Обозреватели Politico объяснили, почему от встречи глав стран «Группы семи» не стоит ожидать судьбоносных решений

Tекст: Максим Попов

По оценке издания, участники встречи – откровенно слабые политики, которые теряют свою популярность. Исключение составляет премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Большинство глав государств G7 сейчас сталкиваются с множеством внутриполитических проблем и кризисов, в том числе на фоне прошедших недавно выборов в Европарламент, и отчаянно цепляются за власть, приводит цитату ТАСС.



По словам экс-посла США при НАТО Иво Даалдера, нынешний премьер-министр Канады Джастин Трюдо, вероятно, проиграет следующие выборы. Такая же судьба может ожидать и президента США Джо Байдена. Позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона также нельзя считать прочными. А британский премьер Риши Сунак – просто «ходячий мертвец», отметил Даалдер в интервью Politico.



Наконец, премьер-министр Японии Фумио Кисида также испытывает серьезные проблемы, добавил Даалдер.



Единственным по-настоящему сильным политиком на саммите можно считать главу правительства Италии Джорджу Мелони, утверждает издание. После недавних выборов в Европарламент она получила возможность сыграть решающую роль в формировании долгосрочной политики Евросоюза, говорится в материале. В частности, Мелони намерена принять участие в переговорах с лидерами ЕС о распределении высших постов в сообществе.



Как сообщалось ранее, правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Среди европейских законодателей увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось.





