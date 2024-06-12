МОК: Украина передала много данных по российским спортсменам

МОК: Украина предоставила много данных по российским и белорусским спортсменам

Tекст: Алексей Дегтярев

МОК долго проверяет спортсменов из России и Белоруссии на «нейтральный статус», поскольку делает все очень тщательно, для этого всю информацию предоставляют киевские власти, сказал Адамс, передает ТАСС.

Ранее украинский национальный олимпийский комитет и украинское министерство молодежи и спорта обязали своих спортсменов при взаимодействии с россиянами и белорусами на Олимпиаде докладывать о нарушении ими нейтрального статуса.