Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.0 комментариев
Politico: Саммит G7 в Италии – встреча «хромых уток»
Обозреватели Politico объяснили, почему от встречи глав стран «Группы семи» не стоит ожидать судьбоносных решений
Саммит лидеров стран «Группы семи» в Италии будет встречей «хромых уток». Его нельзя назвать демонстрацией мощи Запада, говорится в материале Politico.
По оценке издания, участники встречи – откровенно слабые политики, которые теряют свою популярность. Исключение составляет премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Большинство глав государств G7 сейчас сталкиваются с множеством внутриполитических проблем и кризисов, в том числе на фоне прошедших недавно выборов в Европарламент, и отчаянно цепляются за власть, приводит цитату ТАСС.
По словам экс-посла США при НАТО Иво Даалдера, нынешний премьер-министр Канады Джастин Трюдо, вероятно, проиграет следующие выборы. Такая же судьба может ожидать и президента США Джо Байдена. Позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона также нельзя считать прочными. А британский премьер Риши Сунак – просто «ходячий мертвец», отметил Даалдер в интервью Politico.
Наконец, премьер-министр Японии Фумио Кисида также испытывает серьезные проблемы, добавил Даалдер.
Единственным по-настоящему сильным политиком на саммите можно считать главу правительства Италии Джорджу Мелони, утверждает издание. После недавних выборов в Европарламент она получила возможность сыграть решающую роль в формировании долгосрочной политики Евросоюза, говорится в материале. В частности, Мелони намерена принять участие в переговорах с лидерами ЕС о распределении высших постов в сообществе.
Как сообщалось ранее, правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Среди европейских законодателей увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось.