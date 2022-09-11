Этой зимой Турция, Греция и Египет будут бороться за европейских пенсионеров, сообщает АТОР.

«На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз эти страны заявили о своих амбициях стать «зимним домом» для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь, «охота» идет за пенсионерами, которых в ЕС около 150 млнв», – передает РИА «Новости» сообщение ассоциации.

Турция в ближайшие месяцы планирует принять в два раза больше отдыхающих из ЕС, чем в прошлом году.

По словам генерального директора немецкого туроператора Bentour Дениза Угура, отдых в отеле по системе «все включено» обойдется в два раза дешевле, чем счета на оплату отопления в Германии. Путешествие на 90 дней, с января по март, выйдет в 2640 евро на человека (160 тыс. рублей).

«Зимой в Турцию может приехать миллион немецких туристов», – считает Дениз.

В Египте тоже ждут европейцев. Там готовят к запуску программу «длительное пребывание зимой», направленную на привлечение пенсионеров и удаленщиков.

Не отстает и Греция. «Погода лучше, жизнь дешевле», – так мотивирует на переезд жителей ЕС министр туризма страны Василис Кикилиас.

Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.

Напомним, Вагенкнехт заявила в интервью Die Welt, что правительству Германии лучше отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа.

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