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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чья воля движет мировую историю

    Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.

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    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

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    30 мая 2024, 11:22 • Фоторепортаж

    Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

    Актриса Анастасия Заворотнюк, прославившаяся ролями в российских сериалах, умерла на 54-м году жизни после продолжительной болезни. В 2019 году ей диагностировали рак мозга (фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press)

    Всенародную любовь актрисе принесла роль в сериале «Моя прекрасная няня» (фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press)

    Заворотнюк на съемках сериала «Провокатор» (фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press)

    Актриса Анастасия Заворотнюк на съемках фильма «Код Апокалипсиса» (фото: ТАСС)

    Кадр из фильма «Код Апокалипсиса», 2007 год (фото: ТАСС)

    Анастасия Заворотнюк c мужем Петром Чернышевым (фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press)

    Анастасия Заворотнюк и Борис Грачевский (фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press)

    Сергей Жигунов, Анастасия Заворотнюк и Борис Смолкин (фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press)

    Дмитрий Нагиев и Анастасия Заворотнюк на съемках телешоу «Две звезды». (фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press)

    Актриса Анастасия Заворотнюк на вручении Российской кинопремии MTV, 2007 год (фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press)

    Актриса Анастасия Заворотнюк и актер Михаил Боярский на съемках шоу «Две звезды» (фото: Руслан Рощупкин/ТАСС)

    Заворотнюк на съемках праздничного шоу «Супер Новый год» (фото: Антон Новодережкин/ТАСС)

    Ведущие шоу «Танцы со звездами» Анастасия Заворотнюк и Юрий Николаев (фото: Алексей Никольский/ТАСС)

    Анастасия Заворотнюк c мужем Петром Чернышевым (фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press)

    Актриса Анастасия Заворотнюк во время эстафеты Олимпийского огня в Астрахани (фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости)

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    Кто выиграет от изменения налоговой системы

    Стало известно, какие налоговые изменения планируют финансовые власти России с 2025 года. Богатым предлагается платить больше налогов, а небогатые семьи с детьми получат возможность получить кэшбэк – возврат почти половины суммы НДФЛ. Кроме того, впервые за много лет предлагается повысить сумму налогового вычета. Также озвучены новые схемы уплаты НДС для малого и среднего бизнеса. Кто выиграет от нововведений? Подробности

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    НАТО переходит к ядерным провокациям у границ России

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    Как железная дорога сделала Донбасс сердцем России

    140 лет назад, 30 мая 1884 года, в Российской империи было открыто движение по Екатерининской железной дороге. Дорога соединила Донецкий и Криворожский бассейны – районы залегания угля и железной руды. Это стало ключевым событием, послужившим процветанию всего региона и имеющим значение до сих пор, в том числе для новых регионов России. Подробности

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    Украинская коалиция рискует потерять Нидерланды

    В Нидерландах впервые за 14 лет сменится власть: новым премьером станет бывший разведчик Дик Схоф, а главной силой правящей коалиции – Партия свободы, близкая по взглядам к Марин Ле Пен и другим критикам Евросоюза. Это грозит стать тяжелой потерей для русофобского фронта ЕС, так как голландцы принимали особо активное участие в борьбе с Россией. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

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