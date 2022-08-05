Израиль нанес удары по сектору Газа, палестинцы выпустили по Израилю 40 ракет

В рамках операции «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов») Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа, сообщили вооруженные силы страны. Боевики палестинской группировки выпустили по Израилю ракеты.

В пятницу Армия обороны Израиля сообщила, что начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям террористической группировки в Газе. В ходе первой серии ударов, по оценкам израильской армии, были убиты порядка полутора десятков радикалов. Во время второй волны ударов силы специального назначения и артиллерия Израиля поразили еще шесть военных целей в палестинском анклаве, передает ТАСС.

Глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.

Армия обороны Израиля сообщает, что «ЦАХАЛ в настоящее время атакует сектор Газа», а «в израильском тылу введена чрезвычайная ситуация». Указывается, что режим ЧП будет действовать с 16.45 5 августа (совпадает с мск) до 20.00 6 августа в радиусе до 80 км от сектора Газа, передает РБК.

Как сообщает Al Jazeera, обострение вызвано задержанием в лагере палестинских беженцев Дженин одного из лидеров «Исламского джихада». По данным портала Kipa, целью Израиля стала ликвидация командира северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсира аль-Джабари.

Военные сообщили, что аль-Джабари ликвидирован в результате одного из ударов, передает «Интерфакс» со ссылкой на Jerusalem Post.

«Кан» сообщает, что из сектора Газа по Израилю выпустили не менее 40 ракет, около 30 из них перехвачены. Армейская пресс-служба сообщала, что сирены воздушной тревоги прозвучали в центральных и южных районах страны. По данным «Кан», сигналы ПВО сработали в районе городов Ришон-ле-Цион, Бат-Ям, Холон и Явне в центральной части Израиля, а также в Ашкелоне и Ашдоде на юге.

Премьер-министр Яир Лапид заявил, что «Израиль не заинтересован в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боится их». Он заверил, что израильские силы «будут действовать столько, сколько потребуется, чтобы ликвидировать угрозу гражданам», Израиль «со всей мощью встанет перед врагом и будем един».

Лапид подчеркнул, что «Израиль нанес точный удар по террористам» в палестинском анклаве, при этом страна «не ведет войну против жителей сектора Газа». «Исламский джихад» он назвал «агентом Ирана, который хочет уничтожить еврейское государство». Указывается, что «глава «Исламского джихада» находится в Тегеране в эти минуты».

Напомним, в министерстве здравоохранения анклава сообщили, что в результате авиаудара Израиля по сектору Газа погибли семь человек, включая пятилетнюю девочку.

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