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Жителей Харьковской области призвали покинуть зону боев
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Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев обратился к жителям с просьбой покинуть дома в зоне боевых действий.
«Ситуация складывается не наилучшим образом для нашего населения. К сожалению, противник предпринимает все больше и больше попыток уничтожения наших городов и поселков. В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, «поселки, которые находятся под обстрелами вооруженных формирований Украины, скоро будут освобождены, но до этого самое главное – сохранить жизнь и здоровье».
«Вас ждет Российская Федерация, погранслужба оповещена о беженцах с территории Харьковской области, вам будет оказана необходимая помощь», – отметил Ганчев.
Ранее российский журналист Семен Пегов посетил Изюм Харьковской области и рассказал об обстановке в городе в связи с контрнаступлением украинских сил в регионе.
В пятницу украинские военные предприняли попытку продвижения в Харьковской области и окружения российской группировки у города Изюма. После этого начали поступать сообщения о переброске российской бронетехники и личного состава на Харьковское направление. Эксперты считают, что под Харьковом ВСУ в ближайшие дни рискуют попасть в «огневой мешок».
Названы условия уничтожения атакующей группировки ВСУ в Харьковской области
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«Нашим войскам приходится иметь дело с лесистой местностью, где прямая видимость не превышает нескольких метров. Так что ситуацию переламывать придется в основном пехоте, численность которой должна быть соразмерна группировке ВСУ в этих районах», – заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя военную обстановку в Харьковской области.
«Администрация области сообщила, что к нашим войскам подкрепление подходит по всей линии соприкосновения. Однако до сих пор ничего неизвестно ни о численности пребывающих сил, ни о конкретных направлениях», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«ВСУ хотели бы переправиться через Северский Донец. Это позволило бы им выйти на трассу, которая ведет от Веселого к Изюму. Тут и будут развиваться одни из самых серьезных боев, наши войска просто не могут позволить перерезать эту трассу. По той же причине стоит ожидать серьезные столкновения под Шевченково», – рассуждает собеседник.
Эксперт отмечает важность контроля над Купянском. «Купянск – крупный железнодорожный узел, через который ведется снабжение нашей группировки. И если населенный пункт займут ВСУ, поставки всего необходимого нашим войскам под Изюмом будет серьезно затруднены», – опасается Онуфриенко.
«Известно, что в районе Долины и Краснополья подтягиваются резервы противника. Предположу, что они готовятся к удару от Славянска на север к Изюму. Поэтому бои в «Шервудском лесу» слева от Северского Донца усилятся, потому что для противника очистка этой территории означает снятие угрозы для Славянска», – перечислил аналитик.
«Судя по всему, в скором времени украинская группировка будет усиливаться как минимум на несколько тысяч человек. Соответственно, речь идет о том, что для купирования этого наступления нам необходимо привлечь сопоставимые силы. В отличие от Херсонской области, здесь мы имеем дело с лесистой местностью, прямая видимость не превышает нескольких десятков метров. В связи с этим действия нашей артиллерии и авиации серьезно затруднены. И решать проблему придется пехоте. При этом очевидно, что у противника нет сил наступать еще по каким-то направлениям», – подчеркнул Онуфриенко.
В свою очередь военный эксперт Константин Сивков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «на харьковском направлении наступление ВСУ осуществлялось в три этапа», и одну из ключевых ролей в этом вопросе сыграли иностранные наемники.
«Первым шел спецназ ВСУ, иностранные наемники и инструкторы. То есть те вооруженные формирования, которые должны были прорывать нашу оборону. За ними шли подготовленные в Британии бойцы, которые должны были развивать достигнутый успех. И лишь удержание территорий возлагалось на территориальную оборону», – рассказал эксперт.
«Очевидно, что на этом направлении были переброшены все боеспособные силы украинской армии. Однако, они оказались в «огневом мешке» и могут быть уничтожены при правильном использовании резервов с нашей стороны», – убежден собеседник.
Ранее стало известно о том, что в подконтрольную ВС России часть Харьковскую область входят резервные соединения. Сообщается, что жителям региона продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендуют семьям с детьми на время покинуть опасные районы. Глава области Виталий Ганчев заявлял, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу со стороны ВСУ.
В то же время постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в результате предпринятой вооруженными силами Украины попытки наступления поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат.
