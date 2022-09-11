Оптимизацию систем отопления зданий в Германии оценили в 10 млрд евро

Проверка и оптимизация систем газового центрального отопления в жилых и нежилых зданиях Германии, предложенные вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком в целях экономии энергии, будут стоить примерно 10 млрд евро, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении расчеты Федеральной ассоциации немецких компаний жилищного строительства и недвижимости (GdW).

По ее информации, на фоне энергетического кризиса правительство Германии планирует ввести новое регулирование, чтобы граждане и компании использовали меньше энергии для обогрева зданий. В частности, все системы газового центрального отопления не менее чем в миллионе жилых и нежилых зданий должны быть подвергнуты генеральной проверке и оптимизации в течение ближайших двух лет. По отраслевым оценкам, расходы на это составят порядка 10 млрд евро.

«Если вторая часть постановления [об обеспечении энергоснабжения ФРГ] вступит в силу, только для согласования в течение следующих двух лет потребуется инвестировать не менее 7 млрд евро для примерно 7 млн затронутых единиц жилья», – передает ТАСС сообщение ассоциации. Кроме того, к этому следует добавить, как минимум еще 2,7 млрд евро расходов, которые Минэкономики ФРГ выделяет на первую часть постановления – немного более сложную проверку отопления с обследованием, среди прочего настроек температуры. В среднесрочной перспективе новый регламент энергосбережения должен применяться ко всем зданиям, в которых более шести квартир, а также к нежилым помещениям площадью более 1000 квадратных метров.

Общие затраты в размере почти 10 млрд евро сопоставимы с экономией на газе в размере 8,4 млрд евро, прогнозируемой министерством на первые два года. Вместе с тем ведомство ожидает, что расходы на гидравлическую выверку составят всего 2,8 млрд евро. И то, и другое, как подчеркивает газета, считается совершенно нереалистичным. «Затраты на согласование огромны: понадобятся инженеры и специализированные монтажники систем отопления, которые будут проверять каждую отдельную комнату в каждой отдельной квартире», – сказал главный исполнительный директор GdW Ингеборг Эссер.

Однако федеральное правительство убеждено, что домовладельцев следует заставлять экономить, несмотря на рост цен на энергоносители. «Необходимая краткосрочная экономия не будет достигнута исключительно за счет добровольных мер и обязательств по сокращению потребления энергии», – говорится в постановлении. Тем не менее введение штрафа изначально не планируется. Но, например, арендаторы могут подать в суд на своих арендодателей в случае бездействия.

Ранее агентство DPA сообщило, что германские министерства также рассматривают меры для сокращения потребления энергии. В частности, в ряде министерств решили летом охлаждать кондиционируемые помещения только до 26 градусов, исключения сделают лишь для серверных комнат, где температура должна быть ниже. Министерство по делам экономики и защиты климата собирается таким образом уже текущим летом сократить потребление электроэнергии на 40%.

Напомним, газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования сообщала, что Германия могла бы зимой отказаться от газа из России при условии, что сэкономит 210 тераватт-часов электроэнергии.