Детский омбудсмен договорилась об открытии подросткового центра в ДНР

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила Донецкую народную республику и договорилась с ее руководителями о создании подросткового центра, сообщила пресс-служба омбудсмена.

Львова-Белова провела оперативное совещание донецкого штаба акции уполномоченного по правам ребенка «Детям – в руки», которая реализуется при поддержке Русской гуманитарной миссии. Обговорили насущные вопросы помощи детским учреждениям республики и семьям с детьми.

«На встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным обсудили реабилитационную работу с детьми и подростками, пережившими военные действия. По договоренности с руководством республики на территории ДНР будут создаваться новые пространства для общения и психологической поддержки подростков по аналогии с российскими. Первый такой центр откроется в Донецке, для его обустройства команда детского омбудсмена уже привезла необходимую мебель, оборудование и технику», – говорится в сообщении на официальном сайте детского омбудсмена.

Договорились также продолжить работу по устройству детей из социальных учреждений в российские приёмные семьи. К сентябрю будут готовы документы еще на 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В российских регионах активно ведется работа по подбору для них приёмных родителей.

Кроме того, Денис Пушилин поддержал решение о строительстве центра медицинской и социальной реабилитации детей, переживших боевые действия и детей с инвалидностью. Координатором этого проекта с российской стороны выступает уполномоченный при президенте по правам ребенка.

По инициативе Марии Львовой-Беловой 170 подростков из ДНР отправились в один из детских оздоровительных лагерей в Краснодарском крае. Их ждет интеграционная смена с участием российских сверстников под названием «Послезавтра». Детский омбудсмен проводила ребят в дорогу и пообещала приехать к ним в гости.

Программа смены разработана командой Уполномоченного по правам ребенка, один из модулей подготовлен совместно со специалистами Центра «Сириус». Она включает девять тематических треков, которые помогут ребятам в профориентации и определении дальнейшего жизненного пути.

Напомним, 14 июля уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова провела встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, в ходе которой они договорились о сотрудничестве в вопросе оборудования новых пунктов временного размещения семейного типа, а также о создании в ДНР подростковых центров.