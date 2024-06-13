Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.0 комментариев
Вертолетчиков на Украине отправили в штурмовые отряды из-за нехватки техники
Подполье: Вертолетчиков на Украине отправили в штурмовые отряды из-за нехватки техники
Летчиков и обслуживающий персонал вертолетов на Украине отправили в штурмовые отряды из-за отсутствия техники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Информатор из Александрии в Кировоградской области Украины сообщил Лебедеву, что у Украины почти не осталось вертолетов, поэтому и обслугу, и летчиков «записали на ноль» в штурмовики, передает РИА «Новости».
По данным подпольщиков, военный аэродром в Александрии активно используется для полетов боевых самолетов.
Ранее российские военные в среду ударили по стоянкам украинских военных самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ.