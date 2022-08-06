Молния убила пожилую пару неподалеку от Белого дома

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6 августа, суббота | Последнее обновление — 01:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россиянина Винника доставили на суд в США
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Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать.
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«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря.
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Идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров, и вход им запрещен потому, что рылом не вышли.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Молния убила пожилую пару неподалеку от Белого дома
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В четверг во время грозы молния ударила в районе Лафайет-парка в Вашингтоне, который находится через дорогу от Белого дома, погибли два человека, сообщают СМИ.
В результате удара молнии пострадали четыре человека, двое из них – пожилая супружеская пара из Висконсина – скончались. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что администрация США «огорчена трагической гибелью людей» и «скорбит» вместе с их семьями, передает РИА «Новости».
Британия назвала «единственный» вариант завершения конфликта на Украине
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс утверждает, что единственный вариант завершения конфликта на Украине – «когда русские покинут Украину».
На дебатах претендующая на пост главы правительства Трасс подчеркнула важность военной поддержки Украины со стороны Великобритании. Она заявила, что в случае победы в борьбе за пост премьера продолжит ужесточать санкции против России и снижать зависимость от российских энергоносителей, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Трасс спросили, будут ли предприниматься попытки заключить мирное соглашение. Она ответила, что британцы «были вовлечены в переговорную работу с американскими, французскими и германскими коллегами». «Мы оказываем поддержку украинцам в этом», – сказала Трасс.
По ее словам, «в конечном счете, вопрос в том, о чем хотят договориться украинцы». Она не желает, чтобы «на Украину оказывалось какое-либо давление, чтобы она отдала территорию». Трасс не верит в то, что Россия окончательно отвела войска от Киева.
Напомним, Трасс, которая является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, заявляла, что Британия столкнулась с внутренним экономическим кризисом, а также с «агрессией» России и «напористого» Китая, поэтому в случае победы на выборах она собирается сразу же «взяться за дело» и «победить Россию».
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Зеленский отказался «мириться» с докладом Amnesty International
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Президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что в докладе правозащитной организации Amnesty International признается нарушение украинской стороной законов войны.
Зеленский утверждает, что Amnesty International «пытается амнистировать» Россию, которую он называет «государством-террористом», и «переложить ответственность с агрессора на жертву». По его словам, «нет и не может быть – даже гипотетически – никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным», пишет «Украинская правда».
Как утверждает Зеленский, «если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время – игнорируется, то с этим нельзя мириться». При этом Зеленский утверждает, что это якобы Россия нанесла удар «по лагерю с военнопленными в Еленовке».
Зеленский считает, что «каждый, кто амнистирует Россию и искусственно создает такой информационный контекст», что какие-то удары «оправданы или якобы понятны, не может не осознавать, что этим помогает террористам», а «если такие манипулятивные отчеты, то ответственность за гибель людей разделяете с ними».
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Как считает член Общественной палаты Максим Григорьев, то, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны, – знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России».
Украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
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Россиянина Винника вывезли из Греции в США на частном самолете
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Россиянин Александр Винник находится в США, из Греции он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско, сообщили в семье Винника, уточнив, что все произошло с нарушением всех юридических процедур и было обставлено как похищение.
«Из Бостона Александру дали позвонить домой», – передает РИА «Новости» слова одного из членов семьи.
«Все произошло и было обставлено как похищение», – добавили в семье.
«Как только в Афинах приземлился самолет из Франции, его тут же пересадили в частный маленький самолетик, он тут же взлетел и направился в Бостон. Из Бостона его сегодня уже официально на служебном самолете перевозят в Сан-Франциско (где был выписан американский ордер на арест). Из Бостона Александру дали позвонить маме», – сказал собеседник.
По его словам, это произошло с нарушением всех юридических процедур.