Кроме того, командир спецназа «Ахмат» рассказал, что ВСУ отправили в контрнаступление в районе Балаклеи более 30 тыс. человек, в результате за два-три дня потеряли под Харьковом более 5 тыс. человек и продолжают нести очень тяжелые потери.
В свою очередь командир бригады «Восток» Александр Ходаковский допускает, что «харьковская активизация подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки». «Я не устаю повторять, что это война вдолгую, и мы будем наблюдать разные картины на частном уровне, но глобально для Украины ситуация не поменяется», – указывает военачальник.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем для ВСУ обернется попытка наступления в Харьковской области.
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В ДНР рассказали о подвиге бойцов СОБРа при обороне Балаклеи
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Бойцы российского СОБРа совершили в Балаклее настоящий подвиг, заявил советник председателя правительства ДНР Ян Гагин. По его словам, прорвавшиеся вперед украинские силы рискуют оказаться «в очень большом котле» под Харьковом.
«Можно назвать подвигом нахождение и удержание самого города силами практически меньше полной роты – это российские СОБРы. Учитывая, что это просто полицейский спецназ, они были достаточно ограничены в силах и средствах на тот момент. Но то, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь – это просто подвиг», – сказал он.
«Что касается украинской стороны, то украинские войска получили просто чудовищные потери и в живой силе, и в технике. Стоила ли эта победа тех потерь, которые они понесли?» – задался Гагин вопросом.
Советник обратил внимание, что украинские силы после такого прорыва рискуют снова оказаться в очень большом котле.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные предпринимают попытки выбить украинские силы из пригородов Балаклеи в Харьковской области. Ранее Минобороны показало переброску войск на Харьковское направление.
До этого сообщалось, что в подконтрольную ВС России часть Харьковской области входят резервные соединения.
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Госдеп выступил с угрозами в адрес россиян
Координатор американской санкционной политики в Госдепе Джеймс О'Брайен пригрозил «последствиями» россиянам, которые поддерживают позицию властей России по Украине.
«Мое послание россиянам, как всегда, состоит в том, что завтра будет хуже», – сказал О'Брайен. По его словам, «те, кто решил поддержать линию Кремля, с большей вероятностью столкнутся с некоторыми последствиями», передает ТАСС.
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
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В Энергодаре пресекли третью попытку высадки украинского десанта
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Попытка высадки украинского десанта в ночь на пятницу предотвращена вблизи Энергодара на подконтрольной России части Запорожской области, заявил глава администрации города Александр Волга.
«Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской. Удар успешно отражен», – цитирует «Интерфакс» Волгу.
По его словам, попытка высадки десанта была осуществлена примерно в 1.00 по московскому времени, до этого украинские военные нанесли артиллерийский удар по подстанции «Луч».
«Ремонтируем сети, все было перебито уже в вечернее время, невозможно было выходить. В настоящее время Энергодар остается без электроснабжения, сообщил глава администрации», – добавил Волга.
Это уже третья попытка высадки десанта в Энергодаре.
Напомним, Министерство обороны рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.
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Минобороны показало переброску войск на харьковское направление
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Российские военные перебрасывают бронетехнику и личный состав на харьковское направление, заявили в Министерстве обороны России.
Минобороны России опубликовало видео переброски российских войск на харьковское направление, на котором видно передвижение военной колонны с БТР-82А и буксируемыми гаубицами Д-20.
Ранее сообщалось, что в подконтрольную ВС России часть Харьковской области входят резервные соединения.
Населенные пункты Балаклея и Шевченково остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей. Сообщается, что жителям региона продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендуют семьям с детьми на время покинуть опасные районы.
Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя военную обстановку в Харьковской области, назвал газете ВЗГЛЯД условия уничтожения атакующей группировки ВСУ.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в результате предпринятой вооруженными силами Украины попытки наступления поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал, что ВСУ отправили в контрнаступление в районе Балаклеи более 30 тыс. человек, в результате за два-три дня потеряли под Харьковом более 5 тыс. человек и продолжают нести очень тяжелые потери.
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Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море
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Военный корабль Румынии в Черном море подорвался на дрейфующей мине при попытке ее обезвредить, жертв и пострадавших нет, сообщает Reuters со ссылкой на румынское министерство обороны.
«Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащих на корабле вне опасности, плавучесть судна не пострадала, на борту нет серьезных повреждений», – говорится в сообщении румынского военного ведомства, передает Reuters.
В минобороны Румынии также сообщили, что корабль был предупрежден о дрейфующей мине примерно в 25 милях к северо-востоку от порта Констанца. Однако из-за сильных волн и ветра команда не смогла обезвредить ее, и она взорвалась.
Ранее водолазы румынских ВМС уничтожили морскую мину, которая приблизилась к населенному пункту Эфорие.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что установленные украинскими войсками мины дрейфуют в Черном море, создавая угрозу для судоходства и портовой инфраструктуры причерноморских стран.
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Эксперты: Под Харьковом ВСУ в ближайшие дни рискуют попасть в «огневой мешок»
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«Уже сейчас создаются благоприятные предпосылки для дальнейшего полномасштабного контрудара. Наши войска перейдут в наступление ориентировочно в течение ближайших десяти дней», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя боевую обстановку в Харьковской области.
«В целом можно сказать, что сейчас перемалываются наиболее боеспособные соединения ВСУ. Они же станут главной целью во время предстоящего наступления ВС РФ. Если бы боеспособные подразделения ВСУ остались бы в укрепрайонах, то доставили бы нам много проблем, но мы сумели выманить их на открытое пространство и теперь планомерно уничтожаем», – подчеркнул вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
«Уже сейчас создаются благоприятные предпосылки для дальнейшего полномасштабного контрудара. Наши войска перейдут в наступление ориентировочно в течение ближайших десяти дней», – прогнозирует собеседник. По мнению Сивкова, по исторической аналогии происходящее сейчас в Харьковской области сравнимо с битвой на Курской дуге – первым этапом операции «Цитадель». «Тогда немцы вклинились в нашу оборону – и попали под перекрестный огонь артиллерии, потеряли танки в огромном количестве и после этого началась наступательная операция советских войск», – указал собеседник.
Последние события в районе Балаклеи относятся к понятию боев местного значения, которые зачастую не должны попадать в общие сводки, полагает Сивков. «Просто на фоне общего наступления ВС РФ возникает иллюзия удачных действий ВСУ, но де-факто в этих местах имеются явные признаки преднамеренного создания предпосылок для формирования так называемых огневых мешков, в которых должны быть перемолоты части ВСУ», – полагает военный эксперт.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко склонен ожидать контрудара российских войск в среднесрочной перспективе. При этом он предупреждает, что украинские войска также получают подкрепление, сейчас к этому району подходят несколько механизированных бригад ВСУ. По оценке Онуфриенко, российским войскам удастся остановить атаку ВСУ и при лучшем раскладе отбросить противника к вечеру воскресенья. Но для этого нужно будет усилить Балаклейскую группировку ВС РФ резервами.
Главной целью, по мнению эксперта, станет защита путей снабжения группировки в районе города Изюма на юго-востоке Харьковской области. Наши войска контролируют район Изюма с апреля, группировка ВС России «нависает» с севера над оплотом ВСУ в Донбассе – агломерацией Славянск–Краматорск. Кроме того, необходимо обезопасить Купянск – важный железнодорожный (и в целом транспортно-логистический) узел на востоке Харьковщины, отмечает Онуфриенко.
«Изюмскую группировку ВС России можно снабжать даже через территорию ЛНР, хотя этот маршрут менее удобен, чем через Купянск. В общем, в ближайшие дни здесь нас ждут маневренные бои по всей линии соприкосновения», – прогнозирует собеседник. Впрочем, добавил Онуфриенко, даже если российские войска на этом участке боевых действий не получат подкрепление, то ВСУ остановятся сами в ближайшие три дня, потому что у них не хватит сил развить наступление. «Что же касается контрнаступления, то для его осуществления нужно перебросить сюда, например, воздушно-десантную дивизию», – считает эксперт.
Ранее украинские военные предприняли попытку продвижения в Харьковской области и окружения российской группировки у города Изюма. На это, в частности, указывал в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный, находящийся в регионе.
В пятницу начали поступать сообщения о переброске российской бронетехники и личного состава на Харьковское направление. Минобороны России опубликовало видео передислокации наших войск, на котором видно передвижение военной колонны с БТР-82А и буксируемыми гаубицами Д-20. РИА «Новости» в Telegram-канале показало переброску реактивных систем «Ураган», а военкор Александр Коц продемонстрировал перевозку на Изюмско-Купянское направление тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Позже появились сообщения о развертывании комплексов ПВО С-300 и «Панцирь».
Как в свою очередь сообщил днем глава харьковской администрации Виталий Ганчев, российские войска ведут бои с ВСУ в пригородах Балаклеи. Украинские силовики столкнулись там с серьезным сопротивлением – в правительстве ДНР рассказали о том, что атаки ВСУ героически сдерживал российский СОБР.
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Россия перебрасывает на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы
Российские военные перебрасывают на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», сообщают СМИ.
На Харьковском направлении идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление, передает РИА «Новости».
ТОС-1А используют для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений с помощью термобарических боеприпасов калибром 220 мм, от них нельзя укрыться.
До этого Минобороны показало переброску войск на Харьковское направление.
Также сообщалось, что в подконтрольную ВС России часть Харьковской области входят резервные соединения.
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«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома
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Компания «Нафтогаз Украины» подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против российской компании «Газпром» за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины, следует из пресс-релиза украинской компании.
«Нафтогаз» требует от Газпрома денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме», – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в 2021 году заявлял, что «Нафтогаз» собрался обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать голубое топливо в ЕС. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.
Позже глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства.
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Военкор описал ситуацию в Изюме Харьковской области
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Российский журналист Семен Пегов посетил Изюм Харьковской области и рассказал об обстановке в городе в связи с контрнаступлением украинских сил в регионе.
Как сообщается в Telegram-канале WarGonzo, «город полностью под контролем» союзных сил, причем «по ощущениям» в Изюме «спокойнее, чем в Красном Лимане». Однако «в окрестностях идут бои и в городе уже третьи сутки действует постоянный комендантский час».
Сообщается, что «неонацисты обстреляли Изюм кассетными боеприпасами», по городу «разбросаны» мины-лепестки, из-за которых и «действует режим комендантского часа». «Команда @wargonzo тоже подорвалась на «Лепестке». Благо обошлось без серьезных последствий», – говорится в сообщении.
В пятницу украинские военные предприняли попытку продвижения в Харьковской области и окружения российской группировки у города Изюма. После этого начали поступать сообщения о переброске российской бронетехники и личного состава на Харьковское направление. Эксперты считают, что под Харьковом ВСУ в ближайшие дни рискуют попасть в «огневой мешок».
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Стремоусов появился в Снигиревке Николаевской области
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Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов в форме бойца союзных сил провел репортаж с освобожденных территорий Николаевской области.
Видео с передовой появилось в его Telegram-канале в четверг вечером.
«Пока нацисты упорно «наступают», я упорно объезжаю освобожденные территории. И что-то не вижу «перемог», о которых на каждом шагу трубят лицедеи «95 квартала. Только Зеленский настолько вошёл в роль резидента Запада, что не может понять украинские традиции. А все, как всегда, очень просто: после каждой «перемоги» следует неминуемая «зрада». Но это уже будет совсем другая страна и совсем другая история…», – написал Стремоусов, находясь в освобожденном селе Снегиревка.
По его словам, в одном из многоэтажных домов, расположенных возле магазина, пострадавшего от удара, погибли дети. Он отметил, что ВСУ намеренно стреляют так, чтобы люди боялись.
«Украинские нацисты в верхушке Зеленского и прочих деятелей не заинтересованы в стабильности и возвращении к миру. За восемь лет разговоров мы получили тотальную войну и полный обман Зеленского, поэтому тысячи погибших сегодня именно на совести этих нацистов», – заявил он.
Во вторник Минобороны объявило о наступлении союзных войск в Николаевской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области.
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Военкор показал работу воздушного моста с бронетехникой под Купянском
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Военкор Евгений Поддубный показал работу воздушного моста по доставке бронетехники под Купянском, отметив, что город по-прежнему находится под огнем противника.
«Купянск по-прежнему под огнем противника. Наши резервы прибывают к ЛБС. Сегодня целый день действует воздушный мост. «Коровы» (Ми-26 – прим. ВЗГЛЯД) таскают технику и личный состав. По земле движутся колонны. Противник должен быть разбит. Контроль над Купянском и Изюмом стабилен. Штурмовики на «Грачах» кошмарят врага», – написал он в своем Telegram-канале.
Поддубный отметил, что Ми-26 приземляются на точки высадки резервов ВС России. «Сейчас по воздуху перебрасывается личный состав и бронетехника для того, чтобы усилить группировку российских войск в Харьковской области, в первую очередь у Купянска и Изюма. Главная задача российских военных сейчас – не допустить окружения нашей группировки в Изюме», – добавил он.
Военкор показал, как Ми-26 заходит на посадку и как машину сопровождает боевое охранение.
Ранее глава администрации Купянского района Максим Губин заявил, что российские военные удерживают Купянск, ВСУ бьют из HIMARS по мирному населению, жителей Харьковской области эвакуируют в Россию и Луганскую народную республику.
Позже стало известно, что гражданское население эвакуируется из Изюма и Купянска Харьковской области из-за артобстрелов ВСУ.
Минобороны рассказало о нанесении высокоточных ударов по ВСУ в Харьковской области.
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Запорожская область объяснила отказ Украины принимать электроэнергию с ЗАЭС
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Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную Киеву, остановлена Украиной в одностороннем порядке, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что на Украине «намерено не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть». Сейчас электроэнергия подается на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости».
Как заявил Рогов, «с украинской стороны специально пытаются создать проблемы для эксплуатации атомной станции, чтобы не шел переток и не снималось напряжение, чтобы росла нагрузка на реактор и, соответственно, изнашивалась турбина». Он считает это «сознательной провокацией, чтобы вывести из строя и остановить атомную электростанцию».
Киев получает команды из Вашингтона, где выступают за остановку атомной станции, но украинской экономике остановка АЭС «крайне невыгодна», сказал Рогов. Он сообщил, что АЭС продолжает работу на максимально низких мощностях – работает «один энергоблок из шести, и то он задействован в пределах 12–15% от своей проектной мощности».
Обсуждается вопрос о том, что делать дальше с атомной станцией. Рассматриваются варианты продолжения генерации и консервации путем холодной остановки, но «даже консервация атомной станции не гарантирует повышения уровня безопасности, потому что на открытых площадках находится сухое хранилище отходов ядерного топлива», сказал Рогов.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
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Власти Харьковской области заявили о боях в пригородах Балаклеи
Российские военные предпринимают попытки выбить украинские силы из пригородов Балаклеи в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».
«Сложная гуманитарная обстановка (в Балаклее)... там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах», – цитирует РИА «Новости» Ганчева.
По его словам, сложной остается обстановка под Шевченково, где ВСУ пытаются прорвать оборону.
«Сейчас там подтянуты резервы со стороны России, наши войска дают отпор», – отметил глава региона.
Ранее Минобороны показало переброску войск на харьковское направление.
До этого сообщалось, что в подконтрольную ВС России часть Харьковской области входят резервные соединения.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя военную обстановку в Харьковской области, назвал газете ВЗГЛЯД условия уничтожения атакующей группировки ВСУ.
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Стали известны подробности третьей неудачной попытки высадки десанта ВСУ под Энергодаром
Украинский десант, который в ночь на пятницу пытался высадиться около Энергодара, для переправы через Днепр использовал 15 быстроходных катеров, их подпустили к берегу и накрыли артиллерией, сообщил председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сегодня около часа ночи ССО (силы спецопераций – прим. ВЗГЛЯД) ВСУ и иностранных наемников предприняли попытку высадки на левом берегу Днепра в районе Каменко-Днепровской. Для переправы через Днепр они использовали 15 быстроходных катеров. Десант противника был своевременно выявлен, подпущен к берегу и накрыт артиллерией в районе места высадки», – написал Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее Рогов заявил, что целью высадки украинского десанта в районе города Энергодара являлся захват Запорожской АЭС.
До этого власти Энергодара сообщили о пресечении третьей попытки высадки десанта ВСУ в город.
Напомним, в начале сентября Министерство обороны рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планировавшие захват Запорожской АЭС украинские диверсанты прошли подготовку в Великобритании, также в Запорожской области были взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии.
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