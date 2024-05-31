Спецоперация меняет формат отпусков, в том числе и внутри России. Украинские ракетные атаки на юге, закрытые аэропорты – всё это порождает опасения насчет отдыха в Крыму. Но Крым и соседние регионы ждут и готовы показать себя с лучшей стороны.

Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

Российское зерно найдет новых покупателей вместо Европы Европа вводит заградительные пошлины на российское и белорусское зерно. По сути, это означает остановку экспорта из России. Почему Брюссель продолжал покупать российское зерно, несмотря на разрыв многих экономических связей? И к чему приведет этот новый запрет? Подробности Перейти в раздел

Трампу приписали желание бомбить Москву с особым умыслом Одна из главных газет США сообщила об обещании Дональда Трампа разбомбить Москву и Пекин ради спасения Украины и Тайваня. Насколько можно доверять таким заявлениям? И в чем умысел тех, кто морально готовит американцев к войне с Россией и Китаем? Подробности Перейти в раздел

Россия разрывает логистические артерии ВСУ Россия усилила системную работу по уничтожению железнодорожной инфраструктуры, снабжающей украинскую армию. Примером этому стала серия ударов по ж/д станциям и составам, в том числе с бронетехникой. «Мы создаем непреодолимое препятствие для восстановления боеспособности частей ВСУ», объясняют эксперты и указывают на связь этих ударов с активностью российской армии на передовой. Подробности Перейти в раздел

Осуждение Трампа дает надежду на смуту в США Жюри присяжных в Нью-Йорке признало Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в махинациях с финансовой отчетностью, за что ему грозит 136 лет тюрьмы. С одной стороны, это последний шанс Джо Байдена остаться президентом. С другой – это открывает дорогу для такого развития событий, при котором США будут вынуждены уйти с Украины. Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел