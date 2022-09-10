|
|
Байден с бумажки переписал соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент США Джо Байден во время посещения британского посольства оставил запись в книге соболезнований в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.
«Мы скорбим. Она была прекрасной женщиной. Мы рады, что имели честь быть знакомыми с ней», – написал Байден, используя шпаргалку. Его визит в посольство Великобритании транслировал телеканал C-SPAN.
Байден также сообщил, что намерен лично присутствовать на похоронах королевы.
Президент США уточнил, что пока не разговаривал с новым британским королем Карлом III. «Я его знаю. Я не разговаривал с ним, я ему не звонил», – заявил хозяин Белого дома.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Умерла королева Великобритании Елизавета II
|
|
В Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, она правила страной 70 лет.
О смерти королевы сообщает РИА «Новости».
8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.
Елизавета Александра Мария – королева Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества. Родилась 21 апреля 1926 года в Мейфэрском особняке на Брютон-стрит.
Она получила частное домашнее образование и начала выполнять свои общественные функции во время Второй мировой войны, служа во Вспомогательной территориальной службе.
Во время Второй мировой войны Елизавета прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля. Принцесса стала первой женщиной из королевской семьи, служившей в армии.
20 ноября 1947 года принцесса Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена – бывшего принца Греческого и Датского, за день до свадьбы получившего титул герцога Эдинбургского. У супругов четверо детей: Чарльз, принц Уэльский; Анна, королевская принцесса; принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский. Принц Филипп умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.
Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца – короля Георга VI. Королева Великобритании является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.
Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стали известны подробности смерти Елизаветы II
|
|
Королева Великобритании Елизавета II умерла до прибытия в замок Балморал двух своих сыновей принцев Эндрю и Эдварда, а также своего внука принца Уильяма, сообщает газета Mirror.
«Королева умерла до того, как принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдвард и Софи (графиня) Уэссекская прибыли в Балморал в четверг днем», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Самолет, на котором прибыли члены семьи в аэропорту Шотландии в 15.50 (17.50 мск). По данным телеканала Sky News, о смерти королевы стало известно в 16.30 по местному времени (18.30 мск) – об этом уведомили нового премьера Британии Лиз Трасс.
Также, как сообщает газета Daily Mail, внук королевы принц Гарри тоже прибыл в Шотландию уже после сообщения о смерти королевы. Дворец опубликовал официальное сообщение о смерти Елизаветы в 18.30 по местному времени (20.30 мск), а самолет принца Гарри приземлился примерно спустя 15 минут после этого.
Sky News пишет, что принц Гарри, предположительно, первым покинул Балморал в пятницу.
Между тем в Букингемском дворце сообщили, что королевский траур в связи с кончиной королевы Британии продлится до семи дней после похорон.
«После кончины Ее Величества королевы по желанию короля период королевского траура будет соблюдаться с настоящего момента до семи дней после похорон королевы», – сообщили во дворце, дата похорон будет объявлена «в надлежащее время».
Флаги в королевских резиденциях останутся приспущенными до 8.00 (10.00 мск) следующего дня после завершения траура. Королевские резиденции, в том числе сам Букингемский дворец и замок Балморал, будут закрыты для посещения, а также владения королевы закроются до похорон королевы.
Букингемский дворец также призвал всех желающих оставлять соболезнования в связи со смертью королевы онлайн на официальном сайте, поскольку книг соболезнований в королевских резиденциях не будет.
Траурный оружейный салют пройдет в Лондоне в 13.00 (15.00 мск). Будет выпущено 96 залпов – по одному на каждый год жизни королевы.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III. Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на похоронах Елизаветы II
|
|
Личное присутствие президента Владимира Путина на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II не рассматривается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Такой вариант не рассматривается», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.
По словам Пескова, ясности по поводу того, кто будет представлять Россию на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, нет.
«Ну пока не было объявлено, какая будет протокольная практика, будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах, это же все должно быть объявлено как-то королевским двором, властями Великобритании, пока не было таких объявлений», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Принц Чарльз стал королем после смерти Елизаветы II
Принц Уэльский Чарльз немедленно становится монархом после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
«После смерти королевы принц Чарльз немедленно стал новым монархом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.
#{bigimage=2051150}
Напомним, 8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.
Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу. Он самый пожилой наследник, когда-либо восходивший на британский престол.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Букингемский дворец заявил об ухудшении состояния здоровья Елизаветы II
|
|
Состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы II вызывает обеспокоенность у врачей, говорится в распространенном в четверг заявлении Букингемского дворца.
«После дальнейшего обследования сегодняшним утром врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», – приводит ТАСС сообщение дворца.
В свою очередь премьер-министр страны Лиз Трасс на фоне сообщений об ухудшении здоровья 96-летнего монарха заявила, что «мысли народа Великобритании с Елизаветой II».
Между тем сын королевы принц Чарльз с супругой и внук принц Уильям едут в Шотландию, где находится британская королева, после сообщений об ухудшении ее здоровья, передает РИА «Новости».
Ранее королева приняла отставку Бориса Джонсона, который занимал этот пост чуть более трех лет. Его встреча с монархом, на которой присутствовала также супруга Джонсона Кэрри, продлилась около 40 минут.
Елизавета II также провела аудиенцию с преемником Джонсона Лиз Трасс, на которой утвердила ее в должности главы британского правительства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт назвал адресатов выступления Путина на ВЭФ
|
|
«Глава государства стремится транслировать в массы уверенность России в собственной правоте. И в первую очередь в его заявлениях мы видим ряд сигналов нашим партнерам», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя выступление российского президента на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
«Россия дает понять, что с ней можно по-прежнему сотрудничать и не опасаться инвестиций. Путин продемонстрировал – ситуация находится под контролем», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Собеседник также отметил, что часть месседжей была направлена на внутреннюю аудиторию. «Не будем отрицать, что сегодня существует некоторый алармизм, который активно подогревается Западом. Это связано с опасениями, что якобы буквально в течение нескольких месяцев Россия начнет по-настоящему чувствовать давление всего массива введенных санкций. Люди переживают, как бы это не сказалось на качестве жизни и работе экономической и социальной инфраструктуры. Слова президента были призваны противостоять такого рода настроениям», – пояснил он.
«И еще часть его пассажей была своего рода заочной полемикой с западными лидерами. Думаю, есть все основания полагать, что его речь будет изучена, а точка зрения – услышана», – предположил эксперт. «Ну и кроме того, становится ясно, что Украина, хотя и является очень обсуждаемой проблемой, но это не единственный вопрос, который должен всех волновать. Именно поэтому президент фактически обошел стороной эту тему», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем стоит обратить внимание на риторику в отношении Великобритании. У Москвы и Лондона на протяжении последних нескольких лет довольно напряженные отношения – это угроза создания AUKUS, который формально направлен против Китая, но наверняка затронет и Россию, давняя история со Скрипалями, сокрытие в Лондоне беглых российских олигархов... Поводов для разногласий у нас достаточно. Поддержка Британией Украины стала спусковым крючком для резких заявлений президента в адрес лидеров этого государства», – заключил Кортунов.
Ранее Владимир Путин, выступая в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил: Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но укрепила свой суверенитет. Он также отметил, что Россия не начинала военные действия на Украине, а пытается их закончить, они идут там с 2014 года.
«Хочу еще раз подчеркнуть, мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начались военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине тех, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа», – сказал он.
Президент добавил, что сегодняшняя киевская власть имеет неонацистский след. Он рассказал, что «(европейские партнеры) отвечают: «Ну ладно, такие (как на Украине) неонацисты и у вас есть, и у нас есть». Да, есть. Но ни у нас, ни в других цивилизованных странах не возводят этих нацистов и крайних националистов нацистского толка в ранг национальных героев. Вот в чем разница. А на Украине делают именно это».
Кроме того, президент сообщил о преодолении самой сложной ситуации в экономике России и добавил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. С другой стороны, по словам Путина, Запад «кинул» Россию в вопросах реализации «зерновой сделки».
«Мы обещали сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. И все об этом так и говорили, когда шла об этом речь», – сказал он.
Путин подчеркнул, что «то, что мы видим, – это очередной наглый обман. И дело не в нас, это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии, это просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Он добавил, что Россия будет настаивать, чтобы вывоз зерна с Украины и продовольствия России был направлен на улучшение ситуации на мировых рынках и снижение цен.
