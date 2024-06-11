«Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.

Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

Как идея о спасении мира превращается в орудие Запада Энергетический переход терпит крах, несмотря на усилия его адептов – западных стран, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем докладе. Огромные инвестиции в солнечную и ветряную энергетику не привели к вытеснению традиционных углеводородов. С какими проблемами столкнулся Евросоюз и как идея о спасении планеты от выбросов парниковых газов становится новым способом колонизировать бедные страны? Подробности Перейти в раздел

США перешли к прямому вооружению украинских неонацистов Власти США сняли запрет на поставки вооружений украинской нацбригаде «Азов». До этого в Штатах долгое время действовали ограничения на снабжение данного формирования из-за его приверженности неонацистской идеологии. Кроме того, боевики «Азова» часто фигурировали в новостях как виновники военных преступлений. Что же заставило Вашингтон изменить свою позицию и какие выводы из этого должна сделать Россия? Подробности Перейти в раздел

Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16 В ВСУ впервые раскрыли планы по хранению и использованию истребителей F-16. Так, часть машин планируется базировать на заграничных аэродромах, чтобы избежать их уничтожения ударными средствами ВС России. В чем заключаются политические и военно-технические особенности подобного подхода и что этому противопоставит армия России? Подробности Перейти в раздел

Операцию по зачистке британской элиты начал ее бывший союзник Главная интрига предстоящих в Британии выборов связана с фигурой Найджела Фараджа. Он вернулся в большую политику, а его партия почти сравнялась по популярности с нынешней партией власти. Кто этот человек, почему его называли «британским Жириновским» и что сделало его одним из самых влиятельных британцев? Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел