Глава СЖР: Территория Косово опасна для работы российских журналистов

Территория непризнанного Косова является опасной для работы российских журналистов, заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Мы всегда предупреждаем коллег, что территория Косово - это в общем не туристическая зона, хотя там самое большое количество исторических памятников, признанные ЮНЕСКО на квадратный километр, там действительно много всего, что посмотреть, но это территория опасна для россиян, для русских журналистов», – передает его слова РИА «Новости».

Соловьев отметил, что инцидент с задержанием корреспондента «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой в Косово не единичный.

«В прошлый раз, когда было обострение, несколько месяцев назад, потому же поводу, связанному с номерными знаками при въезде на территорию Косово… и тогда оператор «Известий» был таким же образом задержан», – отметил глава СЖР.

По его словам, оператор был также объявлен шпионом. «Через некоторое время он обрел свободу и вернулся на территорию Сербии. Та же история повторилась и с Асламовой... Нужно иметь специальные документы, если человек решился туда ехать. По крайне мере нужно иметь, может быть, шенгенскую визу, потому что если человек перемещается с территории Сербии без разрешения косовских властей, это может вызвать целый ряд неприятностей», – добавил Соловьев.

Напомним, «Глава МВД» самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла заявил о задержании корреспондента «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже.

Позже стало известно, что задержанная в Косово журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова освобождена.