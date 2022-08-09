Власти Калининграда объяснили кричалку Алиханова на футболе

Кричалка «Только Кениг – только победа», которую «заряжал» на фанатской трибуне калининградский губернатор Антон Алиханов, является традиционной для болельщиков футбольной команды «Балтика», усматривать в ней призыв к реваншизму и сепаратизму города просто глупо, заявили в пресс-службе правительства региона.

«Кричалка «Только Кениг – только победы» – это одна из традиционных кричалок торсиды футбольной команды «Балтика», и ряд странных трактовок значения слова «Кениг» (в дискуссии болельщиков – прим. ВЗГЛЯД) (…) вызывает желание напомнить их авторам, что это слово очень давно стало русским. Так, в июне 1945 года была учреждена именно медаль «За взятие Кенигсберга», и первое время эта земля в составе СССР первое время называлась Кенигсбергской областью», – рассказал руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

«Ничего нерусского в этом слове нет, и усматривать в нем призыв к реваншизму и сепаратизму города просто глупо. Это такой же русский трофей, как и все, что здесь находится», – приводит его слова РИА «Новости».

Лысков отметил также, что губернатор Калининградской области регулярно бывает на домашних играх «Балтики» и не впервые оказывается на фанатской трибуне.

Накануне Алиханов побывал на матче четвертого тура Первой лиги, где калининградская «Балтика» играла с тульским футбольным клубом «Арсенал». На видео, опубликованном в Telegram-канале калининградской команды, видно, как Алиханов на фанатской трибуне «заряжает» кричалку «Только Кениг – только победа». Это вызвало дебаты среди болельщиков, некоторые из которых усмотрели в использовании слова «Кениг» вместо «Калининград» завуалированный призыв к сепаратизму.

Калининградская «Балтика» в понедельник обыграла тульский футбольный клуб «Арсенал» в матче четвертого тура Первой лиги со счетом 1:0.