«Я надеюсь, что все-таки ситуация, в конце концов, как-то поменяется, мы, во всяком случае со своей стороны, будем настаивать на том, чтобы все это мероприятие с вывозом зерна [с Украины] и нашего продовольствия было направлено, прежде всего, на позитивное влияние на мировые продовольственные рынки, чтобы цена пошла вниз», – подчеркнул глава государства. По мнению Путина, Запад «надул и кинул» беднейшие страны с вывозом зерна с Украины.
Также президент России оценил требования жителей Германии включить «Северный поток – 2». «В Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2». Мы разделяем эти требования потребителей в Германии», – сказал он. Путин отметил, что Россия готова «сделать это завтра». «Но не мы же санкции ввели», – сказал Путин. Он напомнил, что санкции ввели под давлением США, и сказал, что они обусловлены тем, что «американцы сами хотят продавать – втридорога».
По словам президента России, Польша и Украина самостоятельно закрыли газопровод. «Северный поток» сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам», – сказал Путин.
«Что произошло: две нитки газопровода (проходят) по Украине – Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Вторая трубопроводная система «Ямал – Европа» (проходит) через Польшу – Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли», – подчеркнул президент.
При этом Путин исключил поставки за рубеж, если они противоречат интересам России, и «если ЕС не нужны преимущества по дешевому газу из России, тогда для этого есть другие страны». «Но если нам кто-то попытается что-то навязать – хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются... И нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать: «мерзни, мерзни, волчий хвост», – добавил он.
Также Путин считает «странной дипломатической установкой» высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости «победить Россию на поле боя». Путин добавил, что «если бы он (Боррель) был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата Евросоюза из его уст это звучит очень странно».
По мнению Путина, Боррель «мелет языком, он большой специалист по этой части». Кроме того, глава России полагает, что Боррель сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании.
«Если бы он жил в 1930-е годы в Испании и услышал бы в сводке погоды известную сакраментальную фразу – «над всей Испанией безоблачное небо»... Как известно, это был сигнал к началу государственного переворота со стороны генерала Франко. Он бы взял в руки оружие, и на чьей был бы стороне: на стороне демократически избранного левого правительства того времени или на стороне путчиста? На мой взгляд, он был на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины... и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка, вот, кто на стороне фашистов», – сказал Путин.
Также Путин раскритиковал процедуру избрания премьера Британии. По мнению президента, в Британии действует «далекая от демократических принципов процедура избрания главы правительства». «Правящие элиты там имеют свои установки, мы знаем позицию тори по этим вопросам, в том числе по отношению к России. Это их дело – как выстраивать отношения с Российской Федерацией. Наше дело – защищать свои собственные интересы. И мы будем делать это последовательно, пусть никто в этом не сомневается», – подчеркнул Путин.
«Народ Великобритании не участвует в данном случае в смене правительства», – указал президент. По его словам, в Великобритании действует «далекая от демократических принципов процедура избрания главы правительства». «Она происходит в рамках победившей на предыдущих парламентских выборах партии», – пояснил Путин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Трасс: Новый британский монарх взял имя Карл III
С кончиной королевы Елизаветы II Британия вступает в новую эру, народу необходимо объединиться для помощи королю, заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.
Она также сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III, сегодня ему переходит корона, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что принц Уэльский Чарльз немедленно становится монархом после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
Напомним, 8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.
Согласно королевской традиции, престол должен перейти к старшему сыну королевы – 73-летнему Чарльзу. Он самый пожилой наследник, когда-либо восходивший на британский престол.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На последнем снимке у Елизаветы II заметили большой синяк
|
|
На последних прижизненных снимках королевы Великобритании Елизаветы II во время аудиенции премьер-министра страны Лиз Трасс виден синяк на руке монарха, заметил Newsweek.
«На сделанных фотографиях королева пребывала в хорошем настроении, если не считать заметного синяка на правой руке», – пишет издание, передает РИА «Новости».
