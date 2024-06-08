Алексей Зензинов
Планете нужна страховка от поджигателей из НАТО
Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.
Игорь Переверзев
Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно
До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.
Тимур Шерзад
Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера
7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.