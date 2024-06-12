Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.6 комментариев
МОК: Украина передала много данных по российским спортсменам
МОК: Украина предоставила много данных по российским и белорусским спортсменам
Киевский режим предоставил большое количество информации о российских и белорусских атлетах в Международный олимпийский комитет, заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.
МОК долго проверяет спортсменов из России и Белоруссии на «нейтральный статус», поскольку делает все очень тщательно, для этого всю информацию предоставляют киевские власти, сказал Адамс, передает ТАСС.
Ранее украинский национальный олимпийский комитет и украинское министерство молодежи и спорта обязали своих спортсменов при взаимодействии с россиянами и белорусами на Олимпиаде докладывать о нарушении ими нейтрального статуса.