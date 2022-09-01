Возможности на рынке импортозамещения ПО в России оценили в 350 млрд рублей в год

После ухода зарубежных компаний из России для отечественных производителей программного обеспечения появились рыночные возможности, которые составляют примерно 350 млрд рублей в год. Для российских игроков это отличная возможность рассказать о себе на рынке, заявил директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.

«Рынок софта в России составляет примерно 700 млрд рублей в год. После того как иностранные компании покинули рынок, появилась рыночная возможность на 350 млрд рублей в год. Это прекрасная возможность завоевать этот рынок», – передает ТАСС слова Варламова.

При этом Варламов отметил, что размер ниш в России будет недостаточным для развития компаний. Соответственно, их целью должен стать не внутренний, но внешний рынок.

«Допустим российский рынок вашего решения – 10 млрд руб. Создавая новый бизнес, вы заберете 30–40%, максимум 50% рынка – больше не бывает. А если 5 млрд недостаточно для того, чтобы создать и поддерживать такое решение? Значит, вы заранее должны думать, а куда вы еще будете выходить, на какие рынки», – пояснил директор ФРИИ.

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