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Турция, Греция и Египет начали «охоту» на немецких пенсионеров
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Этой зимой Турция, Греция и Египет будут бороться за европейских пенсионеров, сообщает АТОР.
«На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз эти страны заявили о своих амбициях стать «зимним домом» для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь, «охота» идет за пенсионерами, которых в ЕС около 150 млнв», – передает РИА «Новости» сообщение ассоциации.
Турция в ближайшие месяцы планирует принять в два раза больше отдыхающих из ЕС, чем в прошлом году.
По словам генерального директора немецкого туроператора Bentour Дениза Угура, отдых в отеле по системе «все включено» обойдется в два раза дешевле, чем счета на оплату отопления в Германии. Путешествие на 90 дней, с января по март, выйдет в 2640 евро на человека (160 тыс. рублей).
«Зимой в Турцию может приехать миллион немецких туристов», – считает Дениз.
В Египте тоже ждут европейцев. Там готовят к запуску программу «длительное пребывание зимой», направленную на привлечение пенсионеров и удаленщиков.
Не отстает и Греция. «Погода лучше, жизнь дешевле», – так мотивирует на переезд жителей ЕС министр туризма страны Василис Кикилиас.
Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.
Напомним, Вагенкнехт заявила в интервью Die Welt, что правительству Германии лучше отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа.
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Соловьев показал «смертельные» шутки в Италии
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Телеведущий Владимир Соловьев показал, как итальянские предприниматели горько шутят по поводу заоблачных счетов за электричество и отопление.
«Креатив от итальянских предпринимателей. В витринах магазинов в Риме стали появляться «повешенные» надувные куклы с табличкой на груди «Счет на коммуналку пришел», – рассказал Соловьев в своем Telegram-канале.
Ранее лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини потребовал, чтобы Евросоюз возместил расходы граждан, которые появились из-за антироссийских санкций.
В свою очередь итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti предупредила, что запасов газа в стране может не хватить на всех. В ассоциации заявили, что через 45 дней «наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС
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Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.
«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.
«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
В Польше заявили о территориальных претензиях к Чехии
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Польша собирается потребовать у Чехии 368 гектаров территории, сообщила газета Rzeczpospolita.
«С сожалением должен заявить, что до сегодняшнего дня Чешская Республика не урегулировала с Польской Республикой этот неправомочный территориальный избыток», – цитирует газета письмо депутата правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Краевского, которое тот якобы направил в МИД и МВД Польши.
Издание поясняет, что речь идет о компенсации за неблагоприятный для Польши раздел польско-чехословацкой границы в 50-х годах, передает РИА «Новости».
Депутат Краевский напомнил, что тогдашняя Чехословакия получила 1205,90 гектара земли, а Польша – всего 837,46 гектара. «Разница в ущерб нашей страны составляет 368,44 гектара, то есть 3,6844 квадратных километра», – пишет он.
По словам депутата, в свое время власти Чешской Республики обязались подготовить перечень территорий, которые будут переданы Польской Республике. Перечень был составлен в 2014 году, однако потом Чехия от него отказалась.
Издание пишет, что Варшава не забыла про этот вопрос, который «неоднократно поднимался в ходе межправительственных консультаций», в том числе в июне этого года, переговоров министров иностранных дел, встреч на других уровнях.
Между тем замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что «польская сторона будет последовательно добиваться того, чтобы этот вопрос стал предметом дальнейших переговоров с чешской стороной, чтобы добиться согласования земельного перечня, а затем договориться о международном соглашении, которое послужило бы правовой основой для передачи земли Польской Республике».
Он заявил, что эта обязанность «не оспаривается властями этого государства, поэтому непонятным является отсутствие конкретных действий чешской стороны».
Ранее сообщалось, что Польша оценила ущерб, нанесенный стране нацистской Германией, в 1,3 трлн долларов. Польша дипломатической нотой пригласит Германию на переговоры о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
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Фанаты «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» в масках Путина
Фанаты турецкого «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» с флагом России и надели маски, изображающие Владимира Путина, сообщил портал Haberler.
На опубликованных кадрах видно находящуюся на улице группу болельщиков в масках российского лидера, держащую в руках большой триколор, и фаната, который также надел на лицо изображение Путина, передает «Р-Спорт».
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу турецкой команды.
Напомним, в июле «Динамо» обыграло «Фенербахче» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов и вышло в следующую стадию. Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче». В ответ трибуны принялись скандировать: «Владимир Путин!»
Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу признался, что не ожидал такого от турецких болельщиков.
Между тем Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование из-за поведения болельщиков турецкого клуба.
В «Фенербахче» отказались извиняться за скандирование имени Путина на матче с киевским «Динамо».
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Посещение шенгенской зоны россиянам разрешили ограничивать только одной страной
Новый визовый режим, которые вступает в силу с 12 сентября, предусматривает возможность выдачи визы гражданину России для посещения конкретной страны, следует из опубликованных инструкций Еврокомиссии.
«В случае, если такая виза все-таки будет выдана, ее действие может быть ограничено территорией конкретного государства и не распространятся на все шенгенское пространство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам. Она заявила, что страны Евросоюза должны иметь возможность пересматривать решения по уже выданным шенгенским визам для россиян.
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Грузинский суд оправдал поиздевавшегося над россиянином и литовцем таксиста
Суд присяжных в Грузии оправдал водителя такси, который требовал с граждан России и Литвы деньги сверх тарифа, а затем вывез пассажиров за пределы города и угрожал отпустить только в случае выплаты ему 500 лари (примерно 180 долларов), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Водитель такси компании «Яндекс» в апреле посадил двух пассажиров из России и Литвы в аэропорту Тбилиси и проследовал в отель. Они должны были заплатить ему 23 лари (8 долларов), но он потребовал 195 (70 долларов). После того как пассажиры отказались выполнить его требование, таксист вывез их за пределы города и заявил, что не откроет двери, пока не получит 500 лари.
Пассажирам удалось все же выскочить по дороге из автомобиля и сбежать. Они обратились в полицию. Водитель скрылся, но затем был задержан стражами порядка. Обвинение настаивало на заключении в тюрьму, однако суд присяжных отпустил водителя, защита которого утверждала, что причина инцидента между таксистом и пассажирами в том, что тот включил украинские песни в машине.
Прокуратура назвала это «ложью и введением общественности в заблуждение».
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Эрдоган согласился с Путиным про отсутствие поставок зерна с Украины в бедные страны
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он согласен со словами своего российского коллеги Владимира Путина о том, что зерно с Украины идет не в бедные страны, как это первоначально предполагалось.
«Господин Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые. Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России. Путин обеспокоен тем, что во время действия введенных против РФ санкций, зерно отправляется тем самым странам, которые и ввели санкции [против Москвы]», – передает ТАСС его слова.
Это тему он пообещал обсудить в Самарканде.
Ранее Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины.
Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
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Захарова обвинила Запад в нежелании выполнять свою часть зерновой сделки
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Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной сделки по зерну, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат обратила внимание на недавние заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что угроза голода в Африке не соответствует действительности. «По его словам, имеются лишь некоторые проблемы, вызванные действиями России на Украине, а отнюдь не еэсовскими санкциями», – передает ее слова ТАСС.
По словам дипломата, эти заявления политика противоречат его недавним утверждениям об усугубляющейся ситуации с обеспечением продовольствием Африки.
«А причина в том, что Евросоюзу не хочется делать свою домашнюю работу по выполнению пакетной зерновой сделки. Они первую часть только рассматривали в качестве обязательной, а вторую, видимо, считают факультативной», – отметила Захарова.
Ранее Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины.
Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
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В РПЦ осудили провозглашение автокефалии Латвийской православной церкви
Признание Сеймом Латвии независимости Латвийской православной церкви от Московского патриархата является вмешательством государства в дела Церкви и «нечастым случаем», заявил советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
«Нечастый случай: парламент государства, где Церковь по конституции отделена от государства (статья 99 – прим. ВЗГЛЯД), самостоятельно провозглашает автокефалию Церкви и предлагает Церкви переделать свой устав. И срок поставили контрольный. Совсем уж перепутали Божие и кесарево!» – передает его слова ТАСС.
Напомним, Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки к закону, внесенные президентом страны Эгилсом Левитсом, в соответствии с которыми Латвийская православная церковь объявляется автокефальной.
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Евросоюз ввел визовые ограничения для россиян
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ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам, сообщила еврокомиссар по внутренним делам сообщества Илва Йоханссон.
«Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», – цитирует ее РИА «Новости».
По словам Йоханссон, в пятницу Европейский совет примет ее предложение «полностью заморозить туристические визы для россиян».
Комиссар добавила, что с утра понедельника въезд в ЕС из России будет разрешен только людям, имеющим гуманитарную причину для въезда в ЕС или имеющим семью в странах ЕС. В будущем также получить шенгенскую визу и право въезда смогут российские журналисты.
Напомним, Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Ожидается, что решение о приостановке режима вступит в силу с 12 сентября после публикации в официальном журнале ЕС.
В Турции предсказали скорую капитуляцию ЕС перед Россией
Евросоюз все ближе подходит к капитуляции перед Россией в вопросе газа, заявил обозреватель Хасан Басри Ялчин в статье для Sabah.
Он отметил, что ЕС не в состоянии решить вопрос с поставками голубого топлива. «Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы», – приводит слова Ялчина РИА «Новости».
Как указал эксперт, Европа не может положиться на помощь США из-за неясного итога грядущих в ноябре выборов в Конгресс. Если на них выиграют республиканцы, то ЕС рискует остаться без какой-либо поддержки из-за океана, объяснил он. При этом Штаты в любом случае не в состоянии удовлетворить потребности Европы в газе, подчеркнул Басри Ялчин.
Европейцам не помогут и гипотетические запасы голубого топлива, а попытки проработать альтернативные варианты поставок газа обречены на провал из-за внутренних противоречий и отсутствия политической воли, добавил эксперт. Не оправдались и надежды на «слабость» Москвы. «Российская экономика не рухнула за короткое время из-за санкций. Более того, оказалось, что Европе российский газ нужен больше, чем России – европейские деньги», – подчеркнул Басри Ялчин.
Он добавил, что Москва сможет найти новых покупателей для своих энергоресурсов, но вот у ЕС вряд ли получится найти себе других поставщиков голубого топлива.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России действует 11 тыс. санкций, но попытки ослабить русских не увенчались успехом, антироссийские санкции оказались неэффективны, последствия же от них угрожают экономике Европы.
В среду президент России Владимир Путин перечислил несколько сценариев для Запада в связи с повышением цен на энергию: либо субсидировать высокие цены, но это не изменит поведение потребителей, либо сокращать потребление, что опасно с социальной точки зрения. Он также отметил, что лучше придерживаться контрактных обязательств, соответствующих правил и цивилизованных отношений. Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе. Говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики, Путин напомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост».
Ранее президент Сербии Александр Вучич после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
Во вторник Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
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В Турции предложили увековечить память Дарьи Дугиной
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Молодежное отделение партии «Родина» в Турции выступило с инициативой увековечить память погибшей в результате теракта журналистки Дарьи Дугиной, сообщил руководитель бюро международных отношений молодежного отделения партии Юнус Эмре Озгюн.
«Дарья в нашем сердце. Мы предлагаем установить ей памятник, назвать улицу, молодежный центр ее именем», – сказал Озгюн, передает «Рен-ТВ».
По его словам, Дарья принесла жертву ради дружбы народов России и Турции, и молодежь хочет, чтобы будущие поколения помнили об этом.
«Мы хотим, чтобы о дружбе наших народов, стран и о великих жертвах, принесенных ради этой дружбы, знали будущие поколения в Турции», – добавил он.
Напомним, Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.
ФСБ также опубликовала данные о том, что сообщником Натальи Вовк был гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дугиной.
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Небензя назвал Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега»
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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега».
Как подчеркнул российский дипломат, с момента незаконного переворота Украина для Запада представляла интерес исключительно как пешка в геополитической борьбе за ослабление России, передает РИА «Новости».
«Поэтому мирный сценарий ни Великобританию, ни США не устроил бы. В Киев поехали эмиссары, внушившие господину [Владимиру] Зеленскому и его команде, что Запад готов сделать все для победы Украины, кроме прямого военного вмешательства. В ход пошли лозунги о том, что именно на Украине в противостоянии добра и зла решается судьба мировой демократии», – сказал постпред России при ООН.
«Главный дипломат ЕС господин Боррель, вконец потерявший дипломатические берега, заявил тогда, что «эта война будет выиграна на поле боя», – напомнил Небензя. Он отметил, что в «русофобском угаре истерили Польша, Чехия и прибалтийские страны, а нынешний отставник [бывший премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон занимался подзуживанием Украины гораздо больше, чем проблемами своей страны».
«Подбадривал Киев и президент [США Джо] Байден. В результате, как известно, президент Зеленский дезавуировал все договоренности, устроил вместе с британскими спецслужбами вопиющую провокацию в Буче, и шанс на мир был упущен. Таким образом, украинский президент совершил фатальную для своей страны ошибку», – подчеркнул Небензя.
В среду президент Владимир Путин назвал «странной дипломатической установкой» высказывания Борреля о необходимости «победить Россию на поле боя». Путин посоветовал Боррелю «посмотреть реалиям в глаза» и «сделать правильные выводы». Российский лидер также отметил, что Боррель «мелет языком, он большой специалист по этой части». В свою очередь замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал навсегда занести Борреля «в списки нерукопожатных» за слова о «фашистской России».
В понедельник во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, которые требовали от него «конкретных действий против России», перешел с английского на родной испанский язык. Переводчик-синхронист передал слова Борреля по-английски следующим образом: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что слова главы внешнеполитической службы ЕС о России как о «фашистском государстве» являются недопустимыми и омерзительными. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва запросила в офисе главы европейской дипломатии стенограмму его слов о России, однако пока не получила ее. «Если подтвердится то, что было сообщено во всех мировых СМИ (о том, что Боррель назвал Россию «фашистской»), то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми», – сказал Лавров.
Напомним также, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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Предложение ограничить цену на газ из России не получило широкой поддержки в ЕС
Предложение ввести лимит цен на российский газ не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС, сообщили западные СМИ, ссылаясь на дипломатов.
По данным агентства Reuters, это предложение «не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС на встрече в пятницу», передает РИА «Новости».
Отмечается, что Еврокомиссия должна выступить с предложением, которое «будет способствовать снижению цен на весь газ, но в то же время не поставит поставки газа в Европу под угрозу».
Ранее сообщалось о планах обсудить 9 сентября дополнительные меры, которые могут быть применены в ЕС ввиду высоких цен на энергию.
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ЕК рекомендовал странам ЕС ограничить выдачу россиянам многократных виз
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Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия, говорится в опубликованных в пятницу инструкциях Еврокомиссии по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз россиянам после 12 сентября.
Совет ЕС окончательно утвердил решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Оно начнет действовать с 12 сентября, передает РИА «Новости».
С понедельника к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.
«Государствам – членам ЕС следует воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия, так как граждане России могут более не соответствовать условиям для въезда на территорию ЕС в долгосрочной перспективе, учитывая экономическую нестабильность, ограничительные меры и политические события», – сказано в заявлении.
В Еврокомиссии добавили, что предпочтение в случае запроса многократной визы стоит отдавать однократным визам и визам с более коротким сроком действия.
Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия после заявления еврокомиссара об идее введения строгих ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и определится с ответом.
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