«Так боялись, что их схватят за руку, что сразу затолкали в маленький частный самолетик. Все было обставлено как похищение. Они поняли, что в Греции слишком много открытых процедур. У нас два запроса о предоставлении убежища, принятые, но не рассмотренные. У нас масса жалоб подана – и в Ареопаг (Верховный суд), и в Госсовет (Высший административный суд). Слишком много открытых процедур, они предусматривают продолжительные разбирательства. Они (американцы) поняли, что сразу Александра на выдадут, и таким способом его забрали», – сказал собеседник.
Министр юстиции Греции Костас Циарас 19 декабря 2019 года принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение, но суд его подтвердил. Однако процессуальные нормы греческого права не позволяли сразу отправить Винника из Греции в США.
«Они на это закрыли глаза. Греки опять будут говорить, что не знали, забыли, перепутали, что они сожалеют. Как раньше был документ об экстрадиции с поддельной подписью министра юстиции, а потом выяснилось, что он ничего не подписывал», – сказал собеседник агентства.
В полиции афинского аэропорта накануне вечером утверждали, что ничего не знают об экстрадиции Винника и что он доставлен в Афины. Сотрудников консульского отдела посольства России в Греции не пропустили к гражданину России, хотя он просил о встрече.
В то же время в служебной зоне аэропорта вечером в четверг были сотрудники американского посольства. Они уехали примерно в 20 часов. 2 августа состоялась встреча заместителя министра защиты граждан Элефтериоса Иконому и новой временной поверенной в делах американского посольства в Афинах Марии Олсон. Встреча состоялась в министерстве защиты граждан, которое отвечает за работу полиции. По словам источников в юридических кругах, помимо «сотрудничества в вопросах безопасности», обсуждалась и экстрадиция Винника.
«Все было сделано так, чтобы незаметно было, никто не поднял шум. На этой стадии их могли схватить за руку. Греческий прокурор – прокурор апелляционного суда города Салоники – лично отвечает за все перемещения Винника, не только по Греции, но и по миру, за всего его этапирования, потому что его арестовали в регионе Салоник (Халкидики). Он мог забрать Винника, так как остается нерешенным много дел», – сказал представитель семьи.
В четверг Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем.
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Бои начались в городской черте Артемовска в ДНР
Военнослужащие русской коалиции освободили от украинской оккупации еще один поселок под Горловкой и приступили к освобождению Артемовска, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 5 августа 2022 года, на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 266 населенных пунктов, включая Гладосово», – передает Донецкое агентство новостей сообщение штаба.
В штабе также отметили, что «идут бои в городской черте Артемовска».
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что разведка Луганской народной республики располагает сведениями о массовом неповиновении украинских военных, находящихся в районе Артемовска.
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Житель Алма-Аты сдал соотечественника полиции из-за наклеенной на машину буквы Z
Гражданин Казахстана обратился в полицию, пожаловавшись на водителя машины с наклеенной буквой Z в Алма-Ате.
«В Казахстанской Алма-Ате русофоб сдал полиции водителя машины с наклеенной буквой Z. К удивлению жалующегося, водитель оказался казахом, искренне поддерживающим российскую спецоперацию на Украине», – сообщается в Telegram-канале Ura.ru.
Ранее в Волгодонске неизвестная девушка исписала несколько автомобилей буквой Z, она проделывала это ночью, но попала на камеры видеонаблюдения.
До этого похожая история случилась в Воронеже – неизвестные нанесли красной краской букву Z на сотни автомобилей. Местные власти назвали произошедшее провокацией.
В конце июля экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис представил предвыборный плакат, на котором запечатлена фраза «Россия права». Затем идет фотография Лафазаниса и буква Z и призыв: «Сбросьте порочный, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим!»
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После обстрела ВСУ на Запорожской АЭС начался пожар
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В результате обстрела ВСУ оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков Запорожской АЭС, сообщили в администрации Энергодара.
«Сегодня, во время пересменки работников ЗАЭС, около 15 часов, с подконтрольной украинскому преступному режиму территории националистические подразделения совершили артиллерийский обстрел территории ЗАЭС. В результате совершенного террористического акта оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт, необходимому для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской АЭС. В настоящее время на месте обстрела разгорелся пожар, на тушение которого прибыли сотрудники пожарной специальной части», – приводит ТАСС сообщение администрации Энергодара.
Напомним, до этого в Энергодаре украинские военные предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую атомную электростанцию.
Власти Запорожской области уточнили, что атака была произведена тремя дронами-камикадзе, мощность боезарядов, по предварительной информации, достигала нескольких килограммов тротила.
Позже в Минобороны заявили, что атака украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе, один из них был сбит на подлете к станции.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская сторона, по предварительным данным, планировала нанести удар беспилотниками по системе охлаждения реакторов на Запорожской АЭС в Энергодаре.
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Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией
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Китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене.
«Россия неизменно придерживается принципа «одного Китая», выступая против любых посягательств на суверенитет нашей страны», – передает РИА «Новости» его слова.
Ван И добавил, что Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права.
Как уточнил китайский дипломат, позиция Москвы по Тайваню «свидетельствует о высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства», а также о поддержке, которую Китай и Россия оказывают друг другу на международной арене. Он отметил, что Китай и Россия «вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире».
До этого директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг заявил, что ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности.
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В Донецке спрогнозировали сроки полного освобождения республики
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«За восемь лет боевики успели отстроить там мощные укрепрайоны. Фактически забетонированы целые города», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя сообщения об успехах войск РФ и ДНР на Авдеевском направлении. По его оценкам, освобождение Донбасса завершится ближе к зиме.
«Да, мы наблюдаем, как ВСУ постепенно теряют свои позиции. Им приходится отходить от Донецка. Кроме того, они несут серьезные потери. Но говорить о массовом бегстве, к сожалению, не приходится», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Ситуация развивается таким образом, что прочертить явную линию фронта невозможно – она постоянно меняется из-за продолжающихся боев. Но с уверенностью уже можно говорить, что Пески практически полностью зачищены. Идет продвижение в районе Соледара и городской черты Артемовска», – добавил собеседник.
С наибольшими трудностями сейчас приходится сталкиваться в городе Авдеевке, отметил депутат. «Продвигаться очень сложно. За восемь лет боевики успели отстроить там мощные укрепрайоны. Фактически забетонированы целые города. В этой связи сложно оценить, какова численность группировки ВСУ. Но это около десяти тысяч человек», – предположил он.
«После освобождения городов на этой дуге, когда будут взяты Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Соледар и Артемовск, будет наконец замкнут котел со стороны Харьковского направления. А зачистка Константиновки, Дружковки и Славянска будет означать конец для украинской группировки в Донбассе», – подчеркнул собеседник.
«Что касается прогнозов, то в целом можно говорить, что освобождение нашей республики завершится ближе к началу зимы. Сделать это быстрее сложно за счет именно укрепрайонов. А идти в лоб никто не будет», – заключил Бердичевский.
Расположенный под Донецком поселок Пески находится под контролем союзных войск. Об этом в пятницу заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов, сообщают «Известия». Ранее Емельянов сообщил, что многие подвалы и частные дома в Песках были переоборудованы под узлы обороны.
Также в пятницу начальник главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов подтвердил, что ВСУ отступили из района шахты Бутовка и села Семигорье, заняв оборону южнее Авдеевки. Громов сообщил, что в результате «массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы» силам России «удалось вытеснить украинские войска», пишет «Коммерсант».
Стало известно о расколе между Зеленским и мэрами крупных городов
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На Украине разгораются политические разногласия между центральными и региональными властями, сообщили СМИ.
Как пишет американское издание The Washington Post, мэры крупных городов, в частности, Днепра, считают, что официальный Киев в лице Владимира Зеленского и его администрации отодвигает регионы на второй план, дабы сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи и ослабить возможных политических противников, утверждается в статье, передает РИА «Новости».
Кроме того, «растет обеспокоенность тем, что офис Зеленского готов отказаться от обещаний и планов по <...> децентрализации власти», говорится в материале. Региональные политики также недовольны созданием военных администраций, чьи полномочия существенно превосходят права и возможности гражданских органов власти.
Напомним, представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ, рассказал, что в Службе безопасности Украины происходит раскол между сотрудниками, сбежавшими с освобожденных Россией территорий, и теми, кто особо ратует за «чистоту рядов».
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Союзные силы начали применять на Украине винтовку «Опустошитель» калибра НАТО
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Союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, оружие демонстрирует высокую точность, сообщил представитель предприятия-производителя оружия Lobaev Arms.
«Снайперская винтовка «Опустошитель» сегодня активно применяется в специальной военной операции на Украине. Оружие показывает себя хорошо – винтовка получилась очень точной, сейчас каждый выстрел документируется, чтобы его засчитали. Пока на фронте винтовки с натовским калибром», – сообщил источник РИА «Новости».
При этом в Lobaev Arms отметили, что новые партии DXL-5, изготавливаемые для российской армии, делаются под российский патрон (12,7 на 108 миллиметров).
Напомним, в июне 2020 года историк и специалист по огнестрельному оружию Семен Федосеев заявил, что новая винтовка DXL-5 компании Lobaev Arms, которая сможет поражать цель на расстоянии семи километров, будет бесполезна в военных условиях.
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Глава французского бюро Amnesty International призвал Киев убрать вооружения из жилых зон
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Киевские власти должны незамедлительно вывести свои военные силы и технику из жилых кварталов, чтобы не подвергать опасности население украинских городов, выступил с требованием глава французского бюро правозащитной организации Amnesty International Жан-Клод Самуйе.
«Мы фиксируем нарушения международного гуманитарного права со стороны украинской армии, ставящие под угрозу жизни гражданского населения. Мы требуем от украинских сил, чтобы они ушли из жилых кварталов и не использовали их для развертывания атак», – передает ТАСС его слова.
Как подчеркнул руководитель бюро, «активисты правозащитной организации с апреля по июль проводили проверки, по итогам которых было установлено, что в 19 украинских городах, в том числе в регионах Харькова, Николаева, в Донбассе, украинские силы базировались в центре жилых кварталов, в частности в школах и больницах».
«Мы считаем это нарушением международного гуманитарного права», – отметил глава французского бюро организации.
Напомним, Amnesty International ранее признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Как считает член Общественной палаты Максим Григорьев, то, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны, это знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России».
Президент Украины Владимир Зеленский возмутился данными доклада и заявил, что Amnesty International «пытается амнистировать» Россию, которую сам он называет «государством-террористом». Более того, Зеленский заявил, что это якобы Россия нанесла удар «по лагерю с военнопленными в Еленовке».
Украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
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ВКС России уничтожили на юге Сирии подготовленных США боевиков
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Российские ВКС в ходе воздушного патрулирования обнаружили и уничтожили группу террористов из группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», базирующихся в подконтрольной США зоне Эт-Танф на юге Сирии, сообщили в Минобороны.
«4 августа при проведении воздушного патрулирования над территорией Сирийской Арабской Республики экипажи российских ВКС выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», скрывавшуюся в оборудованных укрытиях пустыни Белая», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Уточняется, что террористическая группировка базируется в зоне Эт-Танф, снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США.
«Действуя из пустыни, боевики «Лива Шухада Эль-Карьятейн» совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Сирии», – уточнили в Минобороны.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о захвате США районов Сирии ради незаконной добычи нефти.
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Минобороны назвало обстрелявшее Запорожскую АЭС подразделение ВСУ
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Украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм, заявили в Минобороны России.
«Обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с огневых позиций в районе поселка Марганец, на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, контролируемого украинской армией», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
«Пожар был оперативно ликвидирован подоспевшими аварийными службами. По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции», – указали в ведомстве.
