Авиазавод по выпуску самолета «Байкал» запланировали построить в Комсомольске-на-Амуре

Предприятие по строительству легкомоторных самолетов «Байкал» планируется создать в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края для развития авиаперевозок на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

«Мы договорились с министерством промышленности и Минтрансом, что будет разработана комплексная программа, которая включит в себя, самое главное, строительство судов. Для этого мы планируем строительство нового производства в Комсомольске-на-Амуре. Значительные средства – более двух миллиардов рублей – для его строительства будут направлены по Программе развития Дальнего Востока», – передает РИА «Новости» слова Трутнева после совещания об обеспечении авиационной доступности дальневосточных регионов и развитии авиаперевозок с использованием легкой авиации.

Он отметил, что важнейшей задачей является не просто строительство завода, а обеспечение его загрузки, для этого посчитали, сколько судов могут заказать в регионах Рослесхоз для тушения пожаров, Минздрав для перевозки пациентов. Планируемый заказ, по данным Трутнева, должен был составить не менее 100 бортов до 2030 года.

«Мы сегодня посчитали, у нас получилось 105 бортов... Считаю, что это разумные, не завышенные цифры, потому что в Советском Союзе на территории Дальнего Востока работало 374 малых воздушных судна, а Дальний Восток с этой поры не изменился, поэтому потребности, думаю, даже значительно выше сегодня обозначенных губернаторами», – пояснил вице-премьер.

Он уточнил, что строительство предполагает три этапа. До 2023 года должен быть сертифицирован самолет «Байкал» в базовом исполнении. После этого есть задача, связанная с разработкой авионики, позволяющей осуществлять полеты в условиях недостаточной видимости. И третий этап – это создание, по сути дела, на базе «Байкала» амфибии, которая может садиться и на аэродром, и на воду. По его словам, авиакомпания «Аврора» станет одним из основных заказчиков.

Ранее сообщалось, что правительство направит средства для строительства нового корпуса Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге, там планируют выпускать пассажирские самолеты.