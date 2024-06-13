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    Россия обещала бороться против деления мира на богоизбранных и отверженных
    В ходе столкновений протестующих с полицией в Ереване пострадал 101 человек
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

    Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва ставит Узбекистан во главу угла

    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    19 комментариев
    13 июня 2024, 09:01 • Новости дня

    В Ростехе рассказали о влиянии санкций на работу «Уралвагонзавода»

    Ростех: Санкции против «Уралвагонзавода» не повлияют на работу предприятия

    Tекст: Вера Басилая

    Введенные против «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») санкции США никак не повлияют на работу предприятия, сообщили в госкорпорации.

    В Ростехе заверили, что санкции не отразятся на работе УВЗ, передает РИА «Новости».

    Ранее Соединенные Штаты объявили очередной пакет санкций против России, под них попал «Уралвагонзавод», проект «Мурманский СПГ», всего в черном списке свыше 300 физлиц и юрлиц.

    12 июня 2024, 18:46 • Новости дня
    ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи
    ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россияне и российские компании смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки, сообщил Центральный банк России.

    Сделки с долларом США и евро продолжат совершать на внебиржевом рынке, заявили в ЦБ, передает ТАСС.

    Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах российских граждан и компаний остаются сохранными, подчеркнул регулятор.

    Для определения курсов доллара и евро к рублю планируется использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

    Напомним, США ввели санкции против Московской биржи, после чего торговая площадка объявила, что прекратит торги долларом США.

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    12 июня 2024, 18:10 • Новости дня
    Мосбиржа решила не торговать долларом после санкций США
    Мосбиржа решила не торговать долларом после санкций США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В четверг Московская биржа не станет проводить торги долларом США из-за американских санкций против нее, заявили в торговой площадке.

    Торги евро также проводиться не будут, указали там, передает ТАСС.

    С 13 июня на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут производиться по всем инструментам за исключением валютных пар с долларом и евро.

    На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги продолжатся по всем инструментам, кроме инструментов с расчетами в долларах и евро. На срочном рынке торги будут проходить в обычном режиме.

    Ранее США объявили очередной антироссийский пакет санкций, в него включили Мосбиржу.

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    12 июня 2024, 21:47 • Новости дня
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники G7 смогли договориться о выделении киевскому режиму 50 млрд долларов, об этом заявили в Елисейском дворце в среду вечером.

    Лидеры G7 договорились выделить 50 млрд долларов Украине за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Идея о выделении этих средств принадлежит США, кредит предполагается гасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов, сказали в Елисейском дворце.

    Ранее Белый дом заявлял, что в G7 разрабатывают план «по изъятию» замороженных российских активов.

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    12 июня 2024, 19:35 • Новости дня
    Военкор Коц оценил прибывшие на Кубу российские корабли
    Военкор Коц оценил прибывшие на Кубу российские корабли
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В порт кубинской столицы прибыли лучшие боевые вымпелы Северного флота, это тот случай, когда «качество важнее количества», заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя визит ВМФ России в порт Гаваны.

    Состав эскадры Северного флота – это тот случай, когда «качество важнее количества», это «лучшие корабли» СФ, заявил Коц в своем Telegram-канале.

    «Адмирал Горшков» – это многоцелевой фрегат первого ранга с управляемым ракетным вооружением проекта 22350, корабль может нести «Ониксы», «Калибры» и гиперзвуковые «Цирконы», пояснил военкор.

    Также у фрегата есть радиолокационные станции, умеющие следить за всеми типами целей, современные комплексы РЭБ и РЭП, а все системы управления – цифровые.

    «По сути, этот корабль – плавающий компьютер, способный выполнять множество задач практически без участия человека», – добавил Коц.

    Его оборудование связано в сеть единым управлением, радиоэлектронный комплекс освещения надводной и подводной обстановки позволяет фиксировать врага на значительном расстоянии.

    Атомная подводная лодка «Казань», которая также в составе эскадры зашла в порт Гаваны – это проект 885М. Она может вести огонь всеми современными типами крылатых ракет морского базирования, у нее обновлена элементная база, модернизированное оборудование. Также у подлодки менее шумный новый двигатель, который делает сложным ее обнаружение в океанских глубинах.

    Все компоненты на этой АПЛ – российского производства, добавил Коц.

    В среду в порт Гаваны зашел российский фрегат «Адмирал Горшков» в составе группы кораблей Военно-морского флота России.

    Отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что прибытие кораблей ВМФ России на Кубу схоже с событиями Карибского кризиса в 1962 году.

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    12 июня 2024, 17:55 • Новости дня
    Москва пообещала ответ на новые санкции США

    Захарова: Антироссийские санкции США не останутся без ответа

    Москва пообещала ответ на новые санкции США
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Введение очередных санкций Вашингтоном против России не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Москва расценивает эти санкции как «агрессивные действия», они не останутся без ответа, заявила Захарова, передает ТАСС.

    В среду США объявили об очередном пакете антироссийских санкций, в него включили «Уралвагонзавод», проект «Мурманский СПГ». Всего в него вошли свыше 300 физлиц и юрлиц.

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    12 июня 2024, 21:24 • Новости дня
    Сбер и ВТБ оценили влияние санкций США

    Сбер и ВТБ оценили влияние санкций США на работу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые американские рестрикции не смогут помешать работе Сбера в России, заявили в этом банке, такое же мнение выразили в банке ВТБ.

    На работе Сбера в России санкции не скажутся, в работе зарубежных подразделений не ожидается принципиальных изменений, заявили в банке, передает ТАСС.

    Валютно-обменные операции клиенты банка также смогут проводить без изменений, а средства на счетах в долларах и евро находятся в полной сохранности.

    В ВТБ заявили, что новые ограничения США не влияют на работу банка и не скажутся на обслуживании клиентов.

    Валютно-обменные операции клиенты смогут проводить так же, как и раньше.

    Ранее ЦБ заявил, что россияне и российские компании смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки.

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    13 июня 2024, 02:21 • Новости дня
    Россия обещала бороться против деления мира на богоизбранных и отверженных

    Посол в США Антонов заявил о провале попыток добиться международной изоляции России

    Россия обещала бороться против деления мира на богоизбранных и отверженных
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Противникам России не удалось добиться ее международной изоляции, Москва продолжит бороться против неоколониализма и деления международного сообщества на богоизбранных и отверженных, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов в российском посольстве на мероприятии по случаю Дня России, комментируя американские санкции, заявил, что Москва «навязываться в партнеры не собирается». Если США «созреют» для «честных и равноправных» отношений, то Россия открыта к диалогу, но на «конфронтацию будет давать решительный ответ», сказал посол.

    По его словам, США уверены, что «могут решать глобальные проблемы в одиночку», но в мире тем временем усиливаются «такие угрозы, как терроризм, распространение ОМУ, киберпреступность, пандемии и многие другие», передает РИА «Новости».

    Антонов заверил, что Россия никому не угрожает и «развивается как миролюбивая страна», но она «боролась и будет бороться» с делением мира на «цветущий сад» и «джунгли», с «попытками западного меньшинства притеснять малые и молодые государства».

    Посол указал, что многие страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, которые составляют «мировое большинство», не только отказались поддержать санкции, но и продемонстрировали «готовность к укреплению сотрудничества» с Россией.

    Напомним, США объявили о санкциях против «Уралвагонзавода», проекта «Мурманский СПГ», Мосбиржи, а также запретили своим компаниям оказывать IT-услуги в России.

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    12 июня 2024, 18:29 • Новости дня
    США запретили своим компаниям оказывать IT-услуги в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые американские санкции предусматривают запрет оказания России некоторых услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами, сообщил минфин США.

    Запрет вводят на экспорт, реэкспорт, продажу и поставку прямо или косвенно из США или лицом из США консалтинговых услуг в сфере IT и услуг по проектированию, или услуг IT-поддержки, или облачных услуг для ПО, на которое распространяется действие лицензии, передает ТАСС.

    Исключение допускается для управляемых гражданами США компаний, а также в тех случаях, когда речь идет о закрытии компании или изъятии капиталовложений, или при наличии разрешения властей США.

    Санкции вступят в силу 12 сентября.

    Ранее США объявили о санкциях против «Уралвагонзавода», проекта «Мурманский СПГ», Мосбиржи.

    После этого Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом США и евро.

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    12 июня 2024, 19:15 • Новости дня
    Американский полковник сравнил заход ВМФ России на Кубу с Карибским кризисом

    Американский полковник Уилкерсон сравнил заход ВМФ России на Кубу с Карибским кризисом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прибытие кораблей ВМФ России в порт кубинской столицы схоже с событиями Карибского кризиса в 1962 году, но на этот раз у Америки нет такой же мощи, заявил полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

    В 1962 году Соединенные Штаты обладали большей мощью, заявил Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает РИА «Новости».

    По его словам, сейчас единственная имеющая значение сила, которая осталась у США – это 5 тыс. ядерных боеголовок. «Но с каждым днем ситуация становится все хуже», – добавил он.

    Между тем помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон внимательно следит за отрядом кораблей ВМФ России, который пришел на Кубу, передает ТАСС.

    Напомним, в среду в порт Гаваны зашел российский фрегат «Адмирал Горшков» в составе группы кораблей Военно-морского флота России. Вместе с ним туда зашла атомная подлодка «Казань».

    Коментарии (7)
    12 июня 2024, 17:51 • Новости дня
    США ввели санкции против «УВЗ» и «Мурманского СПГ»
    США ввели санкции против «УВЗ» и «Мурманского СПГ»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты объявили очередной пакет санкций против России, под них попал «Уралвагонзавод», проект «Мурманский СПГ», всего в него вошли свыше 300 физлиц и юрлиц, сообщил американский минфин.

    Санкции ввели против свыше 300 физлиц в России, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и в Африке, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского министерства.

    Также санкции вводятся против «Уралвагонзавода», проекта «Мурманский СПГ», против российского научного центра робототехники и кибернетики (ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, находится в Петербурге).

    Под санкции попала Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ) (входят в группу «Московская биржа»), передает ТАСС.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции затронули тех, кто «оказывает помощь» энергетическому, металлургическому и горнодобывающему секторам России.

    Также они затронули китайские компании, которые якобы поставляют России «широкий спектр продукции двойного назначения».

    Кроме того, санкции вводятся против муромского машиностроительного завода и рыбинского конструкторского бюро «Луч».

    США ввели рестрикции против судов для перевозки СПГ: «Алексея Косыгин», «Петра Столыпина» и «Сергея Витте». Также они вводятся против судов, обозначенных как «Звезда 044», «Звезда 045», «Звезда 046» и «Звезда 047».

    При этом ранее минфин США временно разрешил проведение операций в энергетической сфере с российскими банками, которые находятся под санкциями.

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    12 июня 2024, 12:47 • Новости дня
    Экономист: США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию

    Экономист Лизан: Россия сумеет обойти запрет США в сфере импорта полупроводников

    Экономист: США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    США не смогут ограничить Китай в сфере поставок полупроводниковых чипов в Россию. В случае принятия данных ограничений импорт станет теневым, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Bloomberg сообщило о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий.

    «Интеллектуальная собственность США на сегодня присутствует в большинстве производимых чипов. Соответственно, запрет рискует оказаться по-настоящему глобальным. Однако сумеют ли Штаты обеспечить соблюдение данных ограничений другими странами – большой вопрос», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Нашим главным партнером в сфере полупроводников является Китай. Степень влияния Вашингтона на Пекин минимальна, поэтому КНР наверняка попытается наладить «серые» схемы для сохранения текущих доходов. К тому же, до сих пор непонятно, на что именно администрация Байдена собирается наложить запрет», – подчеркивает собеседник.

    «Есть два варианта. Первый – ограничения коснутся всех видов техники, в которых присутствуют полупроводники. В этом случае ситуация для России окажется крайне чувствительной. Под влияние санкций попадут все сферы, ведь речь будет идти даже о бытовых приборах, например холодильниках», – уточняет эксперт.

    «Второй – запрет будет касаться только самих микрочипов. Тогда под удар попадут крупные инновационные компании нашей страны. Тем не менее, мы сумеем приспособиться под новые условия. В ход пойдет стратегия «государств-прокладок». Ее суть заключается в том, что поставки будут осуществляться не напрямую в Россию, но через третьи страны», – подчеркивает он.

    «Первыми кандидатами на данную роль станут наши партнеры из Центральной Азии. В данном случае расчеты за товары будут вестись в национальных валютах. Однако относиться к сложившейся ситуации легкомысленно не стоит. Данный сценарий приведет к резкому осложнению логистики, что скажется на стоимости конечного продукта», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий. Об этом сообщило издание Bloomberg. Отмечается, что администрация Байдена объявит о новых ограничениях уже в эту среду. Таким образом Вашингтон рассчитывает «задушить военную машину» Москвы.

    В частности, в санкционные списки попадут восемь компаний из Гонконга, которые, по данным США, до сих пор занимаются отправкой полупроводниковой продукции в Россию. Главным новшеством инициативы станет тот факт, что ограничения коснутся товаров, произведенных не на территории Штатов, но созданных на основе американских технологий.

    Тем не менее, компании имеют возможность продолжить свою деятельность в том случае, если их продукция не будет применена в военных целях. В случае, если фирма отвечает данному критерию, Вашингтон будет готов предоставить ей лицензию на дальнейшее производство товаров. Нарушителей запрета ждет уголовное наказание или ограничение собственных вкладов.

    Ограничения также коснутся и авиационного сектора. Кроме того, со временем ланируется расширить санкции в отношении «корпоративного программного обеспечения». Издание уточняет, что «на практике», по замыслу США, эта мера может привести к полной остановке обновления данного ПО.

    Подчеркивается, что данный шаг станет логичным продолжением политики Штатов и Евросоюза по ограничению России доступа к передовым технологиям. По данным издания, несмотря на введенные ранее ограничения, лишь за прошлый год Москве удалось импортировать чипы на сумму более одного млрд долларов.

    При этом часть поставок осуществлялась дочерними компаниями западных фирм. На этом фоне в ЕС обсуждают предложение по ужесточению проверок подобных организаций. Кроме того, в случае обнаружения нарушений действующих санкций, объединение может возложить ответственность за «противоправные» действия на структуры, контролирующие предприятия, продолжающих сотрудничество с Россией.

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    12 июня 2024, 23:46 • Новости дня
    Захарова обвинила США в желании устроить «еще большее кровопускание» в Европе

    Захарова заявила о желании США с помощью НАТО устроить «еще большее кровопускание» в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что участников Североатлантического альянса обяжут поставлять оружие киевскому режиму.

    Захарова заявила в Telegram, что США пытаются втянуть ЕС в «прямое столкновение с Россией под флагом НАТО». По ее мнению, «истеричная накачка западной общественности тезисом» о том, что Россия якобы собирается напасть на страны Запада, «означает только одно» – Белому дому нужно «еще большее кровопускание» в Европе, чтобы избежать «коллапса и собственной власти, и американской экономики».

    Напомним, Столтенберг заявил, что не все страны НАТО поставили оружие Киеву, обязательность поставок позволит сделать их более надежными и масштабными, а также создать командную структуру с общим финансированием.

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    12 июня 2024, 19:00 • Новости дня
    Белый дом заявил о прогрессе плана по отъему активов России за рубежом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны G7 разрабатывают план «по изъятию» замороженных российских активов, на консультациях заметен «хороший прогресс», заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Наблюдается «хороший прогресс» в договоренностях об «изъятии» российских суверенных активов, планируется, что доходы от них могут быть «использованы с пользой», сказал Салливан, передает ТАСС.

    G7 не раскроет деталей по тому, что планируется сделать с российскими активами, так как над этим еще предстоит поработать экспертам.

    Американская сторона с помощью новых санкций продемонстрировала, что связанные с российским ОПК финансовые институты других стран сильно рискуют попасть под рестрикции, добавил он.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что G7 планируют объявить о новых шагах по использованию замороженных суверенных активов России.

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    12 июня 2024, 18:40 • Новости дня
    В США анонсировали подписание соглашения о безопасности Байденом и Зеленским

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джо Байден намерен подписать соглашение с Владимиром Зеленским соглашение по безопасности, сообщил помощник главы американского государства по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Переговоры США и Украины по соглашению о безопасности завершены, его подпишут в четверг, сказал Салливан, передает ТАСС.

    Оно позволит добиться от украинского руководства выполнения обязательств по реформам и контролю за конечным применением западных вооружений.

    Ранее СМИ сообщали, что США выделят киевскому режиму новый пакет помощи объемом 225 млн долларов.

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    13 июня 2024, 06:27 • Новости дня
    Выходцев из России арестовали в США по делу об экспорте предметов роскоши

    Выходцев из России арестовали в США по обвинению в экспорте предметов роскоши через Гонконг

    Tекст: Антон Антонов

    Граждане США Сергей Нефедов и Марк Шумович арестованы по обвинению в экспорте предметов роскоши в Россию в обход санкций, сообщило министерство юстиции США.

    Указывается, что житель штата Аляска Нефедов и житель штата Вашингтон Шумович – выходцы из России. Власти США считают, что Нефедов и Шумович, используя компанию-посредника в Гонконге, решили поставить в Россию снегоходы и запчасти на 500 тыс. долларов. Указывается, что «с марта 2022 года по май 2023 года» они были «в сговоре с бизнесменами в России и Гонконге» с целью обойти американские санкции, передает РИА «Новости».

    В июне министерство юстиции США сообщило, что гражданин России и США Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении антироссийских санкций.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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