель, но при этом периодически шли в мае, июне и последний раз – в конце июля.
Глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис сообщил, что компания возобновила покупку российского газа, но не у Газпрома, а у другого поставщика, и не за рубли, а за евро. Между тем Газпром объявил, что с 30 июля прекратил поставлять газ в Латвию из-за нарушений условий отбора газа.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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В ЕС испугались ответа России на ограничения цен на газ
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Ряд стран Европейского союза опасаются, что Россия может принять ответные меры в случае введения потолка цен на российский газ и полностью прекратит поставки, пишет Financial Times.
По данным газеты, не менее 10 стран выступают за общие ограничения для всех поставщиков. Правительства опасаются, что введение ограничений исключительно для России «может разозлить Москву». Среди таких стран называются Греция, Италия и Польша, передает ТАСС.
Ранее турецкий обозреватель Хасан Басри Ялчин в статье для Sabah написал, что Евросоюз все ближе подходит в капитуляции перед Россией в вопросе газа.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России действует 11 тыс. санкций, но попытки ослабить русских не увенчались успехом, антироссийские санкции оказались неэффективны, последствия же от них угрожают экономике Европы.
В среду президент России Владимир Путин перечислил несколько сценариев для Запада в связи с повышением цен на энергию: либо субсидировать высокие цены, но это не изменит поведение потребителей, либо сокращать потребление, что опасно с социальной точки зрения. Он также отметил, что лучше придерживаться контрактных обязательств, соответствующих правил и цивилизованных отношений. Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе. Говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики, Путин напомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост».
Ранее президент Сербии Александр Вучич после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
Во вторник Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
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В Польше заявили о территориальных претензиях к Чехии
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Польша собирается потребовать у Чехии 368 гектаров территории, сообщила газета Rzeczpospolita.
«С сожалением должен заявить, что до сегодняшнего дня Чешская Республика не урегулировала с Польской Республикой этот неправомочный территориальный избыток», – цитирует газета письмо депутата правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Краевского, которое тот якобы направил в МИД и МВД Польши.
Издание поясняет, что речь идет о компенсации за неблагоприятный для Польши раздел польско-чехословацкой границы в 50-х годах, передает РИА «Новости».
Депутат Краевский напомнил, что тогдашняя Чехословакия получила 1205,90 гектара земли, а Польша – всего 837,46 гектара. «Разница в ущерб нашей страны составляет 368,44 гектара, то есть 3,6844 квадратных километра», – пишет он.
По словам депутата, в свое время власти Чешской Республики обязались подготовить перечень территорий, которые будут переданы Польской Республике. Перечень был составлен в 2014 году, однако потом Чехия от него отказалась.
Издание пишет, что Варшава не забыла про этот вопрос, который «неоднократно поднимался в ходе межправительственных консультаций», в том числе в июне этого года, переговоров министров иностранных дел, встреч на других уровнях.
Между тем замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что «польская сторона будет последовательно добиваться того, чтобы этот вопрос стал предметом дальнейших переговоров с чешской стороной, чтобы добиться согласования земельного перечня, а затем договориться о международном соглашении, которое послужило бы правовой основой для передачи земли Польской Республике».
Он заявил, что эта обязанность «не оспаривается властями этого государства, поэтому непонятным является отсутствие конкретных действий чешской стороны».
Ранее сообщалось, что Польша оценила ущерб, нанесенный стране нацистской Германией, в 1,3 трлн долларов. Польша дипломатической нотой пригласит Германию на переговоры о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
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«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома
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Компания «Нафтогаз Украины» подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против российской компании «Газпром» за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины, следует из пресс-релиза украинской компании.
«Нафтогаз» требует от Газпрома денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме», – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в 2021 году заявлял, что «Нафтогаз» собрался обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать голубое топливо в ЕС. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.
Позже глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства.
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Посещение шенгенской зоны россиянам разрешили ограничивать только одной страной
Новый визовый режим, которые вступает в силу с 12 сентября, предусматривает возможность выдачи визы гражданину России для посещения конкретной страны, следует из опубликованных инструкций Еврокомиссии.
«В случае, если такая виза все-таки будет выдана, ее действие может быть ограничено территорией конкретного государства и не распространятся на все шенгенское пространство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам. Она заявила, что страны Евросоюза должны иметь возможность пересматривать решения по уже выданным шенгенским визам для россиян.
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Грузинский суд оправдал поиздевавшегося над россиянином и литовцем таксиста
Суд присяжных в Грузии оправдал водителя такси, который требовал с граждан России и Литвы деньги сверх тарифа, а затем вывез пассажиров за пределы города и угрожал отпустить только в случае выплаты ему 500 лари (примерно 180 долларов), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Водитель такси компании «Яндекс» в апреле посадил двух пассажиров из России и Литвы в аэропорту Тбилиси и проследовал в отель. Они должны были заплатить ему 23 лари (8 долларов), но он потребовал 195 (70 долларов). После того как пассажиры отказались выполнить его требование, таксист вывез их за пределы города и заявил, что не откроет двери, пока не получит 500 лари.
Пассажирам удалось все же выскочить по дороге из автомобиля и сбежать. Они обратились в полицию. Водитель скрылся, но затем был задержан стражами порядка. Обвинение настаивало на заключении в тюрьму, однако суд присяжных отпустил водителя, защита которого утверждала, что причина инцидента между таксистом и пассажирами в том, что тот включил украинские песни в машине.
Прокуратура назвала это «ложью и введением общественности в заблуждение».
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Захарова обвинила Запад в нежелании выполнять свою часть зерновой сделки
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Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной сделки по зерну, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат обратила внимание на недавние заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что угроза голода в Африке не соответствует действительности. «По его словам, имеются лишь некоторые проблемы, вызванные действиями России на Украине, а отнюдь не еэсовскими санкциями», – передает ее слова ТАСС.
По словам дипломата, эти заявления политика противоречат его недавним утверждениям об усугубляющейся ситуации с обеспечением продовольствием Африки.
«А причина в том, что Евросоюзу не хочется делать свою домашнюю работу по выполнению пакетной зерновой сделки. Они первую часть только рассматривали в качестве обязательной, а вторую, видимо, считают факультативной», – отметила Захарова.
Ранее Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины.
Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
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Турция, Греция и Египет начали «охоту» на немецких пенсионеров
Этой зимой Турция, Греция и Египет будут бороться за европейских пенсионеров, сообщает АТОР.
«На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз эти страны заявили о своих амбициях стать «зимним домом» для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь, «охота» идет за пенсионерами, которых в ЕС около 150 млнв», – передает РИА «Новости» сообщение ассоциации.
Турция в ближайшие месяцы планирует принять в два раза больше отдыхающих из ЕС, чем в прошлом году.
По словам генерального директора немецкого туроператора Bentour Дениза Угура, отдых в отеле по системе «все включено» обойдется в два раза дешевле, чем счета на оплату отопления в Германии. Путешествие на 90 дней, с января по март, выйдет в 2640 евро на человека (160 тыс. рублей).
«Зимой в Турцию может приехать миллион немецких туристов», – считает Дениз.
В Египте тоже ждут европейцев. Там готовят к запуску программу «длительное пребывание зимой», направленную на привлечение пенсионеров и удаленщиков.
Не отстает и Греция. «Погода лучше, жизнь дешевле», – так мотивирует на переезд жителей ЕС министр туризма страны Василис Кикилиас.
Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.
Напомним, Вагенкнехт заявила в интервью Die Welt, что правительству Германии лучше отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа.
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В РПЦ осудили провозглашение автокефалии Латвийской православной церкви
Признание Сеймом Латвии независимости Латвийской православной церкви от Московского патриархата является вмешательством государства в дела Церкви и «нечастым случаем», заявил советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
«Нечастый случай: парламент государства, где Церковь по конституции отделена от государства (статья 99 – прим. ВЗГЛЯД), самостоятельно провозглашает автокефалию Церкви и предлагает Церкви переделать свой устав. И срок поставили контрольный. Совсем уж перепутали Божие и кесарево!» – передает его слова ТАСС.
Напомним, Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки к закону, внесенные президентом страны Эгилсом Левитсом, в соответствии с которыми Латвийская православная церковь объявляется автокефальной.
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Евросоюз ввел визовые ограничения для россиян
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ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам, сообщила еврокомиссар по внутренним делам сообщества Илва Йоханссон.
«Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», – цитирует ее РИА «Новости».
По словам Йоханссон, в пятницу Европейский совет примет ее предложение «полностью заморозить туристические визы для россиян».
Комиссар добавила, что с утра понедельника въезд в ЕС из России будет разрешен только людям, имеющим гуманитарную причину для въезда в ЕС или имеющим семью в странах ЕС. В будущем также получить шенгенскую визу и право въезда смогут российские журналисты.
Напомним, Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Ожидается, что решение о приостановке режима вступит в силу с 12 сентября после публикации в официальном журнале ЕС.
В Турции предсказали скорую капитуляцию ЕС перед Россией
Евросоюз все ближе подходит к капитуляции перед Россией в вопросе газа, заявил обозреватель Хасан Басри Ялчин в статье для Sabah.
Он отметил, что ЕС не в состоянии решить вопрос с поставками голубого топлива. «Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы», – приводит слова Ялчина РИА «Новости».
Как указал эксперт, Европа не может положиться на помощь США из-за неясного итога грядущих в ноябре выборов в Конгресс. Если на них выиграют республиканцы, то ЕС рискует остаться без какой-либо поддержки из-за океана, объяснил он. При этом Штаты в любом случае не в состоянии удовлетворить потребности Европы в газе, подчеркнул Басри Ялчин.
Европейцам не помогут и гипотетические запасы голубого топлива, а попытки проработать альтернативные варианты поставок газа обречены на провал из-за внутренних противоречий и отсутствия политической воли, добавил эксперт. Не оправдались и надежды на «слабость» Москвы. «Российская экономика не рухнула за короткое время из-за санкций. Более того, оказалось, что Европе российский газ нужен больше, чем России – европейские деньги», – подчеркнул Басри Ялчин.
Он добавил, что Москва сможет найти новых покупателей для своих энергоресурсов, но вот у ЕС вряд ли получится найти себе других поставщиков голубого топлива.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России действует 11 тыс. санкций, но попытки ослабить русских не увенчались успехом, антироссийские санкции оказались неэффективны, последствия же от них угрожают экономике Европы.
В среду президент России Владимир Путин перечислил несколько сценариев для Запада в связи с повышением цен на энергию: либо субсидировать высокие цены, но это не изменит поведение потребителей, либо сокращать потребление, что опасно с социальной точки зрения. Он также отметил, что лучше придерживаться контрактных обязательств, соответствующих правил и цивилизованных отношений. Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе. Говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики, Путин напомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост».
Ранее президент Сербии Александр Вучич после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
Во вторник Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
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Небензя назвал Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега»
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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега».
Как подчеркнул российский дипломат, с момента незаконного переворота Украина для Запада представляла интерес исключительно как пешка в геополитической борьбе за ослабление России, передает РИА «Новости».
«Поэтому мирный сценарий ни Великобританию, ни США не устроил бы. В Киев поехали эмиссары, внушившие господину [Владимиру] Зеленскому и его команде, что Запад готов сделать все для победы Украины, кроме прямого военного вмешательства. В ход пошли лозунги о том, что именно на Украине в противостоянии добра и зла решается судьба мировой демократии», – сказал постпред России при ООН.
«Главный дипломат ЕС господин Боррель, вконец потерявший дипломатические берега, заявил тогда, что «эта война будет выиграна на поле боя», – напомнил Небензя. Он отметил, что в «русофобском угаре истерили Польша, Чехия и прибалтийские страны, а нынешний отставник [бывший премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон занимался подзуживанием Украины гораздо больше, чем проблемами своей страны».
«Подбадривал Киев и президент [США Джо] Байден. В результате, как известно, президент Зеленский дезавуировал все договоренности, устроил вместе с британскими спецслужбами вопиющую провокацию в Буче, и шанс на мир был упущен. Таким образом, украинский президент совершил фатальную для своей страны ошибку», – подчеркнул Небензя.
В среду президент Владимир Путин назвал «странной дипломатической установкой» высказывания Борреля о необходимости «победить Россию на поле боя». Путин посоветовал Боррелю «посмотреть реалиям в глаза» и «сделать правильные выводы». Российский лидер также отметил, что Боррель «мелет языком, он большой специалист по этой части». В свою очередь замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал навсегда занести Борреля «в списки нерукопожатных» за слова о «фашистской России».
В понедельник во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, которые требовали от него «конкретных действий против России», перешел с английского на родной испанский язык. Переводчик-синхронист передал слова Борреля по-английски следующим образом: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что слова главы внешнеполитической службы ЕС о России как о «фашистском государстве» являются недопустимыми и омерзительными. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва запросила в офисе главы европейской дипломатии стенограмму его слов о России, однако пока не получила ее. «Если подтвердится то, что было сообщено во всех мировых СМИ (о том, что Боррель назвал Россию «фашистской»), то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми», – сказал Лавров.
Напомним также, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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Кнайсль назвала виновных в энергокризисе в ЕС
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Рынок электроэнергии в Европе работает «по каким-то непонятным принципам» и не является классическим рынком спроса и предложения, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
По мнению Кнайсль, оценивая серьезность кризиса в энергетике Европы, «не нужно думать только о грядущей зиме», поскольку кризис в электроэнергетике «был еще до того, как начался газовый кризис». Она заявила, что «это результат либерализации последних 15–18 лет», Европа «переживает его с апреля 2021-го», причем европейские политики «сами спровоцировали» эту ситуацию, передает ТАСС.
Как заявила Кнайсль, примерно 18 лет назад рынок «направили в сторону предпочтения возобновляемой энергии», он оказался «очень перекошенным». Рынок «все же сильно зависит от цены газа», даже «когда электричество вырабатывается больше из возобновляемых источников», сказала Кнайсль.
Она отметила, что после апреля 2021 года цены на электроэнергию выросли на 30–40%, сейчас рост доходит до 400%. Кнайсль указала, что в Великобритании «люди просто бойкотируют свои счета за электроэнергию».
«Так что у нас был кризис электроэнергии еще до газового», – сказала она, пояснив, что кризис вызван недостаточными инвестициями «в газ и нефть». По ее словам, «предложение снижается, спрос остается, а после пандемии еще и растет». Отмечается, что «год-полтора в пандемию было достаточно спокойно». Как заявила Кнайсль, следует «радоваться, что в Китае спрос остается на достаточно низком уровне, поскольку они вводят довольно много локдаунов».
Напомним, бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством после травли ее как «друга» президента России. В августе 2018 года глава российского государства Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Российский лидер подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор. В Австрии визит Путина на свадьбу Кнайсль сочли приемом «искушенного тактика».
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