Речь идет о фотографиях, сделанных во время встречи Елизаветы с новым премьер-министром страны Лиз Трасс в замке Балморал, состоявшейся за пару дней до смерти королевы.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин раскритиковал процедуру избрания премьера Британии
|
|
В Великобритании действует «далекая от демократических принципов процедура избрания главы правительства», заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Правящие элиты там (в Великобритании) имеют свои установки, мы знаем позицию тори по этим вопросам, в том числе по отношению к России. Это их дело – как выстраивать отношения с Российской Федерацией. Наше дело – защищать свои собственные интересы. И мы будем делать это последовательно, пусть никто в этом не сомневается», – передает ТАСС слова Путина.
Кроме того, он указал на недемократичность процедуры назначения Трасс премьером Британии.
«Народ Великобритании не участвует в данном случае в смене правительства», – указал президент. По его словам, в Великобритании действует «далекая от демократических принципов процедура избрания главы правительства». «Она происходит в рамках победившей на предыдущих парламентских выборах партии», – пояснил Путин.
Напомним, лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства.
Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ждет улучшений в отношениях Москвы и Лондона после прихода Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что стоит ждать от нового премьера Британии Лиз Трасс.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США не смогли доказать в ООН закупку Россией оружия у Ирана и КНДР
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали.
«Привлекли внимание безапелляционные утверждения США и Соединенного Королевства о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации в стенах Совета Безопасности», – приводит слова российского дипломата РИА «Новости».
Дипломаты от Великобритании и США в ответ промолчали.
В пятницу Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают, что Иран якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов.
До этого американское издание The New York Times со ссылкой на источник в официальных кругах сообщила, что в Россию якобы прибыла первая партия иранских беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Washington Post о поставке иранских беспилотников, заявил, что это издание в последнее время публикует много вбросов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев заявил о смене «лохматого Бориски» на «фрик-тетку» в Британии
На смену Борису Джонсону на посту премьера Британии пришла «фрик-тетка» Лиз Трасс, которая является «термоядерной русофобкой», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Смена караула в Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла. Новая премьерша: а) некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всем; б) косит под Маргарет Тэтчер, не обладая ее способностями даже на 5%; в) рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием ее же бредовых санкционных упражнений», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он предположил, что Трасс вскоре «со всеми рассорится» и уйдет с позором, как «и ее предшественник – лохматый Бориска».
Напомним, лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Британии.
Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль не ждет улучшений в отношениях Москвы и Лондона после прихода Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, что стоит ждать от нового премьера Британии Лиз Трасс.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Запад не в том положении, чтобы диктовать России условия
Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия, пусть одумаются, заявил президент Владимир Путин, комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы.
«Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства, но если кто-то попытается нам что-то навязать, хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Ранее в среду Путин заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
В сообщении российского лидера отмечается, что с именем Елизаветы неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Британии. «На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», – говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Кремля.
Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании.
Напомним, в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая правила страной 70 лет. После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
Карл III заявил о планах править Британией всю жизнь
|
|
Король Карл III в своем обращении к подданным дал обещание поддерживать конституционные принципы в сердце Британии и править по примеру матери, служа стране, до самой смерти.
«Наши ценности сохранились и должны сохраниться. Роль и обязанности монарха тоже сохранились... Я торжественно клянусь... поддерживать конституционные принципы в сердце нашей страны», – заявил он в первом телеобращении к нации, передает РИА «Новости».
Также Карл III присвоил своему старшему сыну, наследнику престола Уильяму титул принца Уэльского. Он добавил, что супруга Уильяма Кейт получила титул принцессы Уэльской.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе
Читатели британской Daily Mail начали активно обсуждать предупреждение президента России Владимира Путина об остановке поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
«Дело в том, что Путин – настоящий лидер. Не одна из тех маленьких марионеток, которые приходят и уходят каждые несколько лет, как в западных странах. Ни у кого на Западе нет интеллектуальных способностей перехитрить его», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий под статьей.
Кто-то отметил, что Владимир Путин – мастер тактики, поэтому необходимо понимать свои карты, прежде чем спорить с ним.
Один из пользователей предположил, что проблему можно было решить за несколько недель, если бы Запад предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сесть за стол переговоров.
«Запад обращался с Россией как с грязью, когда та просила НАТО не подходить вплотную к ее границам. Запад считал, что Россия слишком слаба, чтобы протестовать. Но их вырвали из грез. Нравится он вам или нет, но Путин – гигант по сравнению с пигмеями: Байденом, Шольцем и Трасс!» – резюмировали читатели.
В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД