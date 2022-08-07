СМИ: Минтруд намерен убрать «стеклянный потолок» и «липкий пол» для женщин

Минтруд приступил к проектировке национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года, которая поможет им преодолеть «стеклянный потолок», и «липкий пол», обеспечить гендерное равенство и баланс между семьей и работой, сообщили СМИ.

Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023–2030 годы будет направлена на реализацию принципа равных прав и свобод полов во всех сферах жизни, повышение экономической независимости, политической активности и возможностей самореализации россиянок, а также на преодоление стереотипных представлений об их социальных ролях, передает РБК со ссылкой на материалы ведомства, подлинность которых подтвердил источник издания, знакомый с документом.

Формирование стратегии происходит под руководством первого замминистра труда и социальной защиты Ольги Баталиной. Для этого организована межведомственная рабочая группа, в состав которой входят представители органов власти, научного и экспертного сообщества.

Предполагается, что стратегия будет реализована в два этапа – с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. Она потребует совершенствования российского законодательства, включения мероприятий в национальные проекты и госпрограммы, а также проведения научных исследований об обеспечении равных прав и свобод мужчин и женщин.

Всего в документ войдет десять направлений, среди которых: новые возможности занятости для женщин на рынке труда, расширение участия женщин в сфере предпринимательства, создание условий для получения качественного образования, продвижение женского лидерства, создание условий для сохранения женского здоровья, активное долголетие женщин старшего поколения, профилактика социального неблагополучия женщин и другие.

Первое направление подразумевает в том числе преодоление барьеров женской занятости – «стеклянного потолка» и «липкого пола». Первое – это невидимые и формально не обозначенные границы, которые препятствуют карьерному росту женщин, а второе – ситуация, когда женщины надолго задерживаются на нижних позициях служебной иерархии. Минтруд также планирует стимулировать компании развивать корпоративные программы продвижения гендерного равенства и повышать их социальную ответственность в отношении женщин, имеющих семейные обязанности.

Кроме того, в разрабатываемой стратегии Минтрудом указывает на необходимость доступности российским женщинам качественной медицинской помощи независимо от места проживания, улучшения заботы о здоровье и благополучии пожилых россиянок, совершенствования мер поддержки женщин в преодолении экономических трудностей.

Отдельно в документе говорится об обеспечении баланса между семьей и работой: Минтруд предлагает развивать систему господдержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, равномерно распределять обязанности по домашнему хозяйству между мужчинами и женщинами, расширять инфраструктуру присмотра за детьми.

Телеведущая, экс-депутат, соавтор законопроекта о профилактике домашнего насилия Оксана Пушкина заявила, что предлагаемые властями стратегии поддержки женщин – это популизм, «Наше государство проводит все более консервативную и патриархальную политическую линию, из-за чего равенство прав мужчин и женщин по закону превращается в пустую формальность — реального равенства возможностей нет», – отметила она.

Пушкина, в частности, не увидела в документе «базовые требования, связанные с прекращением насилия в отношении женщин, борьбой за право свободно распоряжаться своим телом, за возможность обеспечивать себя и своих детей, которые объединяют все женское движение в мире».