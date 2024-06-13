Подполье: Вертолетчиков на Украине отправили в штурмовые отряды из-за нехватки техники

Tекст: Вера Басилая

Информатор из Александрии в Кировоградской области Украины сообщил Лебедеву, что у Украины почти не осталось вертолетов, поэтому и обслугу, и летчиков «записали на ноль» в штурмовики, передает РИА «Новости».

По данным подпольщиков, военный аэродром в Александрии активно используется для полетов боевых самолетов.

Ранее российские военные в среду ударили по стоянкам украинских военных самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ.