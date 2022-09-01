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Миссии МАГАТЭ покажут не только Запорожскую АЭС, но и обстрелянные ВСУ соцобъекты
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Миссии МАГАТЭ, которая 1 сентября прибыла на Запорожскую АЭС, покажут станцию и обстрелянные ВСУ социальные объекты, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
«Мы маршрут строим так, чтобы они обязательно посмотрели и социальные объекты», – передает ТАСС со ссылкой на слова Балицкого, сказанные в интервью Первому каналу.
В МИД России прокомментировали миссию МАГАТЭ, отметив мужество экспертов и их готовность работать «буквально под украинским огнем».
Напомним, в администрации города сообщили, что пожары в двух детских садах зафиксированы в Энергодаре в результате обстрела города утром в четверг украинскими войсками. Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания.
В Финляндии заявили о провале украинского проекта
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Крушение планов Запада и НАТО на Украине означает провал украинского проекта, заявил финский политолог Йохан Бекман.
«Главная проблема для Запада и НАТО – провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта», – передает РИА «Новости» слова Бекмана в беседе с «Украиной.ру».
При этом безрезультатность действий киевских военных уже повлияла на поддержку со стороны их союзников, указал специалист.
«Западные страны уже стали отправлять меньшие партии оружия. Потому что они понимают, что незачем отправлять больше, если нет результатов», – отметил политолог.
Кроме того, Бекман добавил, что Запад сам становится военным преступником, когда Киев бомбит полученным от НАТО оружием мирные города в Донбассе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Минобороны: В районе ЗАЭС потоплены две самоходные баржи с десантом ВСУ
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Российские военные пресекли попытку высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, в результате огневого поражения баржи потоплены.
«Около 7.00 мск подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя. В результате огневого поражения российских Вооруженных сил две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также отмечается, что 1 сентября киевский режим предпринял попытку крупной провокации для срыва приезда рабочей группы МАГАТЭ на ЗАЭС посредством обстрела территории и места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка. «Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока Запорожской АЭС», – говорится в сообщении.
Кроме того, в 6.20 мск на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС киевским режимом была осуществлена высадка двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек на семи быстроходных моторных лодках. Диверсанты блокированы подразделениями Росгвардии, осуществлявшими охрану ЗАЭС, и подошедшими к ним на усиление подразделениями российских военных.
Помимо прочего, вчера, 31 августа, вооруженными силами Украины нанесен удар тремя «дронами-камикадзе» по территории АЭС. Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции. Два из них упали на крышу учебно-тренировочного центра. Жертв и разрушений нет.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
При этом из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега.
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Для уничтожения украинского десанта возле Запорожской АЭС применили авиацию
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Министерство обороны России рассказало о подробностях утренней высадки украинского десанта в окрестностях Энергодара.
«Сегодня около 6.00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, с 8.00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС.
«Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока. Провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию», – добавили в оборонном ведомстве.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение.
До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
Напомним, в администрации города сообщили, что пожары в двух детских садах зафиксированы в Энергодаре в результате обстрела города утром в четверг украинскими войсками.
Запорожские власти: Большая часть украинского десанта у ЗАЭС уже уничтожена
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«Зеленский и ВСУ хотели получить контроль над ЗАЭС к моменту визита миссии МАГАТЭ. Сейчас по противнику ведется плотный огонь. С кокошниками, хлебом и солью их никто встречать не стал бы», – заявил газете ВЗГЛЯД член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее Минобороны сообщило, что диверсионная группа численностью до 60 человек высадилась на берегу Каховского водохранилища и попыталась захватить АЭС.
«Массированные обстрелы начались в 5.30, а уже спустя полчаса в трех километрах от ЗАЭС на берегу Каховского водохранилища высадился украинский десант. Наши ребята быстро их вычислили, сейчас противник находится под плотным огнем, им не дают возможности даже поднять голову. Большая часть боевиков уже уничтожена», – рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сил для борьбы с противником хватает. Активно работает авиация, вертолеты, плюс минометные подразделения, спецназ. Наше преимущество безоговорочно. Это касается не только техники, но и людей, которые занимаются охраной объекта», – перечислил собеседник.
«Также было зафиксировано три прилета в 400 метрах от первого блока станции. Это очень близко. По предварительной информации, речь идет о 155-мм калибре западного образца. Удары уже традиционно наносились со стороны Марганца или Никополя», – отметил Рогов.
Собеседник также выразил уверенность в том, что это была умышленная провокация, связанная с приездом миссии МАГАТЭ. «Была попытка захватить станцию. Зеленскому и ВСУ было важно сделать это к приезду миссии МАГАТЭ. Они хотели показать, что ЗАЭС якобы находится под украинским контролем. Но это были самоубийственные действия. С кокошниками, хлебом и солью их никто встречать не стал бы», – рассуждает он.
«Сейчас в Энергодаре напряженная обстановка. Массированные обстрелы ведутся уже несколько часов. Зафиксированы прямые попадания по жилым домам, разрушены два детских сада, магазины. Люди, очевидно, немного напуганы, испытывают тревогу. Что касается Запорожской АЭС, то она находится в рабочем состоянии, уровень радиации в пределах естественного фона», – заключил Рогов.
В четверг Министерство обороны России рассказало об утренней высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара.
«Сегодня украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, с 8.00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС.
«Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока. Провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию», – добавили в оборонном ведомстве.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
При этом из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился 5-й энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега.
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В Германии оценили потенциал российской армии
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Не стоит недооценивать потенциал армии России, в которой есть еще «огромные запасы» вооружений, заявил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн.
Об этом Цорн заявил в интервью Reuters, отметив, что большая часть Военно-морского флота России не была развернута у берегов Украины, передает Lenta.ru.
Также он добавил о потенциале российских военно-воздушных сил, которые могут представлять угрозу НАТО.
«Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, но даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий», – заявил генеральный инспектор бундесвера.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные почувствуют ответ за участие в спецоперации. Он пообещал не оставить ни одной безопасной базы от Крыма до Харьковской области, добавив, что ВСУ уничтожат все склады и технику.
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Стало известно об участии США в подготовке «контрнаступления» Украины
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Соединенные Штаты участвуют в подготовке «контрнаступления» Украины, взаимодействуя с Киевом в планировании операций, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американские, западные и украинские источники.
«США в ходе подготовки контрнаступления Украины призвали Киев ограничить операцию по географии и по целям, чтобы <…> не увязнуть на нескольких фронтах», – приводит текст сообщения телеканала ТАСС.
По словам американских и украинских представителей, Украина изначально планировала более широкое контрнаступление, но в последние недели сократила масштабы своих планов в районе Херсона.
Как заявил телеканалу пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, Вашингтон ведет с Киевом регулярный военный диалог на различных уровнях. «Мы не будем комментировать конкретные детали такого взаимодействия. В целом мы предоставляем украинской стороне информацию для лучшего понимания угроз, с которыми они сталкиваются. <…> Украинцы сами принимают окончательные решения по своим операциям», – сказал он.
Накануне экс-советник главы Пентагона обвинил в конфликте на Украине власти США. Как подчеркнул американский полковник Дуглас Макгрегор, за все происходящее на Украине ответственны Соединенные Штаты, за президентом Украины Владимиром Зеленским стоит Вашингтон, который диктует Киеву план действий.
В среду появились сообщения, что ВС России перемалывают батальоны ВСУ на херсонском направлении. Во вторник Минобороны России сообщало, что в результате разгрома украинских войск при попытке наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские силовики понесли масштабные потери. «Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих», – сообщили в Минобороны РФ.
При этом действия ВСУ под Херсоном с точки зрения тактики совпали с действиями украинской армии под селом Кодема в ДНР. Если в первом случае на каждом из трех участков фронта ВСУ ввели до 20 танков и до двух батальонов пехоты, то во втором случае атака производилась 20 танками и 30 боевиками. При этом и под Херсоном, и под селом Кодема ВСУ использовали отвлекающие и второстепенные удары. Но в обоих случаях ВС РФ удалось разбить планы противника.
Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил попытку наступления украинских силовиков под Херсоном и в ДНР, выразив уверенность, что новой тактике ВСУ обучили западные инструкторы.
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Автор «Ночного дозора» ответил решившим закрыть музей Булгакова в Киеве украинским писателям
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«Украине не нужна культура, она, в общем-то, идет в противоположном направлении», – заявил газете ВЗГЛЯД писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, комментируя призыв украинского Союза писателей закрыть музей русского писателя Михаила Булгакова в столице страны.
Национальный союз писателей Украины заявил, что русский писатель Михаил Булгаков ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях, в связи с чем необходимо закрыть музей в его честь в Киеве. Вместо него они предложили открыть музей украинского композитора Александра Кошица, который как раз проживал какое-то время в этом доме.
«Украине не нужна культура, она, в общем-то, идет в противоположном направлении. Создать музей композитора – дело прекрасное, закрыть музей великого писателя, который так или иначе с Украиной был связан и оставил достаточно точные и едкие наблюдения за периодом ее независимости – глупость», – считает Лукьяненко.
Он подчеркивает, что в обществе всегда есть люди, которые уничтожают для себя ту часть культуры, к которой они когда-то были причастны. Более того, собеседник отмечает, что подобное на Украине наблюдалось не один раз.
«На такое только можно развести руками. Мы уже неоднократно наблюдали подобные чудеса их политики», – сказал писатель.
В середине августа этого года со стены здания Института филологии Киевского национального университета им. Шевченко демонтировали мемориальную доску Булгакова. Газета ВЗГЛЯД писала, как русский писатель 100 лет назад предвидел и описал эти события – и киевский режим лишь подтвердил его прозорливость.
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При уничтожении украинского десанта на ЗАЭС захвачено трое пленных
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В Запорожской области взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«В плен взято три человека (из украинского десанта), двое из них в тяжелом состоянии, врачи сейчас борются за их жизнь», – заявил Рогов в эфире «Соловьев-Live», передает РИА «Новости».
По его словам, еще 12 человек из числа диверсантов все еще ведут боевые действия.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что сейчас большая часть украинского десанта уже уничтожена.
При этом из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега.
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СМИ: Зеленский сдал виллу в Тоскане россиянам
Вилла президента Украины Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была сдана паре граждан России, проживающих в Лондоне, следует из сообщения итальянской газеты il Tirreno.
По данным СМИ, некая россиянка ранее публиковала фотографию из сада на небольшой территории дома, по которой якобы можно было опознать владение Зеленского.
Сообщается также, что местное агентство недвижимости вело переговоры с группой корейских туристов, которые хотели арендовать виллу на август за 50-70 тыс. евро, но сделка не состоялась. А затем недвижимость якобы сняли некие россияне из Лондона, передает РИА «Новости».
Сотрудники агентства недвижимости опровергли эту информацию после публикации il Tirreno. Риелторы сообщили, что вилла снова свободна.
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В районе Энергодара высадился украинский десант
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В районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение, сообщил глава администрации города Александр Волга.
«Они на данный момент лежат, по ним работает авиация», – передает РИА «Новости» его слова.
Информацию подтвердил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в стриме RT.
«Прямо сейчас мне сообщают, что в районе Энергодара произведена попытка высадки украинского десанта. Они переплыли через Днепр и пытаются закрепиться на берегу. Это какое-то отчаяние, когда они понимают, что МАГАТЭ не сможет молчать. Я уверен, что среди представителей делегации есть люди, которые выполнят свои обязательства», – передает его слова ТАСС.
Между тем сообщается, что миссия МАГАТЭ выехала в Энергодар.
За прошедшие сутки Энергодар, где находится Запорожская АЭС и куда ждут миссию МАГАТЭ, подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.
Напомним, в среду миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая направляется на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), прибыла в город Запорожье.
В центре Херсона обнаружен штаб украинских террористов
Сотрудники уголовного розыска обнаружили в центре Херсона штаб террористической организации «Национальный корпус», являющейся гражданским крылом запрещенного в России полка «Азов», сообщает ГУ МВД по области.
«Полицейские в самом центре Херсона провели осмотр квартиры, которую в качестве своего штаба использовали боевики... террористической организации «Национальный корпус» (гражданское крыло полка «Азов»). В ходе осмотра изъято: одежда с символикой «Национального корпуса», большое количество печатной продукции, пропагандирующей идеи национальной нетерпимости, самодельные плакаты и трафареты, в том числе с лозунгами террористических организаций ОУН*-УПА* (Организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия*, запрещена в РФ) и «Национальный корпус», – отмечается в Telegram-канале ведомства.
Ранее появились сообщения, что ВС России перемалывают батальоны ВСУ на херсонском направлении. Кроме того, Минобороны России сообщало, что в результате разгрома украинских войск при попытке наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские силовики понесли масштабные потери.
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Украинские военные задержали миссию МАГАТЭ по пути на Запорожскую АЭС
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Представитель МАГАТЭ заявил в четверг, что миссия агентства, направляющаяся на Запорожскую АЭС, задержалась на три часа на подконтрольной Украине территории. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры с украинскими военными для того, чтобы попасть на ЗАЭС, сообщили СМИ.
Как передает ТАСС со ссылкой на Reuters, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры с украинскими военными для того, чтобы попасть на ЗАЭС. Миссия намерена достичь ЗАЭС в четверг.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина делает все, чтобы не допустить поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. Для уничтожения украинского десанта возле Запорожской АЭС применили авиацию. Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок.
До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
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На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожены 31 танк и более 350 военных ВСУ
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За последние сутки ВКС России, российская артиллерия и ракетные войска уничтожили 31 танк, 22 БМП и свыше 350 украинских военнослужащих, сообщает российское Минобороны.
«Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск. Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В ходе поражения подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Русские Тишки сорвано наступление ВСУ на Харьковском направлении, потери украинских военных составили более 50 человек.
«Оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова. При выходе к северо-западной окраине Салтовка военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования «Кракен», которым большинство из них было уничтожено», – добавили в министерстве.
Свыше 100 украинских военных и 15 единиц техники уничтожено ударами ВКС по пункту временной дислокации 93-й механизированной бригады ВСУ у населенного пункта Часов Яр ДНР.
Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ у Артемовска из-за больших потерь и отсутствия огневой поддержки отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и ушел в тыл.
Кроме того, за сутки поражены четыре пункта управления, в том числе: 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Кутузовки Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 93-й механизированной бригады в районе Дмитровки Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 144-х районах.
В районах Часова Яра и Артемовска уничтожены два пункта управления беспилотниками, в районе Андреевки Херсонской области уничтожен огневой взвод гаубиц M777. Также ликвидированы восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у населенных пунктов Дорожнянка, Малиновка Запорожской области, Кавказ, Березнеговатое, Жовтневое, Великое Артаково Николаевской области, Новоукраинка Донецкой народной республики и Коломийцы Днепропетровской области.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Яковенково, Волчий Яр, Шпаковка, Кисловка, Глинское, Капитоловка Харьковской области, Петровка и Любимовка Херсонской области», – добавили в Минобороны.
У населенного пункта Безымянное в Херсонской области перехвачена «Точка-У», 48 снарядов РСЗО, 44 из которых – HIMARS. В районе Антоновского моста ПВО сбили две противолокационные ракеты AGM-88 HARM производства США.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1852 беспилотных летательных аппарата, 371 зенитный ракетный комплекс, 4663 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3363 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5192 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в министерстве.
В среду Минобороны сообщало, что предпринятая попытка ВСУ возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась.
Также ведомство отмечало, что киевский режим в течение 30 августа продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
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Минобороны заявило о полном контроле обстановки в районе Запорожской АЭС
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Министерство обороны России заявило о полном контроле над ЗАЭС и готовности принять миссию МАГАТЭ.
«Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы. Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под полным контролем», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. Для уничтожения украинского десанта возле Запорожской АЭС применили авиацию. Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок.
До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
Напомним, в администрации города сообщили, что пожары в двух детских садах зафиксированы в Энергодаре в результате обстрела города утром в четверг украинскими войсками.
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Глава музея Булгакова в Киеве отреагировала на требование о закрытии учреждения
Директор музея Михаила Булгакова Людмила Губианури предложила украинскому союзу писателей, решившему закрыть музей, заодно исключить писателя из объединения.
«Союз писателей, думаю, использовал не все свое оружие. Перед тем, как инициировать закрытие музея Булгакова, они должны инициировать исключение Булгакова из Союза писателей и лишение гражданства за антисоветскую деятельность. Чем они и занимались в течение своей богатой истории», – цитирует Губианури украинское издание «Страна.ua».
Напомним, союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица.
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