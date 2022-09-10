|
|
Лавров заявил об обязанности США и генсека ООН обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
США и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обязаны обеспечить участия всех делегаций в Генассамблее всемирной организации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» с Павлом Зарубиным.
«Время еще есть. Попросил коллег не напоминать больше об этом США. У американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН - обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая Генеральную Ассамблею. Посмотрим», – передает ТАСС слова министра, сказанные в интервью, опубликованном на сайте МИД России.
Также глава Сергей Лавров попросил коллег уже не напоминать США о том, что для участия в Генассамблее ООН делегации из России нужны американские визы.
«Я сказал своим коллегам: не надо больше им напоминать, у американцев есть свои обязательства, у генерального секретаря ООН есть обязательство обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях ООН, включая, конечно же, Генеральную ассамблею», – сказал глава МИД России.
В апреле Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека. В марте Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию за авторством США, Украины, Британии, Грузии, Германии по гуманитарной ситуации на Украине. До этого была принята резолюция «Агрессия против Украины». МИД заявил, что ее принятия Генеральной ассамблеей ООН было выбито Западом под угрозой санкций.
Госдеп выступил с угрозами в адрес россиян
|
|
Координатор американской санкционной политики в Госдепе Джеймс О'Брайен пригрозил «последствиями» россиянам, которые поддерживают позицию властей России по Украине.
«Мое послание россиянам, как всегда, состоит в том, что завтра будет хуже», – сказал О'Брайен. По его словам, «те, кто решил поддержать линию Кремля, с большей вероятностью столкнутся с некоторыми последствиями», передает ТАСС.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Блинкен и Столтенберг заявили о «критической фазе» ситуации на Украине
|
|
Вероятно, боевые действия на Украине затянутся на месяцы, но сейчас наступила «критическая фаза», заявили госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Блинкен заявил, что ситуация на Украине вступает в критический период, и призвал Запад сохранить поддержку Киева. По его словам, «Украина добивается реального, очевидного прогресса» в контрнаступлении. Однако, как заявил глава Госдепа, «это, вероятно, будет продолжаться в течение значительного периода времени», поскольку на Украине «находится огромное количество российских войск», передает Associated Press.
Столтенберг также сказал, что российская спецоперация «вступает в критическую фазу». По его мнению, Украина добилась успеха, но Столтенберг предупредил, что в ближайшие месяцы единство поддерживающих Киев стран подвергнется испытанию «давлением на поставки энергоносителей и ростом стоимости жизни», вызванным, по его словам, СВО. Он призвал продолжить поставки помощи Украине.
В пятницу украинские военные предприняли попытку продвижения в Харьковской области и окружения российской группировки у города Изюма. После этого начали поступать сообщения о переброске российской бронетехники и личного состава на Харьковское направление. Эксперты считают, что под Харьковом ВСУ в ближайшие дни рискуют попасть в «огневой мешок».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия припасла сюрпризы для заседания Совбеза ООН по Украине
|
|
Российская сторона подготовила сюрпризы к заседанию Совбеза ООН по Украине, инициированному американской стороной, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Украинская неделя» в СБ не заканчивается. Сегодня в 22.00 очередное заседание, запрошенное США и Албанией. Видимо, высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли на обсуждении якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории России», – цитирует Полянского ТАСС.
Он добавил, что России также есть что сказать на этом заседании, она припасла «кое-какие сюрпризы» для бывших западных партнеров.
«Пусть не расслабляются и не питают иллюзий, что нас можно застать врасплох», – заключил Полянский.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
США назвали дату вступления в силу запрета на морские перевозки нефти из России
|
|
Запрет на морские перевозки российской нефти начнет действовать с декабря, на перевозки продуктов переработки нефти – с февраля, сообщил минфин США.
В сообщении говорится, что США «в составе коалиции стран, включающих участников Группы семи и ЕС», начнут «имплементацию политики, которая касается широкого спектра услуг, относящихся к морским перевозкам сырой нефти» из России. Сообщается, что «запрет вступит в силу 5 декабря», а «применительно к морской транспортировке нефтепродуктов» – 5 февраля, передает ТАСС.
Речь идет о «запрете на оказание услуг» по морской перевозке российской нефти, из которого делается «важное исключение» – для «юрисдикций или действующих лиц, которые приобретают транспортируемую морем российскую нефть по предельной цене, установленной коалицией» или дешевле.
«Преследуется достижение трех целей: обеспечение надежного объема предложения транспортируемой морем российской нефти на глобальном рынке; ограничение давления, толкающего вверх цены на энергоносители; сокращение доходов Российской Федерации от нефти», – сказано в сообщении.
Американские власти считают, что потолок цен на российскую нефть смогут совместно определять государства, которые согласятся войти в «коалицию» по установлению данных ограничений.
Кроме того, минфин США сообщил, что американская сторона намерена наказывать физические лица и компании, которые будут «осуществляют значительные закупки» российской нефти дороже готовящихся ценовых ограничений, передает РИА «Новости».
Также наказание грозит «лицам, которые сознательно предоставляют ложную информацию, документацию или же оценку такой компании, предоставляющей услуги».
При этом американское эмбарго на закупку российской нефти останется в силе и после введения потолка цен на нефть, сообщили в ведомстве.
В свою очередь, помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что достижение соглашения о потолке цен «только на уровне G7 уже является достаточно обширным для достижения успеха без Индии и Китая». По его словам, участие обеих стран позволит обеспечить «лучшую» работу механизма контроля цен. При этом Харрис утверждал, что США сейчас не обсуждают возможности применения вторичных санкций, обязывающих другие страны присоединяться к установлению «потолка» на стоимость российской нефти.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. США и их союзники собираются установить потолок цен на нефть из России ниже рыночной стоимости, но выше себестоимости. Financial Times предупреждает, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
США призвали не волноваться о том, куда поставляется продовольствие с Украины
|
|
Зерновой рынок является глобальным, поэтому не так важно, куда именно идут поставки с Украины в рамках зерновой сделки, заявил координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен.
Как отметил О'Брайен, «одно из направлений прозвучавшей критики заключается в том, что продовольствие не направляется на глобальный Юг, наиболее нуждающимся странам». По его словам, «это в некотором смысле вводящая в заблуждение дискуссия», передает ТАСС.
О'Брайен заявил, что «это глобальные рынки». По его версии, «вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения». В результате это «дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу», сказал он.
Напомним, Россия указывала, что украинские злаки в рамках зерновой сделки не попадают беднейшим странам, а поставляются в ЕС. Кроме того, сообщалось, что поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Постпред России в ООН упрекнул коллегу из США в пересказе фильма ужасов
|
|
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал дезинформацией и сюжетом к фильму ужасов обвинения в адрес России со стороны американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, заявившей о якобы создании Москвой «фильтрационных лагерей».
«Заседание, созванное по запросу США и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против нашей страны. Тактика Запада, ведущего на Украине гибридную войну против России до последнего украинца, нам понятна – любым способ очернить РФ и проводимую нами специальную военную операцию», – передает РИА «Новости» слова Небензи.
Он отметил, что России вменяются в вину «некие жестокие фильтрационные мероприятия», которые РФ якобы осуществляет в отношении украинских граждан. «Я бы хотел спросить нашу американскую коллегу: сюжет какого фильма ужасов она нам сегодня пересказывала? Мы такого фильма не видели. Это фильм, подготовленный украинским министерством пропаганды?» – поинтересовался дипломат.
«По поводу так называемой фильтрации: прежде всего, не очень понятно, о чем вообще идет речь, поскольку сам термин «фильтрация» не имеет четкого определения в международном гуманитарном праве», – указал он.
Постпред России заявил, что если речь идет о выявлении среди желающих выехать в Россию украинцев боевиков национальных батальонов или военных, причастных к преступлениям против мирного населения, «то это нормальная практика для любой армии мира».
«Лучше других про фильтрационные мероприятия могут рассказать как раз американские коллеги. Взять хотя бы начатую предыдущей администрацией программу высылки в Мексику десятков тысяч вынужденных переселенцев, подавших прошение о предоставлении убежища в США», – указал Небензя.
По его словам, мигранты содержались в нечеловеческих условиях, лишенные права на юридическое представительство их интересов, а также на справедливое судебное разбирательство. При этом американские власти зачастую разделяли семьи, направляя детей и родителей в разные центры содержания.
Как заявил Небензя, всего в Россию с Украины, из ДНР и ЛНР прибыли более 3 млн 700 тыс. человек, из которых 600 тыс. детей. «Никто не запрещает им перемещаться или уезжать из страны. Это подтвердила сегодня даже представитель УВКПЧ», – заявил он.
По его словам, люди бегут с Украины из страха за свою жизнь, спасаясь от преступного режима, который не давал им эвакуироваться и использовал их в качестве «живого щита».
«На территории 85 субъектов Российской Федерации действует свыше одной тысячи пятисот пунктов временного размещения общей вместимостью более 95 тыс. человек. Для доставки беженцев к местам временного проживания выделяется железнодорожный транспорт. Для этого задействовано 38 железнодорожных составов. Функционирует телефонная горячая линия, обрабатывающая ежедневно свыше 250 обращений граждан. Беженцам и переселенцам оказывается финансовая, юридическая, психологическая и медицинская помощь», – заключил Небензя.
Ранее президент России Владимир Путин установил ряд ежемесячных и разовых выплат для пенсионеров, инвалидов, ветеранов, беременных и семей с детьми, вынужденно эвакуировавшихся в Россию из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины.
В частности, введена ежемесячная пенсионная выплата в 10 тыс. рублей и ежемесячная социальная выплата инвалидам в том же размере. Ветераны Великой Отечественной войны, вынужденно покинувшие Донбасс и Украину и приехавшие в Россию, будут получать ежемесячно 5 тыс. рублей.
Беременным установлена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, при рождении ребенка – единовременно 20 тысяч. Ежемесячная выплата беженцам на каждого ребенка составит 4 тыс. рублей, а если ребенок под опекой или попечительством – 15 тыс. рублей. Выплаты по 4 тыс. рублей будут получать и родители студентов в возрасте до 23 лет. Также по 10 тыс. рублей в месяц будет получать единственный родитель на каждого ребенка.
Напомним, правительство России выделило порядка 10,4 млрд рублей из своего резервного фонда на социальные выплаты гражданам Донецкой, Луганской народных республик и Украины, вынужденно покинувшим эти территории и прибывшим в Россию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Замгенсека ООН призвала вернуть продукты из России на мировые рынки
|
|
Российские продовольствие и удобрения должны получить доступ на зарубежные рынки, заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.
«Чтобы гарантировать, что продовольствие получат все нуждающиеся, российские удобрения и продукты должны выйти на внешние рынки. ООН продолжает способствовать доступу этих продуктов, которые не находятся под международными санкциями, на мировые рынки», – приводит слова замгенсека ООН ТАСС.
Ди Карло отметила, что другая часть договоренностей по зерну – об экспорте продовольствия из Украины – способствует смягчению продовольственного кризиса. «С 1 августа украинские порты покинули 100 судов с 2,3 млн тонн продовольствия, которые отправились на три континента. 30% грузов пошли в том числе в страны с низкими доходами и доходами ниже среднего. Всемирная продовольственная программа ООН зафрахтовала три судна для транспортировки пшеницы из Украины для гуманитарных операций. Отчасти благодаря соглашению об экспорте зерна по Черному мор, как отмечает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, мировые цены на продовольствие снижаются, хотя и остаются повышенными», – добавила заместитель генерального секретаря.
В среду президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер отметил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам, куда было отправлено всего два судна из 87.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что Москва может отказаться от продления зерновой сделки, поскольку в рамках соглашения так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, в чем заключается «зерновой обман» Запада и как ответит на него Россия.
Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что представители России на переговорах в Стамбуле настояли на том, чтобы вопросы вывоза российского и украинского зерна решались пакетным образом, Россия не пошла бы на сделку, если бы не был решен вопрос разблокировки вывоза продукции России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американские СМИ предупредили об угрозе уничтожения авиации США «ужасным способом»
|
|
Новое поколение российских и китайских ракет большой дальности класса «воздух-воздух» угрожает военно-воздушным силам США, пишет американский журнал The National Interest.
По словам авторов, имеются в виду самолеты разведки и наблюдения, дозаправки в воздухе и машин радиоэлектронного подавления. Отмечается, что они могут быть уничтожены «жутким способом», передает ФАН.
Специалисты, анализирующее российское и китайское вооружение, утверждают, что такие средства способны лишить ВВС США возможности вести длительные операции с применением авиации не только в Тихо-Азиатском, но и в европейском регионе, подчеркивают авторы статьи.
Достаточно оснастить российские и китайские истребители типа МиГ-31, Су-57 и J-20 ракетами «воздух-воздух», чтобы нанести удары по самолетам американской авиации, включая воздушные судна заправщиков и разведчиков, заключает NI.
Ранее издание National Interest расшифровало «ядерный сигнал» России Североатлантическому альянсу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США не смогли доказать в ООН закупку Россией оружия у Ирана и КНДР
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали.
«Привлекли внимание безапелляционные утверждения США и Соединенного Королевства о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации в стенах Совета Безопасности», – приводит слова российского дипломата РИА «Новости».
Дипломаты от Великобритании и США в ответ промолчали.
В пятницу Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают, что Иран якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов.
До этого американское издание The New York Times со ссылкой на источник в официальных кругах сообщила, что в Россию якобы прибыла первая партия иранских беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Washington Post о поставке иранских беспилотников, заявил, что это издание в последнее время публикует много вбросов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США объяснили подход к потолку цен на нефть из России
|
|
США и их союзники собираются установить потолок цен на нефть из России ниже рыночной стоимости, но выше себестоимости, сообщил замминистра финансов США Адевале Адейемо.
Адейемо заявил, что США и их союзники пытаются «лишить» Москву доходов, необходимых для ведения спецоперации на Украины, а также «подорвать способность России вести войну в будущем». Однако в нефтяной промышленности России «дела идут даже лучше, чем до начала» спецоперации и введения соответствующих санкций, передает ТАСС.
Как заявил Адейемо, «летом Россия могла экспортировать энергоресурсы по цене на 60% выше, чем в прошлом году, это более чем компенсировало снижение объемов экспорта». Для США, их «союзников» и «жителей Украины» подобная ситуация «неприемлема», сказал он.
Замминистра финансов США заявил, что Вашингтон вместе с союзниками намерены установить потолок цен на экспортируемую Россией нефть выше себестоимости, но ниже рыночного уровня, «на уровне, который сопоставим с тем, что принималось исторически». Это, по мнению США, снизит российские доходы, но сохранит стимул для продолжения поставок, передает РИА «Новости».
По его словам, у России не так много возможностей для хранения нефти, а состояние скважин не располагает к их консервации. «В итоге Россия будет вынуждена продавать или столкнуться с рисками долгосрочной деградации производственных возможностей», – сказал Адейемо, добавив, что «с точки зрения экономики, удерживать нефть просто не имеет смысла».
Он заявил: «Те, кто будет уклоняться от выполнения режима потолка цен, фальсифицируя документы или иным образом скрывая истинное происхождение или цену нефти, столкнутся с последствиями в рамках внутреннего законодательства тех юрисдикций, которые выполняют режим потолка цен».
По его словам, подход Вашингтона заключается в том, что «российская нефть должна продолжать поступать на мировой рынок при условии, что компании, закупающие ее и предоставляющие услуги, будут добросовестно придерживаться лимита цен».
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждает, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эрдоган: Я не поддерживаю провокационный курс Запада по Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает неправильной политику Запада по Украине, по его словам, она нацелена на провокацию конфликта.
«Я могу сказать очень четко, что не считаю отношение Запада (к украинской проблеме) правильным. Потому что есть Запад, который проводит политику, основанную на провокациях», – сказал Эрдоган на пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде, передает РИА «Новости».
Он добавил, что «не похоже, что это (конфликт) скоро закончится». Также Эрдоган заявил , что не поддерживает провокационный курс Запада по Украине.
