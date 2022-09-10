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Медведев провел совещание об ускорении темпов поставок военной техники
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Вопросы гособоронзаказа и ускорения темпов поставок вооружений обсуждались в ходе совещания, которое провел с военными и представителями оборонки в Туле зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Дмитрий Медведев провел совещание с представителями промышленности и министерства обороны РФ о ходе выполнения гособоронзаказа и ускорении темпов поставок вооружений и военной техники», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение секретариата зампреда СБ России.
Также Медведев посетил в Туле НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева и Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова.
Ранее российское Минобороны показало видеозаписи боевой работы расчетов 152-мм гаубиц «Мста-Б» ЗВО при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций вооруженных сил Украины.
Госдеп выступил с угрозами в адрес россиян
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Координатор американской санкционной политики в Госдепе Джеймс О'Брайен пригрозил «последствиями» россиянам, которые поддерживают позицию властей России по Украине.
«Мое послание россиянам, как всегда, состоит в том, что завтра будет хуже», – сказал О'Брайен. По его словам, «те, кто решил поддержать линию Кремля, с большей вероятностью столкнутся с некоторыми последствиями», передает ТАСС.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
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В ДНР рассказали о подвиге бойцов СОБРа при обороне Балаклеи
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Бойцы российского СОБРа совершили в Балаклее настоящий подвиг, заявил советник председателя правительства ДНР Ян Гагин. По его словам, прорвавшиеся вперед украинские силы рискуют оказаться «в очень большом котле» под Харьковом.
«Можно назвать подвигом нахождение и удержание самого города силами практически меньше полной роты – это российские СОБРы. Учитывая, что это просто полицейский спецназ, они были достаточно ограничены в силах и средствах на тот момент. Но то, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь – это просто подвиг», – сказал он.
«Что касается украинской стороны, то украинские войска получили просто чудовищные потери и в живой силе, и в технике. Стоила ли эта победа тех потерь, которые они понесли?» – задался Гагин вопросом.
Советник обратил внимание, что украинские силы после такого прорыва рискуют снова оказаться в очень большом котле.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные предпринимают попытки выбить украинские силы из пригородов Балаклеи в Харьковской области. Ранее Минобороны показало переброску войск на Харьковское направление.
До этого сообщалось, что в подконтрольную ВС России часть Харьковской области входят резервные соединения.
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Военкор описал ситуацию в Изюме Харьковской области
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Российский журналист Семен Пегов посетил Изюм Харьковской области и рассказал об обстановке в городе в связи с контрнаступлением украинских сил в регионе.
Как сообщается в Telegram-канале WarGonzo, «город полностью под контролем» союзных сил, причем «по ощущениям» в Изюме «спокойнее, чем в Красном Лимане». Однако «в окрестностях идут бои и в городе уже третьи сутки действует постоянный комендантский час».
Сообщается, что «неонацисты обстреляли Изюм кассетными боеприпасами», по городу «разбросаны» мины-лепестки, из-за которых и «действует режим комендантского часа». «Команда @wargonzo тоже подорвалась на «Лепестке». Благо обошлось без серьезных последствий», – говорится в сообщении.
В пятницу украинские военные предприняли попытку продвижения в Харьковской области и окружения российской группировки у города Изюма. После этого начали поступать сообщения о переброске российской бронетехники и личного состава на Харьковское направление. Эксперты считают, что под Харьковом ВСУ в ближайшие дни рискуют попасть в «огневой мешок».
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Блинкен и Столтенберг заявили о «критической фазе» ситуации на Украине
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Вероятно, боевые действия на Украине затянутся на месяцы, но сейчас наступила «критическая фаза», заявили госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Блинкен заявил, что ситуация на Украине вступает в критический период, и призвал Запад сохранить поддержку Киева. По его словам, «Украина добивается реального, очевидного прогресса» в контрнаступлении. Однако, как заявил глава Госдепа, «это, вероятно, будет продолжаться в течение значительного периода времени», поскольку на Украине «находится огромное количество российских войск», передает Associated Press.
Столтенберг также сказал, что российская спецоперация «вступает в критическую фазу». По его мнению, Украина добилась успеха, но Столтенберг предупредил, что в ближайшие месяцы единство поддерживающих Киев стран подвергнется испытанию «давлением на поставки энергоносителей и ростом стоимости жизни», вызванным, по его словам, СВО. Он призвал продолжить поставки помощи Украине.
В пятницу украинские военные предприняли попытку продвижения в Харьковской области и окружения российской группировки у города Изюма. После этого начали поступать сообщения о переброске российской бронетехники и личного состава на Харьковское направление. Эксперты считают, что под Харьковом ВСУ в ближайшие дни рискуют попасть в «огневой мешок».
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Запорожская область объяснила отказ Украины принимать электроэнергию с ЗАЭС
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Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную Киеву, остановлена Украиной в одностороннем порядке, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что на Украине «намерено не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть». Сейчас электроэнергия подается на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости».
Как заявил Рогов, «с украинской стороны специально пытаются создать проблемы для эксплуатации атомной станции, чтобы не шел переток и не снималось напряжение, чтобы росла нагрузка на реактор и, соответственно, изнашивалась турбина». Он считает это «сознательной провокацией, чтобы вывести из строя и остановить атомную электростанцию».
Киев получает команды из Вашингтона, где выступают за остановку атомной станции, но украинской экономике остановка АЭС «крайне невыгодна», сказал Рогов. Он сообщил, что АЭС продолжает работу на максимально низких мощностях – работает «один энергоблок из шести, и то он задействован в пределах 12–15% от своей проектной мощности».
Обсуждается вопрос о том, что делать дальше с атомной станцией. Рассматриваются варианты продолжения генерации и консервации путем холодной остановки, но «даже консервация атомной станции не гарантирует повышения уровня безопасности, потому что на открытых площадках находится сухое хранилище отходов ядерного топлива», сказал Рогов.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
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Украинцы порезали ножом курсанта военно-морского училища в Севастополе
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В Севастополе трое мужчин напали на курсанта военно-морского училища им. Нахимова, пишут СМИ.
Пострадавший юноша, возвращаясь из ателье с подшитой формой для учебы, заметил, что его преследуют трое крепких мужчин, сообщает «Ридус» со ссылкой на Telegram-канал Readovka.
По словам курсанта, преследователи разговаривали по-украински. Парень попытался убежать от них, но безуспешно. «Лиц я их не разглядел, зрение подводит. Когда они догнали меня со спины, то были уже в балаклавах, прижав к стене спросили, «за кого я». Я ответил, что за наших», – рассказал пострадавший.
После этих слов провокаторы начали избивать 19-летнего парня. Двое держали ноги и руки, а третий, достав нож, порезал юноше лицо. Как утверждает курсант, нападавшие, изначально разговаривавшие на украинском, затем перешли на русский с «характерным акцентом».
«Мне повезло, что я не пухлый, и нож глубоко просто не смог войти. Он уперся в места, где были кости», – добавил молодой человек. Курсант отметил, что руководство училища в курсе произошедшего. Педагоги и другие студенты также предупреждены, а отец парня ищет свидетелей нападения.
В начале августа сообщалось, что мужчина оскорбил и пытался ударить девушек за то, что те разговаривали на русском языке в метро в Париже. Полицейские спасли россиянок от буйного украинца.
Эксперты: Под Харьковом ВСУ в ближайшие дни рискуют попасть в «огневой мешок»
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«Уже сейчас создаются благоприятные предпосылки для дальнейшего полномасштабного контрудара. Наши войска перейдут в наступление ориентировочно в течение ближайших десяти дней», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя боевую обстановку в Харьковской области.
«В целом можно сказать, что сейчас перемалываются наиболее боеспособные соединения ВСУ. Они же станут главной целью во время предстоящего наступления ВС РФ. Если бы боеспособные подразделения ВСУ остались бы в укрепрайонах, то доставили бы нам много проблем, но мы сумели выманить их на открытое пространство и теперь планомерно уничтожаем», – подчеркнул вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
«Уже сейчас создаются благоприятные предпосылки для дальнейшего полномасштабного контрудара. Наши войска перейдут в наступление ориентировочно в течение ближайших десяти дней», – прогнозирует собеседник. По мнению Сивкова, по исторической аналогии происходящее сейчас в Харьковской области сравнимо с битвой на Курской дуге – первым этапом операции «Цитадель». «Тогда немцы вклинились в нашу оборону – и попали под перекрестный огонь артиллерии, потеряли танки в огромном количестве и после этого началась наступательная операция советских войск», – указал собеседник.
Последние события в районе Балаклеи относятся к понятию боев местного значения, которые зачастую не должны попадать в общие сводки, полагает Сивков. «Просто на фоне общего наступления ВС РФ возникает иллюзия удачных действий ВСУ, но де-факто в этих местах имеются явные признаки преднамеренного создания предпосылок для формирования так называемых огневых мешков, в которых должны быть перемолоты части ВСУ», – полагает военный эксперт.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко склонен ожидать контрудара российских войск в среднесрочной перспективе. При этом он предупреждает, что украинские войска также получают подкрепление, сейчас к этому району подходят несколько механизированных бригад ВСУ. По оценке Онуфриенко, российским войскам удастся остановить атаку ВСУ и при лучшем раскладе отбросить противника к вечеру воскресенья. Но для этого нужно будет усилить Балаклейскую группировку ВС РФ резервами.
Главной целью, по мнению эксперта, станет защита путей снабжения группировки в районе города Изюма на юго-востоке Харьковской области. Наши войска контролируют район Изюма с апреля, группировка ВС России «нависает» с севера над оплотом ВСУ в Донбассе – агломерацией Славянск–Краматорск. Кроме того, необходимо обезопасить Купянск – важный железнодорожный (и в целом транспортно-логистический) узел на востоке Харьковщины, отмечает Онуфриенко.
«Изюмскую группировку ВС России можно снабжать даже через территорию ЛНР, хотя этот маршрут менее удобен, чем через Купянск. В общем, в ближайшие дни здесь нас ждут маневренные бои по всей линии соприкосновения», – прогнозирует собеседник. Впрочем, добавил Онуфриенко, даже если российские войска на этом участке боевых действий не получат подкрепление, то ВСУ остановятся сами в ближайшие три дня, потому что у них не хватит сил развить наступление. «Что же касается контрнаступления, то для его осуществления нужно перебросить сюда, например, воздушно-десантную дивизию», – считает эксперт.
Ранее украинские военные предприняли попытку продвижения в Харьковской области и окружения российской группировки у города Изюма. На это, в частности, указывал в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный, находящийся в регионе.
В пятницу начали поступать сообщения о переброске российской бронетехники и личного состава на Харьковское направление. Минобороны России опубликовало видео передислокации наших войск, на котором видно передвижение военной колонны с БТР-82А и буксируемыми гаубицами Д-20. РИА «Новости» в Telegram-канале показало переброску реактивных систем «Ураган», а военкор Александр Коц продемонстрировал перевозку на Изюмско-Купянское направление тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Позже появились сообщения о развертывании комплексов ПВО С-300 и «Панцирь».
Как в свою очередь сообщил днем глава харьковской администрации Виталий Ганчев, российские войска ведут бои с ВСУ в пригородах Балаклеи. Украинские силовики столкнулись там с серьезным сопротивлением – в правительстве ДНР рассказали о том, что атаки ВСУ героически сдерживал российский СОБР.
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Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС
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Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.
«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.
«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
Стремоусов появился в Снигиревке Николаевской области
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Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов в форме бойца союзных сил провел репортаж с освобожденных территорий Николаевской области.
Видео с передовой появилось в его Telegram-канале в четверг вечером.
«Пока нацисты упорно «наступают», я упорно объезжаю освобожденные территории. И что-то не вижу «перемог», о которых на каждом шагу трубят лицедеи «95 квартала. Только Зеленский настолько вошёл в роль резидента Запада, что не может понять украинские традиции. А все, как всегда, очень просто: после каждой «перемоги» следует неминуемая «зрада». Но это уже будет совсем другая страна и совсем другая история…», – написал Стремоусов, находясь в освобожденном селе Снегиревка.
По его словам, в одном из многоэтажных домов, расположенных возле магазина, пострадавшего от удара, погибли дети. Он отметил, что ВСУ намеренно стреляют так, чтобы люди боялись.
«Украинские нацисты в верхушке Зеленского и прочих деятелей не заинтересованы в стабильности и возвращении к миру. За восемь лет разговоров мы получили тотальную войну и полный обман Зеленского, поэтому тысячи погибших сегодня именно на совести этих нацистов», – заявил он.
Во вторник Минобороны объявило о наступлении союзных войск в Николаевской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области.
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Россия перебрасывает на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы
Российские военные перебрасывают на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», сообщают СМИ.
На Харьковском направлении идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление, передает РИА «Новости».
ТОС-1А используют для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений с помощью термобарических боеприпасов калибром 220 мм, от них нельзя укрыться.
До этого Минобороны показало переброску войск на Харьковское направление.
Также сообщалось, что в подконтрольную ВС России часть Харьковской области входят резервные соединения.
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США назвали дату вступления в силу запрета на морские перевозки нефти из России
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Запрет на морские перевозки российской нефти начнет действовать с декабря, на перевозки продуктов переработки нефти – с февраля, сообщил минфин США.
В сообщении говорится, что США «в составе коалиции стран, включающих участников Группы семи и ЕС», начнут «имплементацию политики, которая касается широкого спектра услуг, относящихся к морским перевозкам сырой нефти» из России. Сообщается, что «запрет вступит в силу 5 декабря», а «применительно к морской транспортировке нефтепродуктов» – 5 февраля, передает ТАСС.
Речь идет о «запрете на оказание услуг» по морской перевозке российской нефти, из которого делается «важное исключение» – для «юрисдикций или действующих лиц, которые приобретают транспортируемую морем российскую нефть по предельной цене, установленной коалицией» или дешевле.
«Преследуется достижение трех целей: обеспечение надежного объема предложения транспортируемой морем российской нефти на глобальном рынке; ограничение давления, толкающего вверх цены на энергоносители; сокращение доходов Российской Федерации от нефти», – сказано в сообщении.
Американские власти считают, что потолок цен на российскую нефть смогут совместно определять государства, которые согласятся войти в «коалицию» по установлению данных ограничений.
Кроме того, минфин США сообщил, что американская сторона намерена наказывать физические лица и компании, которые будут «осуществляют значительные закупки» российской нефти дороже готовящихся ценовых ограничений, передает РИА «Новости».
Также наказание грозит «лицам, которые сознательно предоставляют ложную информацию, документацию или же оценку такой компании, предоставляющей услуги».
При этом американское эмбарго на закупку российской нефти останется в силе и после введения потолка цен на нефть, сообщили в ведомстве.
В свою очередь, помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что достижение соглашения о потолке цен «только на уровне G7 уже является достаточно обширным для достижения успеха без Индии и Китая». По его словам, участие обеих стран позволит обеспечить «лучшую» работу механизма контроля цен. При этом Харрис утверждал, что США сейчас не обсуждают возможности применения вторичных санкций, обязывающих другие страны присоединяться к установлению «потолка» на стоимость российской нефти.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. США и их союзники собираются установить потолок цен на нефть из России ниже рыночной стоимости, но выше себестоимости. Financial Times предупреждает, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома
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Компания «Нафтогаз Украины» подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против российской компании «Газпром» за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины, следует из пресс-релиза украинской компании.
«Нафтогаз» требует от Газпрома денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме», – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в 2021 году заявлял, что «Нафтогаз» собрался обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать голубое топливо в ЕС. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.
Позже глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства.
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Военкор показал работу воздушного моста с бронетехникой под Купянском
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Военкор Евгений Поддубный показал работу воздушного моста по доставке бронетехники под Купянском, отметив, что город по-прежнему находится под огнем противника.
«Купянск по-прежнему под огнем противника. Наши резервы прибывают к ЛБС. Сегодня целый день действует воздушный мост. «Коровы» (Ми-26 – прим. ВЗГЛЯД) таскают технику и личный состав. По земле движутся колонны. Противник должен быть разбит. Контроль над Купянском и Изюмом стабилен. Штурмовики на «Грачах» кошмарят врага», – написал он в своем Telegram-канале.
Поддубный отметил, что Ми-26 приземляются на точки высадки резервов ВС России. «Сейчас по воздуху перебрасывается личный состав и бронетехника для того, чтобы усилить группировку российских войск в Харьковской области, в первую очередь у Купянска и Изюма. Главная задача российских военных сейчас – не допустить окружения нашей группировки в Изюме», – добавил он.
Военкор показал, как Ми-26 заходит на посадку и как машину сопровождает боевое охранение.
Ранее глава администрации Купянского района Максим Губин заявил, что российские военные удерживают Купянск, ВСУ бьют из HIMARS по мирному населению, жителей Харьковской области эвакуируют в Россию и Луганскую народную республику.
Позже стало известно, что гражданское население эвакуируется из Изюма и Купянска Харьковской области из-за артобстрелов ВСУ.
Минобороны рассказало о нанесении высокоточных ударов по ВСУ в Харьковской области.
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Вашингтон решил уговорить мир отказаться от противоспутниковых ракет
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США внесут на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию с призывом отказаться от испытаний противоспутникового ракетного оружия, сообщила вице-президент страны Камала Харрис.
Харрис напомнила, что США объявили весной о решении «не проводить разрушительные испытания ракетного противоспутникового оружия». В сентябре США, по ее словам, «представят на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию, призывающую другие страны принять на себя такие же обязательства», передает ТАСС.
Вашингтон считает, что сейчас «существует мало правил, которые позволили бы обеспечить безопасную, эффективную и устойчивую деятельность в космическом пространстве». Администрация США, «консультируясь с представителями гражданского сектора, в том числе коммерческих компаний», работает над «набором правил для новых видов космической деятельности».
Правила «будут стимулировать инновации и обеспечат конкуренцию», они «усилят источники глобальной силы Америки, а именно способность к инновациям и производственные возможности», сказал Харрис. По ее словам, правила «будут достаточно гибкими, чтобы охватывать виды деятельности в космосе, которые пока сложно даже представить». Как заявила вице-президент, они помогут США «остаться глобальной моделью ответственного использования космоса».
В апреле Харрис заявила, что США не будут проводить испытания противоспутникового оружия. По мнению Дмитрия Рогозина, занимавшего тогда пост главы Роскосмоса, США «завершили серию испытаний противоспутникового оружия и поставили его на вооружение». Министр обороны России Сергей Шойгу в ноябре подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
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Американские СМИ предупредили об угрозе уничтожения авиации США «ужасным способом»
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Новое поколение российских и китайских ракет большой дальности класса «воздух-воздух» угрожает военно-воздушным силам США, пишет американский журнал The National Interest.
По словам авторов, имеются в виду самолеты разведки и наблюдения, дозаправки в воздухе и машин радиоэлектронного подавления. Отмечается, что они могут быть уничтожены «жутким способом», передает ФАН.
Специалисты, анализирующее российское и китайское вооружение, утверждают, что такие средства способны лишить ВВС США возможности вести длительные операции с применением авиации не только в Тихо-Азиатском, но и в европейском регионе, подчеркивают авторы статьи.
Достаточно оснастить российские и китайские истребители типа МиГ-31, Су-57 и J-20 ракетами «воздух-воздух», чтобы нанести удары по самолетам американской авиации, включая воздушные судна заправщиков и разведчиков, заключает NI.
Ранее издание National Interest расшифровало «ядерный сигнал» России Североатлантическому альянсу.
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