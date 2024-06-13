В Ростехе рассказали о влиянии санкций на работу «Уралвагонзавода»

Экономист: США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию

Экономист Лизан: Россия сумеет обойти запрет США в сфере импорта полупроводников

Tекст: Евгений Поздняков

«Интеллектуальная собственность США на сегодня присутствует в большинстве производимых чипов. Соответственно, запрет рискует оказаться по-настоящему глобальным. Однако сумеют ли Штаты обеспечить соблюдение данных ограничений другими странами – большой вопрос», – сказал экономист Иван Лизан.

«Нашим главным партнером в сфере полупроводников является Китай. Степень влияния Вашингтона на Пекин минимальна, поэтому КНР наверняка попытается наладить «серые» схемы для сохранения текущих доходов. К тому же, до сих пор непонятно, на что именно администрация Байдена собирается наложить запрет», – подчеркивает собеседник.

«Есть два варианта. Первый – ограничения коснутся всех видов техники, в которых присутствуют полупроводники. В этом случае ситуация для России окажется крайне чувствительной. Под влияние санкций попадут все сферы, ведь речь будет идти даже о бытовых приборах, например холодильниках», – уточняет эксперт.

«Второй – запрет будет касаться только самих микрочипов. Тогда под удар попадут крупные инновационные компании нашей страны. Тем не менее, мы сумеем приспособиться под новые условия. В ход пойдет стратегия «государств-прокладок». Ее суть заключается в том, что поставки будут осуществляться не напрямую в Россию, но через третьи страны», – подчеркивает он.

«Первыми кандидатами на данную роль станут наши партнеры из Центральной Азии. В данном случае расчеты за товары будут вестись в национальных валютах. Однако относиться к сложившейся ситуации легкомысленно не стоит. Данный сценарий приведет к резкому осложнению логистики, что скажется на стоимости конечного продукта», – заключил Лизан.

Ранее стало известно о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий. Об этом сообщило издание Bloomberg. Отмечается, что администрация Байдена объявит о новых ограничениях уже в эту среду. Таким образом Вашингтон рассчитывает «задушить военную машину» Москвы.

В частности, в санкционные списки попадут восемь компаний из Гонконга, которые, по данным США, до сих пор занимаются отправкой полупроводниковой продукции в Россию. Главным новшеством инициативы станет тот факт, что ограничения коснутся товаров, произведенных не на территории Штатов, но созданных на основе американских технологий.

Тем не менее, компании имеют возможность продолжить свою деятельность в том случае, если их продукция не будет применена в военных целях. В случае, если фирма отвечает данному критерию, Вашингтон будет готов предоставить ей лицензию на дальнейшее производство товаров. Нарушителей запрета ждет уголовное наказание или ограничение собственных вкладов.

Ограничения также коснутся и авиационного сектора. Кроме того, со временем ланируется расширить санкции в отношении «корпоративного программного обеспечения». Издание уточняет, что «на практике», по замыслу США, эта мера может привести к полной остановке обновления данного ПО.

Подчеркивается, что данный шаг станет логичным продолжением политики Штатов и Евросоюза по ограничению России доступа к передовым технологиям. По данным издания, несмотря на введенные ранее ограничения, лишь за прошлый год Москве удалось импортировать чипы на сумму более одного млрд долларов.

При этом часть поставок осуществлялась дочерними компаниями западных фирм. На этом фоне в ЕС обсуждают предложение по ужесточению проверок подобных организаций. Кроме того, в случае обнаружения нарушений действующих санкций, объединение может возложить ответственность за «противоправные» действия на структуры, контролирующие предприятия, продолжающих сотрудничество с Россией.