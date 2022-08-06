СМИ: Сектор Газа выпустил более 380 ракет по Израилю

Радикалы из террористической группировки «Исламский джихад» («запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов») с вечера пятницы выпустили по Израилю не менее 380 ракет, 90 из них упали на территории палестинского анклава, сообщило израильское радио «Кан».

Как отмечает радиостанция, в ходе обстрела в субботу вечером 12 ракет было выпущено в сторону Тель-Авива и центра страны, две из них упали в море. В субботу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе агломерации Тель-Авива, передает ТАСС.

Система ПВО «Железный купол» перехватывает до 95% ракет, летящих на израильские города. Армия в ответ на обстрелы наносит удары по объектам группировки «Исламский джихад» в секторе.

Военные Израиля готовы к операции против группировки в Газе, которая «может продлиться не менее недели», а переговоры о прекращении огня на данном этапе не ведутся.

Ранее глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.

В пятницу Армия обороны Израиля сообщила, что начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям террористической группировки в Газе. В ходе первой серии ударов, по оценкам израильской армии, были убиты порядка полутора десятков радикалов.

Также сообщалось, что при авиаударе Израиля по сектору Газа погибли семь человек.

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