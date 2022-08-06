Депутаты новой волны напомнили о годовщине ядерных ударов США по Японии

В социальных сетях депутаты новой волны напомнили подписчикам о военном преступлении США против Японии, отметив, что именно Россия стала первой страной, которая предложила обращать ядерные технологии не в угрозу, а на благо и пользу людям.

6 августа исполняется 77 лет со дня американской атомной бомбардировки по Хиросиме.

Атомные бомбардировки США в 1945 году стали единственным случаем применения ядерного оружия в истории человечества. США до сих пор не признают вину за совершенное преступление. Второй такой страной могла бы стать Украина, если бы Россия допустила создание ядерной угрозы у своих границ. 6 августа стал Всемирным днем борьбы за запрещение использования любого ядерного оружия.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александра Спиридонова, США данными действиями желала продемонстрировать разрушительную мощь нового оружия и показать свое превосходство другим странам, в первую очередь СССР.

Парламентарий заверил, что наша страна призывает к деэскалации ядерной угрозы. Он напомнил об обращении президента России к участникам Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, где российский лидер отметил, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Такие даты у мирового сообщества сегодня «не в чести». Чего уж там, сами японцы сделали все, чтобы забыть и стереть из народной памяти 6 и 9 августа 1945 года, когда американцы сбросили на Хиросиму и Нагасаки ядерные бомбы», – подчеркнул первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич.

Депутат отметил, что сегодня, когда лидеры Америки апеллируют к России и кричат о ядерной угрозе, у всех нормальных людей это вызывает брезгливое отторжение. «Именно Россия все годы говорит о сокращении ядерной угрозы. И да, именно наша страна, стала первой в мире, кто занялся разработкой «мирного атома» и продолжает эти разработки до сих пор, обращая ядерные технологии не в угрозу, а на благо и пользу людям», – отметил Кастюкевич.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко напомнила, что именно Россия стала первой страной, которая обратила ядерные технологии не на военные, а на бытовые, энергоресурсные цели – в этом наше большое отличие от некоторых других стран.

«Первоочередная задача России для своего существования – это создание комплексной системы обеспечения национальной безопасности, в том числе силами стратегического сдерживания», – считает член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин. Депутат отметил, что Россия сделает все возможное, чтобы не пришлось использовать ядерное оружие, но в случае угрозы национальной безопасности, устранение которой невозможно без применения ядерного оружия, сомневаться в его использовании не следует.

Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 «Enola Gay», названный в честь матери командира экипажа, полковника Пола Тиббетса, сбросил на Хиросиму атомную бомбу «Little Boy» («Малыш»), эквивалентную по мощности 18 килотоннам тротила. Взрыватель бомбы сработал спустя 43 секунды у моста Айой в 600 метрах от детского госпиталя «Сима». 9 августа атомная плутониевая бомба «Fat Man» («Толстяк»), эквивалентная 21 килотонне тротила, была сброшена на Нагасаки пилотом Чарльзом Суини, командиром бомбардировщика B-29 «Bockscar».

В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тыс. человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, достигло почти полумиллиона человек. Те, кто выжил, всю жизнь страдали от заболеваний, вызванных радиационным облучением.