Журналисту Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года

Украинскому журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину, сообщили СМИ.

Как отмечает украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Шустера внесли в так называемый красный список и на три года запретили въезд в страну. В качестве основания для такого шага называют режим военного положения, в настоящее время действующий на Украине, а также наличие у Шустера гражданства второй страны, передает ТАСС.

Официальный представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отказался разглашать информацию о третьих лицах в ответ на соответствующий вопрос издания.

«Страна» напоминает, что ранее Шустер заявлял о наличии у него гражданства Италии. В настоящее время он находится за пределами Украины. Сообщается, что в прошлом журналист резко критиковал президента Украины Владимира Зеленского.

Савик Шустер – журналист и телеведущий, работавший в российских и украинских СМИ. С 2019 года является ведущим ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина».