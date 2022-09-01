Лукашенко заявил, что украинцы вскоре попросят у Белоруссии и России защиты от Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша планирует воспользоваться ситуацией и воссоздать новую Речь Посполитую, уже юридически оформляет свои особые привилегии на Украине.

«И опять на горизонте кто? Те же польские элиты, а за их спиной, знаете, 55, по-моему, уже государств. Пользуясь ситуацией, воссоздают новую Речь Посполитую, уже юридически оформили свои особые привилегии на Украине», – передает ТАСС его слова.

Лукашенко добавил, что «украинцам в ближайшее время придется прекратить всякую бойню с Россией и обратиться к нам [Белоруссии и РФ], чтобы защитить их от этой колонизации, от хитрого движения на восток с территории Польши и других государств, чтобы Украину порезать на куски».

По словам белорусского лидера, умы польских элит с давних времен будоражит идея захвата новых земель. «Ничего не имею к польскому народу, никаких претензий, вы знаете нынешних политиков, у которых в голове кипит», – сказал он, подчеркнув, что Речь Посполитая – «пример того, как нельзя строить союзное государство».

Тем временем обострились отношения Польши и Германии, что на самом деле способно привести к очередному в истории разделу польского государства.

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