«Турция, как и раньше это делала, придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем я не поддерживаю провокационный курс Запада по Украине», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Идеи России и Китая используют для формирование нового миропорядка
|
|
«Мы и наши китайские коллеги солидарны в том, что на планете начались масштабные изменения. Следуя исторической логике, они должны привести к новому порядку мироустройства», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Константин Могилевский, комментируя состоявшийся в четверг российско-китайский круглый стол, посвященный созданию новой справедливой многополярной системы международных отношений.
«Россия считает, что в основу концепции нового мироустройства должен быть положен многополярный мир. У китайских коллег есть своя концепция мироустройства – «сообщество единой судьбы человечества». Обе эти идеи не противоречат, а дополняют друг друга», – сказал председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский. Он был участником круглого стола «Исторический процесс в Новое и Новейшее время и структура современного мира», который прошел в четверг в формате видео-конференцсвязи с подключением из Москвы и Пекина. Организовали дискуссию Российское историческое общество и Академия исторических исследований Китая.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что миропорядок, который установился около 80 лет назад, более не способен сдерживать агрессию США и нуждается в обновлении. В итоге мир переживает трансформацию: все больше стран выбирают путь суверенного развития, что, однако, противоречит интересам коллективного Запада. Тем временем американский неоимпериализм, в частности, проявлялся в расширении НАТО на Восток и полном игнорировании позиции России по этому вопросу. Другим примером такой политики стал недавний визит американских государственных деятелей на китайский остров Тайвань, совершенный вопреки протестам Пекина.
«События последних недель свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов», – отметил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в своем приветственном слове.
В свою очередь президент Академии исторических исследований Китая Гао Сян отметил, что ради сохранения своего статуса некоторые крупные державы вернули в международную политику «менталитет холодной войны». «Человечество еще не вышло из пандемии COVID-19, как возникают традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности. Усиливается протекционизм во всем мире, возникает дефицит доверия, дефицит мира», – указал Сян.
«Председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что процесс развития человеческого общества – это процесс постоянного обмена, интеграции и инноваций различных цивилизаций. Все они вносили важный вклад в развитие человечества своими уникальными способами. Одна цивилизация не лучше, чем другая, и как только мы преодолеем непонимание этого, чувство превосходства – мы сможем сохранить гармонию между цивилизациями», – подчеркнул президент Академии исторических исследований Китая.
«Сегодня мы с китайскими коллегами говорили о причинах краха очередной попытки завоевать мировое господство. Вся история человечества, начиная с Аттилы и Александра Македонского – это история попыток государств, у которых на конкретном историческом этапе дела вдруг пошли лучше, навязать свою волю другим странам», – рассказал по итогам круглого стола Могилевский.
«Идею мирового господства преследовал, в том числе и Наполеон. Такая же идея, но уже доведенная до абсолюта человеконенавистничества – это идеология нацистов во главе с Гитлером, которая привела ко Второй мировой войне», – напомнил историк. – «Американцы и ведомый ими западный мир ослеплены тем, что, как им показалось, они выиграли холодную войну. Сегодня мы видим, как и они следуют по проторенной веками дорожке. Между тем уроки истории заключаются в том, что абсолютно все попытки установления мирового господства заканчивались крахом».
По словам собеседника, участники конференции обратили внимание на то, что нынешнее поколение европейских лидеров кардинально отличается от поколения выдающихся политиков, возглавлявших страны Запада в середине прошлого века, – таких, как Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль, Шарль де Голль. «Нынешние лидеры западных стран – это люди с низким уровнем гуманитарного образования, включая и исторические знания. Они в принципе презирают исторические тенденции. Именно поэтому их нельзя ставить ни в какое сравнение с их выдающимися предшественниками», – убежден он.
Как отметил Могилевский, в истории не было таких примеров, чтобы попытка завоевать мировое господство не сопровождалась турбулентностью. «Наша страна неоднократно предлагала двигаться к новой модели мироустройства, посредством переговоров, но нас не услышали, – посетовал историк. – По-видимому, наша специальная военная операция – это часть исторического процесса, которая была неизбежна. Недальновидные действия западных политиков довели ситуацию до той стадии, когда у России уже не осталось другого выхода».
Подводя итоги мероприятия, Могилевский обратил внимание на убежденность участников конференции о том, что в скором времени, вслед за попытками коллективного Запада установить свою полную гегемонию, произойдет крах сложившегося мироустройства. «За этим последует формирование нового устойчивого миропорядка в соответствии с исторической логикой развития человечества», – прогнозирует он.
Ранее Нарышкин указал на важность извлечения должных уроков из исторического опыта России в условиях, когда Запад пытается навязать всему человечеству глобальную войну. Об этом он заявлял после церемонии возложения венка к обелиску «Павшим в Мировой войне 1914-1918 годов» в Москве.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Грузинские депутаты обвинили посольство США в насаждении агентов влияния
Четыре грузинских депутата из движения «Сила народа», ранее покинувшие правящую «Грузинскую мечту», в четверг заявили о том, что посольство США в Грузии «использует свою агентуру для поляризации и смены правительства против желания населения, а также в попытках открыть в Грузии «второй фронт», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В совместном заявлении они отметили, что в случае необходимости опубликуют этот список агентов.
По их словам, «полностью неприемлемы» разговоры в грузинском обществе и политическом поле о том, что «российский агент – плохой, а американский – хороший».
«Быть агентом государства-партнера является таким же недостойным и предательством Родины, как и агентом страны-«оккупанта», – заявили эти четверо парламентариев – Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Гурам Мачаварашвили и Михаил Кавелашвили.
Они отметили, что с конца 1990-х годов посольство США вынудило тогдашние власти Эдуарда Шеварднадзе назначать своих людей в госструктуры для подготовки «Революции роз – 2003».
Депутаты утвержают, что посольство США полностью контролировало грузинские власти в 2004–2012 годах при Михаиле Саакашвили, а лидеры и идеологи того периода в Грузии были американскими агентами.
Сегодня эти лица – члены саакашвилевского «Единого национального движения» и других радикально оппозиционных партий, заявляют депутаты.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в защиту посла Америки Келли Дегнан, которую в последнее время обвиняют в поддержке радикальной оппозиции в стране – так называемой партии войны.
Глава правительства напомнил, что после обретения Грузией независимости Америка осуществила «очень много позитивных проектов и оказала большую помощь».
«Надо беречь отношения с нашим стратегическим партнером», – заявил он.
В связи с этим премьер-министр предложил группе грузинских депутатов, недавно покинувших правящую «Грузинскую мечту», остановить критику в адрес посла.
«Мы уважаем Америку и чтим ее посла и всех представителей», – отметил Ираклий Гарибашвили.
По его словам, отношения между двумя странами «очень хорошие и тесные».
Ираклий Гарибашвили пообещал сделать связи между двумя странами еще более прочными.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США назвали сбои в экспорте продовольствия Россией из-за санкций исключениями
|
|
Координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен прокомментировал проблемы с экспортом российского продовольствия из-за западных санкций, заявив, что такие случаи являются исключениями.
Комментируя проблемы с экспортом российского продовольствия, О'Брайен сообщил, что посольствам США направлена просьба «вступить в контакт с правительствами стран пребывания» по этому вопросу. Утверждается, что США «шли на контакт» с руководством других стран «всякий раз, когда слышали жалобу», передает ТАСС.
О'Брайен утверждает, что санкции в целом не направлены на блокирование экспорта Россией продовольствия, но признал, что срыв поставок Россией агропромышленной продукции другим странам из-за западных санкций действительно имеет место, хоть и в качестве исключения.
Однако из его слов следует, что речь идет в том числе о целых странах: «Есть жалобы, что порой сложно индивидуальным компаниям или странам осуществлять платежи через традиционные механизмы». Он также сообщил, что «есть конкретные компании, у которых были сорваны индивидуальные транзакции».
США, как утверждается, «интенсивно работают над тем, чтобы убедиться, что эти проблемы не срывают покупку людьми зерна». Если кто-то решит «закупать его у России, то они смогут это сделать», заявил О'Брайен. В Госдепе создан отдел для урегулирования такого рода ситуаций. В целом, по его словам, «российское продовольствие продолжает двигаться».
«Согласно самой свежей имеющейся у нас информации, экспорт Россией пшеницы и удобрений кажется полностью соответствующим своей модели с 2012 года или даже, возможно, увеличивается», – сказал он, добавив, что США «не видят сбоев в способности России отправлять продовольствие на рынок». С его точки зрения, Вашингтон «добросовестно работает над тем, чтобы избежать каких-либо перебоев» с поставками российского продовольствия на мировые рынки.
Кроме того, комментируя критику Москвой однобокости пакетной сделки по транспортировке украинского зерна через Черное море, он выразил мнение, что Россия, по сути, вообще не нуждается в каких-то отдельных договоренностях, касающихся поставок ею продовольствия за рубеж, так как у России «есть доступ к рынкам за счет других средств».
«Мы сделаем все возможное, чтобы заняться конкретными жалобами. Мы только (сейчас) слышим их. Россия и ООН лишь начали взаимодействовать по конкретным запросам в рамках договоренности ООН. И, думаю, мы увидим прогресс в этой сфере в течение следующих нескольких недель», – сказал О'Брайен, не отрицая, что Россия идет в рамках этого процесса на «конструктивное взаимодействие» с партнерами.
22 июля Россия и Украина (по отдельности) подписали соглашение с Турцией и ООН под гарантии Запада относительно процедуры вывоза украинского зерна. Параллельно была достигнута договоренность о том, что одновременно с разблокированием вывоза украинского зерна из оставшихся под контролем Киева причерноморских портов Запад не будет мешать экспорту российского продовольствия. На тот момент никаких санкций против российского зерна не было, однако Запад ввел различные ограничения на процессы обеспечения самого экспорта.
Однако, как указал глава российского государства Владимир Путин, «формально с наших удобрений сняты санкции, как и с продовольствия, но фактически ограничения существуют». «Есть ограничения, связанные с логистикой, с фрахтом судов, с проводкой денег, со страхованием. Многие из этих элементов ограничений сохраняются», – пояснил он.
Как заявлял постпред России при ООН Василий Небензя, поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В видеопрезентации iPhone 14 на сайте Apple заметили «русский след»
Девушка с русской фамилией Orlova звонит на новый iPhone 14 в видеопрезентации на официальном сайте Apple.
«Aga Orlova», – изображен контакт звонящей в видеопрезентации, передает РИА «Новости».
Между тем стало известно, что предварительный заказ на линейку недавно представленных iPhone 14 будет доступен в России, однако дата старта продаж пока не определена.
«Новые iPhone 14, конечно, появятся в магазинах сети re:Store. Точные даты будут на сайте – следите за обновлениями. Как только будет понятна дата старта продаж – на сайте откроется предзаказ на новинки техники Apple», – сообщили ТАСС в re:Store.
В свою очередь в «Мегафоне» отметили, что клиенты могут оставить заявку на iPhone 14 на официальном сайте. «Как только товар поступит в страну, мы пришлем оповещение. Предоплаты не требуется, продажи стартуют только после поступления товаров», – отметили в компании.
При этом на сайте интернет-магазина оператора связи МТС уже доступен предзаказ новой линейки iPhone. На все модели iPhone распространяется гарантия на год, а вернуть средства за оплаченный заказ можно будет в любой момент. Цены на новые модели там варьируются от 84 990 руб. на iPhone 14 с объемом памяти 128 ГБ до 166 990 руб. на Apple iPhone 14 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ.
В то же время интернет-магазин МТС оставляет за собой право отменить предзаказ на новую линейку iPhone 14 в случае изменения условий поставки из США и нарушения логистических цепочек.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров на полях ВЭФ заявил, что новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту, у россиян будет возможность приобрести новинку.
Напомним, Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus. В моделях Pro исчезнет «челка», а вместо физического слота для сим-карт в США появится возможность использовать только виртуальные.
До этого сообщалось, что старт продаж новых iPhone 14 Pro и 14 Pro Max планируется на 16 сентября.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД