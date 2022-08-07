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Глава СЖР: Территория Косово опасна для работы российских журналистов
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Территория непризнанного Косова является опасной для работы российских журналистов, заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
«Мы всегда предупреждаем коллег, что территория Косово - это в общем не туристическая зона, хотя там самое большое количество исторических памятников, признанные ЮНЕСКО на квадратный километр, там действительно много всего, что посмотреть, но это территория опасна для россиян, для русских журналистов», – передает его слова РИА «Новости».
Соловьев отметил, что инцидент с задержанием корреспондента «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой в Косово не единичный.
«В прошлый раз, когда было обострение, несколько месяцев назад, потому же поводу, связанному с номерными знаками при въезде на территорию Косово… и тогда оператор «Известий» был таким же образом задержан», – отметил глава СЖР.
По его словам, оператор был также объявлен шпионом. «Через некоторое время он обрел свободу и вернулся на территорию Сербии. Та же история повторилась и с Асламовой... Нужно иметь специальные документы, если человек решился туда ехать. По крайне мере нужно иметь, может быть, шенгенскую визу, потому что если человек перемещается с территории Сербии без разрешения косовских властей, это может вызвать целый ряд неприятностей», – добавил Соловьев.
Напомним, «Глава МВД» самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла заявил о задержании корреспондента «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже.
Позже стало известно, что задержанная в Косово журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова освобождена.
В США пришли в ужас после слов Пелоси о необходимости «вырыть яму» до Китая
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Пользователи Twitter раскритиковали выступление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, посвященное итогам тихоокеанского турне, в котором она привела способ налаживания связей с Китаем.
Отвечая на вопрос о том, как ее визит на Тайвань может повлиять на американо-китайские отношения, политик рассказала о ситуации, приключившейся с ней в детстве. «Когда я была маленькой девочкой, на пляже мне сказали, что если вырыть яму достаточно глубоко, то можно добраться Китая – так что мы в Вашингтоне всегда чувствовали связь с Пекином», – приводит РИА «Новости» слова Пелоси.
Комментаторы обвинили чиновницу в лицемерии, подчеркнув, что наладить двусторонние отношения с Китаем вряд ли получится, если при этом совершать поездки на Тайвань.
«Если США научатся не развязывать ненужные конфликты по всему миру, то в нем наступит спокойствие», – поделился мнением один из комментаторов.
«Я не могу согласиться с вашим решением посетить Тайбэй. Все, в чем вы преуспели – это в эскалации напряженности в то время, когда миру нужны лидеры, борющиеся за мир», – написал один из пользователей.
«Жители Тайваня скачивают приложение, чтобы найти убежища на случай воздушной тревоги; я думаю, они были счастливее до того, как вы совершили этот визит. Я не собираюсь умирать в вашей войне», – заметил другой комментатор.
«Как ваш визит на Тайвань помог американцам? Какие выгоды мы получили от этой поездки? Давайте посмотрим правде в глаза, вы сделали это только ради пиара, чтобы повысить свой престиж», – считает еще один читатель.
«Вы принесете больше пользы людям, если уйдете в отставку», – констатировал пользователь.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал глупой поездку спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ввиду нынешней напряженности в отношениях с Китаем.
Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
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Американский разведчик предрек трагический конец Зеленскому
Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, он может погибнуть от рук украинцев, которые перестали ему доверять, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Он будет вынужден либо покинуть Украину <…>, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», – приводит РИА «Новости» слова военного.
Риттер считает, что именно президент Украины несет ответственность за гибель десятков тысяч мирных граждан. Кроме того, западные лидеры перестают верить в созданный образ Зеленского, все чаще отказывая Киеву в помощи.
«Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», – отметил разведчик и предположил, что в скором времени на Украине может произойти государственный переворот.
Ранее ведущий Sky News Кори Бернарди обвинил западные СМИ в создании «героического» образа Зеленского и замалчивании ужасов, которые происходят во время его правления с этническими русскими в некоторых частях Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад начал уставать от солидарности с Украиной.
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Судно Razoni с украинским зерном изменило маршрут
Сухогруз Razoni («Рацони»), плавающий под флагом Сьерра-Леоне, прибудет в северный ливанский порт Триполи во вторник утром, сообщил источник в портовой администрации.
«Мы получили информацию о том, что судно с украинским зерном изменило маршрут и прибудет в Триполи утром во вторник, 9 августа», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник не указал, в какой порт зайдет сухогруз по пути к побережью Ливана. Он предположил, что это может быть турецкий или сирийский порт.
Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженный почти 27 тыс. тонн кукурузы, вышел из порта Одессы в понедельник утром. К якорной стоянке у стамбульского района Сарыер он прибыл в 21.00 во вторник. После досмотра, проведенного в среду инспекционной группой Совместного координационного центра (СКЦ), балкер вошел в пролив Босфор.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
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Медведев заявил о конфискованном у Киева «преступно нажитом» имуществе
Российские военные успешно возвращают жителям Донбасса то, что преступно нажил киевский режим, пока президент Украины Владимир Зеленский выступает с инициативой конфисковать российское имущество, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступнонажитого имущества киевского режима и его обращением в собственность Российской Федерации успешно занимаются наши Вооруженные силы», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.
Согласно украинскому закону, вступившему в силу 24 мая, российские активы могут быть изъяты только по решению СНБО. После этой даты СНБО принял лишь одно решение о введении санкций, оно касалось высшего руководства России. Как сообщил 26 июля министр юстиции Украины Денис Малюська, в Минюсте ожидают новых решений СНБО и начала изъятия активов РФ «где-то в августе».
Также в Киеве рассказали, что начнут приватизацию на Украине с предприятий, перерабатывающих зерно.
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Бывший спецпредставитель США по Украине: Сверхтяжелые времена еще впереди
Европу, Украину и Россию ждут «сверхтяжелые времена», заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Так, по его словам, для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. А военное противостояние на Украине будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года. «Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди... Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий», – передает «Московский комсомолец» его слова.
Волкер добавил, что США продолжат оказывать Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь.
При этом двумя днями ранее совет ЕС утвердил решение о добровольном сокращении потребления газа на 15%.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.
В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
Замглавы администрации Новой Каховки скончался после покушения
Заместитель главы администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталий Гура умер после совершенного на него покушения, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
«Он (Гура) погиб, насколько я знаю. Он в госпитале был. Военные врачи пытались спасти жизнь», – приводит РИА «Новости» слова Леонтьева.
По словам Леонтьева, его заместителю, которому еще не исполнилось и 40 лет, приходилось заниматься наиболее актуальными вопросами города и района, восстановлением после ракетных ударов. Он выразил искренние соболезнования родным своего заместителя.
Ранее в СК заявили, что будут расследовать обстоятельства покушения на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура.
В администрации Новой Каховки ранее сообщали, что было совершено покушение на замглавы администрации района по ЖКХ Виталия Гура, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
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Выступающую за Латвию российскую гимнастку отстранили от участия в чемпионата мира
Латвийская спортсменка Елизавета Полстяная заявила, что ей отказали в праве выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике, а Национальный олимпийский комитет Латвии вынуждал отказаться от российского гражданства.
«Очень важный пост для меня. К сожалению, «спорт вне политики» – это пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились… Возможно, чемпионат Европы был последним стартом в моей спортивной карьере. Безусловно, это было очень красиво и ярко. Вообще сезон получился классным. Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю свою жизнь. Мне не оставили выбора, не дали права выступить на чемпионате мира и закончить хотя бы этот сезон», – написала Полстяная на своей странице в Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская).
«Обвинять никого не собираюсь, пусть это останется на совести людей, которые принимали это решение. Обидно? Не буду врать и супергеройствовать. Да, ужасно обидно, как будто половину тебя уничтожили. Но я привыкла поступать в жизни по совести и спасибо моим родителям, которые воспитали во мне правильные жизненные ценности и принципы, про которые сейчас, к сожалению, большинство забыли», –говорится в сообщении.
Полстяная в интервью Sport 24 заявила, что Национальный олимпийский комитет Латвии вынуждал отказаться от российского гражданства ради выступления на чемпионате мира.
«Неделю назад Олимпийский комитет Латвии поставил условие. Либо я отказываюсь от российского гражданства и продолжаю выступать за Латвию, либо меня исключают из сборной. Я и раньше говорила, что такой выбор сделать не могу. В России находятся моя семья, мои друзья. Это для меня невозможно. Мне поставили такие условия, я приняла решение. Сейчас нахожусь в России со своей семьей, но выступать за Латвию больше не могу», – цитирует РИА «Новости» спортсменку.
Елизавета Полстяная родилась в Латвии, однако гражданство страны получила только в 2018 году. С того момента она выступала за национальную команду. Весной 2022 года ей запретили тренироваться на территории России. Гимнастка условие выполнила.
Мировое первенство состоится в Софии (Болгария) с 14 по 18 сентября. В марте Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина не исключила смены спортивного гражданства из-за санкций в отношении российских спортсменов.
Депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Депутат Госдумы Светлана Журова ранее оценила идею приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.
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Эрдоган раскрыл детали переговоров с Путиным
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Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о прошедшей 5 августа в Сочи встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В частности, он назвал справедливым подход российского лидера по сирийскому вопросу.
«Господин Путин придерживается справедливого подхода к Турции в этом (сирийском) вопросе. Он особо заявляет, что всегда будет с нами в борьбе с терроризмом. У него такой подход: «Было бы гораздо точнее, если бы вы предпочитали решать их как можно больше вместе с режимом». Мы говорим, что наша разведывательная организация уже занимается этими вопросами с сирийской разведкой, но наши усилия направлены на то, чтобы получить результат», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция готова стать площадкой для встречи лидеров России и Украины. «Сейчас важно в полном объеме реализовать план вывоза зерна и подкрепить это конкретными шагами по возвращению к стамбульским переговорам. Я с самого начала конфликта говорю, что в войне на Украине не может быть победителей. Несмотря на сложность в «поле», я глубоко убежден, что кризис возможно решить за столом переговоров. Я напомнил уважаемому Путину, что мы готовы стать площадкой для его переговоров с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Мы будем продолжать диалог с нашим соседом по Черноморскому бассейну Россией во всех областях для внесения вклада в обеспечение регионального и глобального мира», – отметил президент Турции.
Также Эрдоган заявил, что на следующей неделе намерен посетить АЭС «Аккую». «Конечно, не обсудить такую тему невозможно. Мы говорили, АЭС «Аккую» имеет особое значение в энергетической стратегии нашей страны. Наша цель по вводу в эксплуатацию первого реактора «Аккую» в 2023 году сохраняется. Мы еще раз обсудили эти вопросы в наших переговорах с российской стороной… Теперь, когда на следующей неделе я поеду посмотреть на наше буровое судно «Абдулхамит Хан» в Мерсин-Ташуку, я в тот же день отправлюсь оттуда в «Аккую». Я лично буду следить за работами в «Аккую» со своей делегацией. После этого я расскажу господину Путину о ситуации», – сказал глава Турции.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
Российский флаг подняли над городом Днепрорудное в Запорожье
Российский триколор установили на радиотелевизионный передающий центр в городе Днепрорудное в Запорожской области.
«Теперь наш российский флаг развивается на самой высокой точке Днепрорудного, на высоте 110 метров. Жители этого города знают: они под надежной защитой», – передает РИА «Новости» с места событий.
Ранее ВС России ударами авиации и огнем артиллерии уничтожили в Херсонской области около 500 украинских националистов, сообщили в минобороны России.
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В МИД России ответили на требования украинского дипломата вернуть имущество СССР
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Права России на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований, заявила официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой. Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко потребовал «возвратить треть зарубежного имущества бывшего СССР» Украине.
«Заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко носит популистский характер и не имеет под собой никаких оснований. Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.
Она пояснила, что статус Российской Федерации как государства-продолжателя СССР признан международным сообществом, подтвержден Международным Судом ООН. Захарова также отметила, что в качестве правопродолжателя Российская Федерация взяла на себя обязательства по выплате внешнего государственного долга СССР. Опираясь на этот статус Россия осуществляет права собственности на зарубежное имущество Союза ССР.
«Странно, что украинские дипломаты, пытаясь претендовать на какие-то имущественные права, не вспоминают о существовавшем долге СССР, который выплатила Россия, не прибегая к помощи Украины и других советских республик. Рассматриваем данный вопрос как окончательно урегулированный, результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат. Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований», – подчеркнула Захарова.
Ранее в Совете Федерации ответили на требование украинского дипломата вернуть имущество СССР.
Напомним, украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина требует от Российской Федерации вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое оказалось у Москвы в связи с тем, что она взяла на себя долги Советского Союза.
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В Косове задержали российскую журналистку Дарью Асламову
«Глава МВД» самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла заявил о задержании корреспондента «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже.
«Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста», – передает РИА «Новости» его сообщение в Facebook* (запрещена в России как экстремистская организация).
При этом Швецла не уточнил, какие страны и доказательства имеются в виду. Он также утверждает, что Асламова «участвовала в боевых действиях на Украине, пропагандируя оккупацию Украины Россией», но не приводит доказательств этому.
Ранее сообщалось, что Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги.
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Глава Курской области заявил о попытке диверсии на аэродроме
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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в субботу утром была остановлена попытка диверсии на курском аэродроме, где расположены военные.
«Пострадавших и разрушений нет. На месте сейчас работают специалисты», – рассказал глава региона в своем Telegram-канале.
Курский аэродром используется как гражданской, так и военной авиацией. В насоящее время аэропрт Курска временно закрыт в связи с режимом временного ограничения полетов в аэропрты юга и центральной части России.
Украина регулярно наносит удары по сопредельным российским регионам. Так, 20 июля ВСУ обстреляли КПП Крупец на территории Курской области. 16 июля под минометным обстрелом оказался поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. 5 июля более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию того же Глушковского района, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети.
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WSJ: Европа вступит в борьбу с Азией за российский газ
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В ближайшие месяцы Европа будет вынуждена бороться с Азией за российский сжиженный природный газ, пишет газета Wall Street Journal.
Авторы статьи предполагают, что ситуация для стран Евросоюза будет ухудшаться с приближением зимы.
«Даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои. Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен», – цитирует материал РИА «Новости».
Издание отмечает, что из-за ухудшения уровня жизни стойкость поддержки Украины европейцами может пошатнуться, и в странах ЕС к власти могут прийти правительства, которые разрушат западную коалицию.
«Высокие цены на энергоресурсы отражаются на европейской экономике и вызывают трудности, которые приведут к общественным волнениям, и люди начнут голосовать своими пустеющими кошельками», – предполагает WSJ.
Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Минобороны России уничтожило более 400 националистов в Херсонской области
В районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС России и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ, где было уничтожено более 400 националистов.
В результате ударов по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Лозовое и Долговое Херсонской области уничтожено более 70 националистов, а 150 получили ранения, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
В населенном пункте Выводово Днепропетровской области ударом ВКС удалось уничтожить более 80-ти иностранных наемников и 11 единиц специальной техники.
Солдаты подразделений 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты оставили позиции.
За сутки было уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Трудовое и Соледар в ДНР. Также в районе города Запорожье уничтожен склад горючего ВСУ.
Российские средства ПВО сбили восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Сулиговка, Долгенькое, Пришиб, Байрак, Волохов Яр Харьковской области, Пологи Запорожской области.
Перехвачено 26 реактивных снарядов систем залпового огня в районах Каховской ГЭС, Антоновского Моста и над рядом населенных пунктов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1693 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4259 танков и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3270 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4739 единиц специальной военной автомобильной техники.
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В Киеве рассказали, с чего начнут приватизацию в стране
На Украине очередную волну приватизации начнут с предприятий, перерабатывающих зерно, заявила исполняющая обязанности главы фонда госимущества Украины (ФГИУ) Ольга Батова.
«Сейчас мы считаем очень важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, например, спиртовых заводов, тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с хранилищами зерна, с тем, чтобы переработать это зерно в спирт или муку», – заявила Батова в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА «Новости».
Отмечается, что большая часть этих предприятий сейчас не работают.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль говорил о том, что приватизация в стране должна массово начаться с 1 сентября, согласно принятому закону.
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