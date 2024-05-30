Есть ли у кого-то еще сомнения, что возвращение Российской Федерации нефтяных богатств и перерабатывающих мощностей, принадлежавших некоторое время ЮКОСу, было законным?0 комментариев
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк, прославившаяся ролями в российских сериалах, умерла на 54-м году жизни после продолжительной болезни. В 2019 году ей диагностировали рак мозга (фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press)
Всенародную любовь актрисе принесла роль в сериале «Моя прекрасная няня» (фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press)
Заворотнюк на съемках сериала «Провокатор» (фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press)
Актриса Анастасия Заворотнюк на съемках фильма «Код Апокалипсиса» (фото: ТАСС)
Кадр из фильма «Код Апокалипсиса», 2007 год (фото: ТАСС)
Анастасия Заворотнюк c мужем Петром Чернышевым (фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press)
Анастасия Заворотнюк и Борис Грачевский (фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press)
Сергей Жигунов, Анастасия Заворотнюк и Борис Смолкин (фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press)
Дмитрий Нагиев и Анастасия Заворотнюк на съемках телешоу «Две звезды». (фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press)
Актриса Анастасия Заворотнюк на вручении Российской кинопремии MTV, 2007 год (фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press)
Актриса Анастасия Заворотнюк и актер Михаил Боярский на съемках шоу «Две звезды» (фото: Руслан Рощупкин/ТАСС)
Заворотнюк на съемках праздничного шоу «Супер Новый год» (фото: Антон Новодережкин/ТАСС)
Ведущие шоу «Танцы со звездами» Анастасия Заворотнюк и Юрий Николаев (фото: Алексей Никольский/ТАСС)
Анастасия Заворотнюк c мужем Петром Чернышевым (фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press)
Актриса Анастасия Заворотнюк во время эстафеты Олимпийского огня в Астрахани (фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости)