Севший на мель нефтетанкер заблокировал навигацию в Суэцком канале

Навигация в Суэцком канале прервалась из-за севшего на мель нефтяного танкера под флагом Сингапура, сообщили источники издания Youm7.

«Нефтяной танкер грузоподъемностью 64 тыс. тонн и длиной 252 метра сел на мель в Суэцком канале, что привело к приостановке судоходства в пределах провинции Суэц», – приводит текст публикации РИА «Новости».

Напомним, в сентябре 2021 года севший на мель танкер перекрыл судоходство в Суэцком канале. Кроме того, 24 марта водная артерия была была заблокировна на пять дней контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась, через него начали проходить первые суда. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить 1 млрд долларов. Владелец контейнеровоза Ever Given недеялся разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала мирным путем, не доводя дело до суда.