Министерство отметило, что особо цинично нападение на ЗАЭС выглядит во время международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, проводимой под эгидой ООН.
«Призываем международные организации осудить преступные действия режима [президента Украины Владимира] Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма. В случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим», – заключили в ведомстве.
Ранее в Энергодаре сообщили, что в результате обстрела ВСУ оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков АЭС, на месте начался пожар.
Власти Запорожской области заявили, что украинские военные пытаются нарушить систему охлаждения реакторов Запорожской атомной электростанции, чтобы вызвать техногенную катастрофу.
Физик-ядерщик Александр Боровой в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Киев с помощью обстрелов ЗАЭС хочет посеять панику среди населения, у местных жителей до сих пор остается нервозность после чернобыльской катастрофы.
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Ударом ВКС России в Запорожской области уничтожены две гаубицы М777 и до 150 военнослужащих ВСУ
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Уничтожено до 150 военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до 1,5 тыс. боеприпасов к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», а также семь беспилотных летательных аппаратов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В Харьковской области девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ.
Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наемников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии.
Для пресечения протестов националисты и иностранные наемники открывали стрельбу, в результате которой четыре местных жителя в населенном пункте Шестаково и пять в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражено: четыре пункта управления, в том числе 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск, 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики (ДНР), пункт временной дислокации формирования националистов в районе населенного пункта Выводово Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 182 районах.
Уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенных пунктов Константиновка и Артемовск ДНР.
В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка ДНР подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО «Град».
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Краснополье ДНР, Букино, Сулиговка и Куриловка Харьковской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Кроме того, перехвачены: три снаряда реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Минеральное ДНР и Изюм Харьковской области, а также в районе Алешковские Пески Херсонской области сбиты три баллистические ракеты «Точка-У».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4716 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны заявило о бегстве трех бригад ВСУ в Донбассе.
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Китай объявил ядерный арсенал США мировой угрозой
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Ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности, заявил на Обзорной конференции ДНЯО директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг.
Динг Тонгбинг указал, что «США располагают огромным ядерным арсеналом», Китай же «всегда поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для защиты национальной безопасности», при этом «не участвовал и не будет участвовать в гонке вооружений», передает ТАСС.
Отмечается, что «Китай ведет диалог по контролю над вооружениями со многими странами», прежде вел и с США, но Вашингтон «описывает отношения с Китаем как соперничество или соревнование», пытается «подавить Китай, ущемить его суверенитет и территориальную целостность».
В связи с этим установление механизма контроля над вооружениями невозможно без учета всего комплекса их отношений. Как заявил Динг Тонгбинг, «это все равно что ставить телегу впереди лошади». По его словам, «на практике это невозможно».
Динг Тонгбинг заявил, что «США стремятся установить так называемую систему кризисного контроля посредством диалога с Китаем в контексте механизмов контроля над вооружениями». Он призвал США «изменить курс, следовать политике взаимного уважения, развивать продуктивный диалог с Китаем с целью создания необходимых условий и благоприятной атмосферы для таких переговоров», передает РИА «Новости».
«Наше обладание ядерным оружием нацелено на противостояние угрозе ядерных вооружений других стран. Любому государству, которое не планирует применять ядерное оружие против Китая, не следует рассматривать ядерное оружие КНР как угрозу», – заявил он.
Китай призвал США «проявить ответственность в качестве ядерной державы и приступить к существенному сокращению своих ядерных арсеналов необратимым и проверяемым способом». Лишь так «США смогут восстановить доверие международного сообщества к себе», заявил Динг Тонгбинг.
Весной 2021 года в обзоре состояния ядерных сил США эксперты сообщали, что количество американских ядерных бомб B61 в Европе снизилось до 100 единиц. Ранее считалось, что США хранят 150 бомб на шести базах в пяти странах НАТО (Бельгии, ФРГ, Италии, Нидерландах и Турции). США утверждают, что «не размещают ракеты наземного базирования в ядерном оснащении за пределами» своей территории.
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